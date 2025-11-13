Javier Milei celebró el acuerdo comercial con Estados Unidos: "Los viajes rindieron un poquito"

El presidente Javier Milei festejó esta tarde el acuerdo comercial con Estados Unidos y lo definió como una “tremenda noticia” . A su vez reafirmó que su gestión está “fuertemente comprometida con hacer grande la Argentina nuevamente”. Así lo expresó Milei al encabezar una actividad en la provincia de Corrientes .

Estados Unidos anunció un histórico acuerdo de comercio e inversión con Argentina

Ley de Glaciares: tras la insistencia, el Gobierno evalúa reglamentarla o impulsar una "ley aclaratoria"

Luego de las críticas por sus constantes viajes a Norteamérica, el mandatario ironizó en que los 14 viajes que hizo a Estados Unidos durante su gestión “estuvieron rindiendo un poquito” , al destacar inversiones de empresas de ese país para explotar los recursos naturales del país.

En esa línea, remarcó que “están dadas las condiciones para que Argentina entre en un nuevo siglo de oro, dejemos la barbarie populista y nos volvamos a convertir en la primera potencia mundial”, por lo que se mostró expectante por la inserción de Argentina en el mundo ante la “demanda de energía y alimentos”.

Así se expresó Milei desde Corrientes en el marco de su discurso en la jornada inaugural del 12° Congreso de Economía del Club de la Libertad.

“Los profetas del apocalipsis decían que no iba salir nada”, dijo, después de haber expuesto que “las economías que son más abiertas son más productivas y más ricas, y ese es el mejor reflejo”.

También destacó el futuro desembarco de OpenAI en el país, al afirmar que “no es una inversión marginal, van a convertir a la Argentina en un hub mundial de inteligencia artificial”.

Javier Milei / Donald Trump Javier Milei fue recibido por el presidente Trump en la Casa Blanca EFE/EPA/WILL OLIVER

En otro tramo de su exposición, defendió la reforma laboral al advertir que “cuando el 50 por ciento de los argentinos está en la informalidad” en el mercado de trabajo, “nadie puede decir que se pierden derechos”.

“Nadie de los ‘insiders’ pierde derechos, y los que están en el mercado informal no tienen ningún derecho, por lo que no hay que dejarse psicopatear por estos mentirosos y estafadores”, expresó.

También volvió a celebrar la victoria electoral de La Libertad Avanza (LLA) en octubre y afirmó que “le ganamos 41 a 24 al kirchnerismo y estamos cerrando la noche populista”. “Y lo vamos a validar con los hechos siendo el gobierno más reformista de la historia argentina”, insistió.

Asimismo, dedicó algunos párrafos de su conferencia para criticar al kirchnerismo, al señalar que “no paran de hacer recomendaciones comunistas”.

“Twitter esta más divertido que nunca, escuchar a los kukas ahí es lo más divertido que hay. El otro día le querían poner impuesto al cajero, ahora volvieron con el impuesto a la herencia, no se renuevan, son Los Picapiedras”, agregó.