Viajar a Brasil en temporada baja y pagar en pesos: ¿conviene comprar ahora?

Buenos Aires a Río de Janeiro, San Pablo y Florianópolis: podes acceder a estos destinos con 3.000 millas más 115 USD , junto con tasas e impuestos por tramo. Esta oferta es válida para vuelos programados entre el 1 de noviembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2023, así como entre el 1 de febrero de 2024 y el 30 de junio de 2024. Esta tarifa no incluye el costo de la valija y no es aplicable al programa Viaje Fácil.

Buenos Aires a Navegantes: necesitas 3.000 millas más 115 USD , junto con tasas e impuestos por tramo. Esta tarifa es válida para vuelos programados entre el 1 de febrero de 2024 y el 30 de marzo de 2024. Similarmente, no se incluye el costo de la valija y no aplica al programa Viaje Fácil.

Córdoba a Florianópolis: podrás acceder siendo del club del programa con 3.000 millas más 195 USD, junto con tasas e impuestos por tramo. Esta tarifa es válida para vuelos programados entre el 1 de enero de 2024 y el 15 de febrero de 2024. No incluye el costo de la valija y no es aplicable al programa Viaje Fácil.