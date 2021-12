Vacaciones en el exterior: los paquetes cuestan de $ 150 mil a $ 1,2 millón

Después de casi dos años de pandemia y con el recuerdo de aquellas vacaciones en las playas caribeñas con todo incluido, muchos mendocinos han averiguado en las agencias de viajes sobre ofertas disponibles hoy. Si bien el precio de los hoteles se ha mantenido constante en dólares, los vuelos han aumentado, de manera que en temporada alta no se encuentran opciones por menos de $ 300 mil por persona. Incluso superan los $ 750 mil para quienes quieran viajar en enero. Sin embargo, queda la opción de temporada baja, con la posibilidad de acceder a paquetes por menos de $ 150 mil por persona.

Soledad Lorenzo, de S&F Multiviajes, comentó que lo que más están cotizando son los destinos del nordeste de Brasil -como Salvador, Natal, Pipa y João Pessoa-, ya que es muy similar a una playa del Caribe y cuenta con un régimen similar a un “all inclusive”, pero limitado. Esto es, incluye las tres comidas (desayuno, almuerzo y cena) y algunas bebidas, pero no en forma constante, lo que lo convierte en un paquete más accesible, sobre todo para las familias.

En cuanto a los precios, señaló que, para abril, mayo y junio, rondan los U$S 800 por persona -$ 142 mil a la cotización del dólar turista; es decir, el oficial más el 30% de impuesto PAIS y 35% de adelanto de Ganancias- por siete a diez noches. Asimismo, comentó que, si se trata de una familia con niños, los menores de 12 años tienen una tarifa preferencial.

En cambio, reconoció que otros destinos, como Punta Cana y Playa del Carmen, no se están vendiendo porque hay un doble inconveniente: su valor en pesos, por el tipo de cambio, y la imposibilidad de financiarlo con tarjetas. De todos modos, Lorenzo indicó que estos viajes parten de los $ 300 mil (con todos los impuestos) y muchas personas tienen un límite de $ 200 mil en sus plásticos, por lo que no pueden comprar ni siquiera un paquete en cuotas. Por otra parte, sumó que ellos ofrecen una financiación propia, pero para los viajes en temporada baja.

La titular de S&F Multiviajes indicó que, aparte de los paquetes internacionales, están vendiendo muy bien los destinos nacionales, con los últimos días del Pre Viaje, inclusive hasta Semana Santa. Para esta fecha, acotó, muchos mendocinos eligen Bariloche, ya que Jet Smart ofrece un vuelo directo. También hay quienes compran pasajes para recitales, como los de Cold Play y Dua Lipa.

Constanza, de Velasco & Asociados, detalló que lo que más se ha movido son las reprogramaciones que estaban pendientes desde hace dos años, ya que ahora se recuperaron algunas rutas desde Mendoza. También, la venta de pasajes a personas que quieren visitar a familiares en el exterior y aprovechan la “ventana” que está ofreciendo el Covid, ante la posibilidad de que vuelvan a fijarse restricciones a los viajes.

En cuanto a vacaciones en el exterior, indicó que hay quienes han podido pagar en una sola cuota un viaje al Caribe, a sitios como Cancún, Playa del Carmen y Punta Cana, que no exigen un PCR para el ingreso, aunque sí la vacunación. En estos casos, los viajeros siguen apostando por el “all inclusive”, ya que los precios en dólares prácticamente se han mantenido, aunque hay variaciones según la disponibilidad, ya que ciertos destinos tienen mucha demanda. Así, para los meses de enero o febrero, el valor del paquete de siete noches con todo incluido parte de los U$S 2.000 ($ 355 mil).

Cecilia Juárez, de ISC Viajes, comentó que casi no hay disponibilidad para los destinos del Caribe en enero y febrero, lo que ha elevado considerablemente los precios. De esta manera, para esas fechas se debe considerar que un vuelo cuesta U$S 2.000 como mínimo y los paquetes superan los U$S 3.000 por persona. En cambio, la empresaria señaló que para la temporada baja la gente prefiere no adelantarse, porque está a la espera de lo que suceda con el Covid y las nuevas variantes.

Juárez resaltó que sí hay muchas consultas para viajar dentro del país y en especial a la costa, a Mar del Plata y Villa Gesell. Indicó que, antes de que se limitara la posibilidad de comprar en cuotas un viaje al exterior, algunos destinos habían comenzado a instalarse, por más que los valores fueran altos; pero después, se frenó. Es que, además, casi todos los pasajes tienen un precio por encima de los U$S 1.000, que puede bajar a U$S 800 en mayo o junio, pero ya no existen los vuelos por U$S 500, o incluso U$S 400, que podían comprarse antes de la pandemia.

Juárez sumó que hay mucha gente sacando pasajes a Europa, sobre todo a España, pero que no es para pasear, sino para irse a vivir allá. En tanto, si el año pasado se viajó bastante a Estados Unidos, incluso quienes querían vacunarse allá, ahora ha caído bastante por la exigencia de la visa y de la vacunación.

Temporada alta

En el portal AlMundo, no hay disponibilidad para viajar desde Mendoza a Punta Cana en enero ni en febrero. En tanto en mayo, hay opciones –que incluyen vuelo, hotel y seguro- con valores que van de entre los $ 283 mil a los $ 530 mil, según el tipo de alojamiento y el régimen (los más caros tienen todo incluido).

Si el destino elegido es Cancún y la fecha es mediados de enero, se debe pensar en unos $ 766 mil a $ 1,2 millón por persona. El monto “cae” a entre $ 414 mil y $ 868 mil por persona cuando se opta por viajar en febrero y desde $ 192 mil hasta $ 635 mil (en este último caso, “all inclusive”) si el viaje se realiza en abril.

Pero si se elige un sitio fuera del Caribe o del nordeste de Brasil, como Florianópolis, no sólo se encuentran paquetes disponibles para enero en AlMundo, sino también a precios más accesibles. Así, se puede conseguir uno que incluye vuelo, hotel y seguro desde los $ 205 mil hasta los $ 473 mil (todo incluido).