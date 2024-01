Una familia tipo pagará más de $ 150 mil por una medicina prepaga

En Argentina, el sector de la medicina prepaga experimentó un significativo incremento en los precios de sus servicios, generando preocupación entre los usuarios.

Después de un período de congelamiento de tarifas, las empresas anunciaron ajustes considerables, llegando a alcanzar hasta un 40% en el costo de las cuotas de enero para sus afiliados.

El escenario se torna aún más complejo con el anuncio de una nueva suba programada para febrero, situándose que puede ser de hasta el 30%. Esta noticia abre el debate nuevamente sobre la accesibilidad a los servicios de salud y la capacidad de las familias para afrontar estos incrementos en medio de un contexto económico desafiante.

Las prepagas aumentarán un 30% en febrero. Imagen ilustrativa. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

En este contexto, resulta crucial analizar cómo estos ajustes impactan en el presupuesto de las familias argentinas. En particular, nos enfocaremos en el gasto mensual de una familia tipo compuesta por una pareja y dos hijos, considerando las nuevas tarifas de las prepagas. ¿Cuánto se gasta por mes en este servicio de salud?

Cuánto está pagando una familia tipo en prepaga

El acceso a la salud privada puede considerarse un “privilegio” para los que tienen un ingreso fijo por mes, pero en muchos casos suele ser la única forma de acceso a salud si se cuenta con algún tipo de enfermedad o patología.

En este caso Los Andes pudo acceder a la facturación de una familia con Swiss Medical, que posee el plan SB 04 (un intermedio entre el base y el más alto).

En octubre la familia pagó $88.928,75. El importe no se desglosa, pero hay que tener en cuenta que son dos adultos mayores de 35, un adolescente y un bebé.

Para noviembre el pago de la prepaga ascendió (aun teniendo precios congelados) a $98.693,13. En este entonces la Superintendencia de Salud de la Nación, había dictado márgenes mínimos de aumentos.

En el mes de diciembre, el pago del mismo grupo familiar pasó a costar $110.052,71. Y en enero, con el aumento del 40% generalizado en casi todas las empresas de salud prepaga, el precio fue de $154.073,79. En total de octubre a enero el incremento fue de $65.145,04. Para el mes de febrero con el aumento del 30%, el precio de un plan para una familia de cuatro va a ser de $200.295,92.

Qué precios manejan las otras prepagas

En esta época, aún con la facilidad y transparencia que puede permitir el internet, no hay valores publicados. Esto también se debe a que, según la edad e historia clínica, cada uno puede tener un valor mensual de prepaga distinto.

En la web comparaprepagas.com los valores son:

Prevención Salud A2 $82.690.

Galeno 220 $196.724.

Osde 410 $209.444.

Omint global 4500_23 $64.954.

Medidas ante los aumentos y consideraciones sobre las bajas

Frente a los considerables aumentos en las cuotas de las prepagas en Argentina, algunos usuarios están evaluando la posibilidad de darse de baja o cambiar de plan como una medida para mitigar el impacto económico. Sin embargo, esta opción no es viable para todos, ya que aquellos que enfrentan enfermedades o patologías pueden encontrarse con la limitación de no ser aceptados por otra empresa de medicina prepaga.

En este contexto, el presidente de Grupo Boreal Salud, Mario Koltan, aseguró: “No hay baja. En el padrón nuestro seguimos sumando voluntades. La baja que tenemos es por la pérdida de empleo. En noviembre y diciembre tenemos una curva descendente, pero no por traspasos, no por cambios de otras empresas, sino por pérdida de empleo. Algunas actividades más sensibles, por ejemplo, comercio y la UOCRA”.

Vale destacar que este grupo médico no aumentó el valor que otras prepaga. La empresa optó por regirse por índices diferentes a los estipulados por el aumento general, específicamente por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE): en base a este indicador la empresa ha estado actualizando los ajustes hasta diciembre de 2023 y será el mismo con el cual se conducirá en los meses de enero y febrero de 2024. Esta decisión apunta a equilibrar la continuidad de servicios de salud de calidad con el resguardo del bienestar financiero de sus usuarios.

Atención con prepaga. Foto: Orlando Pelichotti

Por otro lado, Paula Pia Ariet, directora de Gestión Consultores, reveló que “En cuanto a la prepaga, el 14% de las compañías está analizando cambiar de prestadora o de plan. Se debe tener en cuenta que el 80% de las organizaciones ofrece cobertura desde el nivel analistas y jefes hacia arriba (no a operarios).” Esto refleja una preocupación significativa entre las empresas respecto a los costos y la posibilidad de cambiar de proveedor o plan de medicina prepaga como una respuesta a los aumentos en curso.

Esta situación crea un dilema para los trabajadores, quienes deben sopesar la importancia de mantener estos beneficios en comparación con el aumento de costos, generando un escenario complejo en el que las decisiones sobre la continuidad en una prepaga o la consideración de un cambio de plan se vuelven fundamentales para aquellos afectados por la actual coyuntura económica.

