Una millonaria inversión para exportar toneladas de nueces desde Mendoza

El Grupo Metropol, de Mendoza, invirtió cerca de U$S 5 millones para producir y vender nueces a todo el mundo. Esta semana, la empresa presentó su nueva marca “QNUTS”, que se iniciará con una cosecha de 220 toneladas y tendrá como objetivo final llegar a las 750 toneladas de exportación para el 2025.

La finca , ubicada en Los Sauces, Tunuyán , cuenta con una superficie de 126 hectáreas con riego por goteo. Si se tiene en cuenta que una hectárea del Valle de Uco cultivada con nogal y tecnificada cuesta unos US$ 45 mil, se pueden calcular más de US$ 5 millones de inversión sólo en cultivo. Claro está, que se trata de un negocio para el mediano plazo, teniendo en cuenta que se deben esperar entre cinco y seis años para empezar a recuperar la inversión. A esto se suman los desembolsos realizados por la compañía en infraestructura y maquinaria.

Federico Stanziola, gerente general de QNUTS, detalló que en 2020 incorporaron una línea de despelonado y secado, traída desde Estados Unidos con un valor de U$S 2.1 millones. La maquinaria permitirá procesar hasta 800 toneladas en una primera etapa, pero contará con capacidad para escalar a 3.000 toneladas de nueces con cáscara por temporada.

La idea de la empresa es procesar la cosecha de otros productores. En ese sentido, Eduardo y Javier Zbikoski, directores de Grupo Metropol, comentaron que la estrategia de asociatividad de QNUTS los impulsa a prestar servicios a productores de nueces de la zona, como así también brindarles apoyo en la comercialización para llevar sus nueces a los mercados internacionales.

Un punto destacado de la finca es un reservorio de agua con capacidad para acumular 60 millones de litros. Este espacio suplementa al pozo de riego en los meses de mayor necesidad, ya que se debe evitar escasez de agua para poder lograr frutos de buena calidad.

En vistas a futuro, la compañía no descarta sumar a sus negocios la cosecha de almendras. Además, ya se encuentra realizando pruebas con pistachos. Los números son auspiciosos en un mercado mundial creciente. “En 2020 Argentina produjo 22.500 toneladas de frutos secos (se exportaron cerca del 30%), con buenas posibilidades de vender hacia Europa y Asia”, comentó Zbikoski.

El empresario consideró que “Mendoza es una provincia que enamora” y destacó un alto nivel de profesionalismo. “Tenemos la capacidad y la necesidad de asociarnos y empezar a brindar servicios cruzados entre unos productores y otros”, expresó Zbikoski sobre trabajar con otros actores para secar sus nueces y vender en conjunto al exterior. Como dicen algunos en el sector: el negocio está en cultivar pesos y cosechar dólares.

Radiografía del negocio

Según estadísticas publicadas por Pro Mendoza, durante 2020 la provincia exportó U$S 7.766.866 FOB (Free on Board) de nueces de nogal frescas o secas con cáscara, con un volumen de 3.360 toneladas. Además, se exportaron nueces sin cáscara por un monto de U$S 7.392.161 y un volumen de 1.300 toneladas. Los datos indican que la nuez con cáscara tuvo un valor individual de U$S 2,31 y la sin cáscara de U$S 5,68. En total, el rubro de los frutos secos generó divisas por US$ 15.412.453 con un volumen de 4.768.059 toneladas.

Mario Lázzaro, gerente de ProMendoza, explicó que en 2020 creció mucho la venta de nueces sin cáscara en relación a 2019 (se duplicó en volumen y valor). “El que compra la nuez con cáscara te lo pide para industrializar en su país. Nuestros principales compradores en 2020 fueron Italia, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, con el 69 % de la compra. En cuando a nuez sin cáscara, Brasil se llevó un poco más del 50% del total del volumen”, detalló Lázzaro.

Por otro lado, el Relevamiento Nacional de Frutos Secos informó que a nivel país existe una superficie cultivada de alrededor de 13.540 hectáreas, aunque las condiciones están dadas para que el sector se expanda en los próximos años. Un empuje para el mercado es que los frutos secos han ganado popularidad durante todo el año (antes se consumían de manera estacional).

Sobre Grupo Metropol

El Grupo Metropol opera en cuatro áreas: transporte Público (Metropol), automotriz (TM), agro (QNUTS) y Fintech. Sus directores son los hermanos Eduardo Alejandro Zbikoski y Javier Casimiro Zbikoski.

La empresa está conformada por más de 4500 empleados. “Nuestro objetivo es innovar y crecer en el país, para continuar diversificándonos y mejorar nuestra presencia en los diferentes mercados”, señalaron.