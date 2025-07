Un encuentro analizará el impacto de las cooperativas en el desarrollo económico

También se desarrollará un panel sobre políticas públicas, para que los participantes puedan conocer cuáles son las que ha implementado el Gobierno provincial para acompañar al sector. Y dos talleres sobre buenas prácticas cooperativas.

Nallim destacó que la jornada está pensada para el sector cooperativo, pero también para empresas, emprendedores, organizaciones públicas y privadas, y el público en general, que quiera conocer sobre cooperativismo y su impacto. Resaltó que es un evento gratuito, pero con cupos limitados, por lo que es importante inscribirse completando el formulario en el siguiente enlace.

La importancia de las cooperativas

El ingeniero agrónomo Jesús Gasques comenzó a trabajar como asesor agrícola en la cooperativa Algarrobo Bonito, de General Alvear (una de las 29 que integran Fecovita), en 2015. Cuenta que, con el tiempo, se siguió formando y hace dos años integra la mesa directiva de la entidad y la representa en Fecovita y Acovi, mientras que su tarea de asesorar a los productores socios y a terceros la realiza ahora una colega.

Como mantiene el asesoramiento privado que realiza desde que egresó y, además, trabaja en la finca familiar, conoce distintas facetas de la cadena productiva vitivinícola. Sostiene que el cooperativismo ofrece oportunidades, en particular para el pequeño y mediano productor, que por sí solo no alcanza una cierta escala, y, cuando se integra, gana influencia proceso de industrialización y comercialización.

Eso, le brinda más estabilidad. Y, a su vez, están los beneficios que ha ido desarrollando el sistema cooperativo, como asesoramiento gratuito y compras conjuntas de insumos. En particular, en la cooperativa Algarrobo Bonito, implementaron en 2018 un sistema de prestación de servicio de maquinaria agrícola para la finca, para aquellos productores que no tienen o les falta algún implemento. Esto se complementa con los servicios que presta Fecovita, como las aplicaciones con drones y las cosechadoras.

“Están orientados a de alguna forma facilitar el trabajo para el productor y/o reducir costos y/o mejorar la eficiencia productiva”, planteó. Y sumó que muchos han complementado la actividad agrícola con otras y no se dedican 100% a la finca, por lo que pueden solicitar a la cooperativa la prestación de ciertos servicios, que los socios tienen la posibilidad de pagar en dos o tres cuotas, y los elaboradores, con litros de vino.

Gasques, quien fue miembro de Jucovi (Juventud de Cooperativas Vitivinícolas), resalta que la empresa prestadora depende de la cooperativa y no se creó con fines de lucro, sino que sólo busca cubrir sus costos y, por eso, puede ofrecer valores de 15% a 30% por debajo de otras.

Y sumó que el cooperativismo no sólo se enfoca en lo económico, aunque sí busca la eficiencia para no quedar fuera de mercado, sino que también pone el énfasis en lo social. En la cooperativa alvearense, que tiene 100 socios, organizan reuniones periódicas, para abordar temas técnicos agrícolas, brindar asesoramiento sobre líneas de crédito disponibles, informar sobre nuevas exigencias de organismos de contralor, pero también para poder intercambiar inquietudes, visiones, propuestas.

“Entendemos que, gracias a la existencia del cooperativismo vitivinícola, los pequeños y medianos productores se pueden sostener en la actividad. Si no estuviera, gran parte de la vitivinicultura hubiera desaparecido, sobre todo en lugares como General Alvear, donde no hay bodegas grandes y no se podría moler toda la uva que se produce”, indicó. Y detalló que trabajan con unos 300 a 400 productores cada año, de los que sólo 100 son socios, que les venden la materia prima o elaboran sus vinos.

Historia y presente

Fabián Ruggeri, presidente de Acovi (Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas), recordó que, en el sector vitivinícola mendocino, primero nacieron las cooperativas de base, integradas por productores que elaboraban vino y decidieron reunirse para comercializarlo.

Así surgieron entidades de segundo grado, como Fecovita (Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas), que hoy representa el 22% de la producción de Mendoza; y Acovi, que ejerce la representación gremial ante el sector público y las entidades privadas.

Planteó que el sistema cooperativo prevé diversos beneficios, que surgen de su “ADN de solidaridad y cooperación”, como los servicios que se prestan a los productores. Enumeró que cuentan con 25 ingenieros agrónomos y un equipo enológico que brinda acompañamiento; una empresa de servicios (que también es cooperativa); 4 máquinas cosechadoras y 4 drones que realizan aero aplicaciones; un esquema de compras conjuntas que no sólo ofrece mejores precios asociados al volumen, sino, sobre todo, financiación.

Ruggeri explicó que en Acovi trabajan varias problemáticas, como la conectividad -no sólo de internet, sino de colectivos, educación rural-, porque consideran que el arraigo rural es fundamental. También la cuestión hídrica, la continuidad sucesoria y la situación dominial, entre otras. Y el hecho de hablar por 5 mil personas -3.800 socios directos de las 29 cooperativas miembros, más otros 1.200 terceros fidelizados- les otorga una representatividad que hace que también sean consultados para ciertas decisiones.

El presidente de Fecovita, Rubén Panella, indicó que es la empresa más importante del sector vitivinícola y que comercializa el 30% de todo el vino que se produce en Argentina, con el concepto de generar valor agregado para poder llegar al productor con el mejor precio posible. Añadió que son la cooperativa más grande del mundo en el sector y tienen la presidencia del Foro Mundial de Cooperativas Vitivinícolas.

Planteó que, en el mundo, las cooperativas producen el 60% del vino, pero comercializan sólo el 10%; mientras que en Argentina venden el 100% de lo que elaboran sus socios. Además, desarrollan la marca y le otorgan valor agregado, algo que no sucede en otros lugares. Destacó que esto constituye un diferencial que permite, en momentos difíciles -de aumento de costos de producción, insumos y precio de la energía- amortiguar el impacto de estos problemas.

Consideró que lo más importante es que el sistema ha creado cooperativas de servicios, que le otorgan al productor la competitividad que alcanzan empresas de mucha mayor escala. Los asociados a Fecovita pueden acceder, por ejemplo, a la cosecha mecánica a un costo inferior al de un gran productor y, además, cuando solo tienen una o dos hectáreas, que son superficies que no tomarían otras empresas.

Panella resaltó que el productor que está integrado en la comercialización del producto, desde la finca hasta que la marca propia llega a la góndola, puede defender mucho mejor su producción. Pero no siempre se habla de precio, sino también de la posibilidad de no vender en años de excedente. Opinó que la integración es el camino para toda la agricultura.

Cronograma

Mendoza Coopera 2025. Empresas cooperativas, liderazgo y desarrollo territorial

Jueves 31 de julio, en la Nave Cultural

8.30. Acreditaciones

9. Apertura

9.30. Panel: Políticas Públicas

10.30. Coffee break

11.30. Panel: Casos de Éxitos de Empresas Cooperativas

12.30. Almuerzo

13.30. Panel: Impulso de los Jóvenes en el Cooperativismo

14.45. Coffee break

15.30. Panel: Mujeres que Lideran en el Sector Cooperativo

17. Cierre del evento con banda en vivo

19.30. Fin del evento

TALLERES CON INSCRIPCIÓN PREVIA

10.30 a 11.30 y 15 a 16. Buenas Prácticas Cooperativas