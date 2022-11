Ulpiano Suárez, ante empresarios: “Para impulsar la inclusión digital se necesitan reglas claras y una visión no recaudatoria”

El intendente de Mendoza, Ulpiano Suárez, habló este jueves antes empresarios en Buenos Aires y destacó el modelo con el que se viene impulsando la conectividad a internet en Ciudad y en la provincia, al que describió de estar basado en “reglas claras, trámites ágiles y una visión no recaudatoria” para que las empresas expandan sus servicios.

Suárez participó de las Jornadas Internacionales 2022 de la Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (ATVC) y la Cámara Argentina de Productores y Programadores Audiovisuales (CAPPSA), en un hotel porteño, donde representantes de la industria de las telecomunicaciones y el entretenimiento estuvieron dialogando este jueves.

“En Mendoza impulsamos la conectividad de la mano de un sistema de reglas claras, trámites agiles y una visión no recaudatoria”, dijo Suárez y señaló que los gobiernos locales tienen herramientas para generar condiciones de inversión. “Es importante reducir la brecha digital, para generar impacto económico y, a partir de allí, inclusión social”, expresó.

Suárez dijo que cuando Alfredo Cornejo llegó al Gobierno provincial, en Mendoza había acceso a internet fijo solo en uno de cada cuatro hogares y la provincia se encontraba en el puesto 20 del ránking nacional en materia de conectividad.

“Nos sentamos con todos los sectores en una mesa, durante ocho meses trabajamos, tomamos sugerencias en el sector privado, y generamos normas claras y confianza. Hoy podemos contar que hay un plan de inversión por el cual diez empresas están desplegando fibra en la ciudad, de manera sonificada. La inversión asciende a 20 millones de dólares y el plan ya está en un 85% de avance”, dijo el intendente de Mendoza.

Suárez dijo que a través de “reglas claras y modernas, confianza, agilidad, y un compromiso entre las empresas para que compartan la infraestructura, se ha logrado que llegue la inversión privada a la ciudad de Mendoza. Eso generó mayor oferta y mejor calidad en los servicios, con asequibilidad para los bolsillos de los argentinos. La competencia entre los privados va a redundar en mejores tarifas para los usuarios”.

En las jornadas que se desarrollaron miércoles y jueves estuvieron representantes de las principales empresas de telecomunicaciones y de entretenimiento y también pequeñas y medianas compañías de todos los rincones de la Argentina, que le pidieron al Estado nacional generar una modernización de las regulaciones que gobiernan al sector para poder impulsar inversiones.

El evento estuvo cruzado por el pedido de la industria para que se modernicen las normativas y que se “equilibre la cancha” entre los distintos jugadores del mercado de las telecomunicaciones y el entretenimiento. Y se debatió sobre una “ola regulatoria” que se avecina en América Latina ante la necesidad de los Estados nacionales de recaudar más tras las consecuencias generada por la pandemia de Covid-19.

“Inclusión Digital para el desarrollo”, se tituló el panel del que participó Suárez en el Hotel Hilton de Buenos Aires junto a José Juan Haro, director de Regulación de Telefónica LA; Carlos

Magariños, director de Estrategia Global y Asuntos Externos de Vrio Corp; y Manuel Calvo, vicegobernador de Córdoba.

Walter Burzaco, presidente de ATVC, comentó que el sector tiene “la enorme responsabilidad de generar la inclusión digital, la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico” en el país y en América Latina. Datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indican que en la región aún 244 millones de personas sin conexión a internet, cuando la economía digital ya representa el 15% del PIB global.

El director de Asuntos Regulatorios de Telecom Argentina, Hernán Verdaguer, comentó que este sector es el tercer complejo exportador en el país y somos el 2,4% del PIB. Y destacó el valor que tiene la articulación público-privada para el crecimiento de la economía digital. “Esta industria invirtió 2.000 millones de dólares en Argentina este año pese a las dificultades macroeconómicas. Qué pasaría si tuviéramos condiciones macro buenas y marcos regulatorios que colaboren, con legislación previsible”, enfatizó.

Carlos Magariños, director de Estrategia Global y Asuntos Externos de Vrio Corp, comentó que el desafío para la industria implica llegar con un contenido atractivo a un precio adecuado, es indicó que esto no es algo que puedan resolver las empresas por sí solas y tampoco el Estado en soledad, por lo que es “vital el diálogo y la articulación público-privada” para hacer crecer la economía digital.

“Sería de mucha ayuda tener un ecosistema regulatorio más moderno. No se le pide a los reguladores que no regulen, sino que modernicen el marco regulatorio porque el actual no reconoce los cambios tecnológicos que ocurrieron en la última década. Las empresas de la región tienen regulaciones sobre regulaciones mientras aparecen jugadores nuevos montados sobre tecnología que no tienen ningún tipo de regulación”, dijo respecto de las plataformas de streaming.