Turismo: qué hacen las empresas para atraer turistas este verano

En materia turística, uno de los puntos a favor de Mendoza es que tiene atractivos para ser visitada en distintas etapas del año ya que su diversidad entre montaña, naturaleza, aventura, bodegas, cultura y nieve ofrece oportunidades varias. Sin embargo, como otras partes del país, las vacaciones de verano son un gran momento para el área que en Mendoza llega con una percepción de hoteles, terminales, restaurantes y excursiones con espacios vacíos. Por este motivo, el sector privado por su cuenta busca ofrecer promociones y alternativas para incentivar la llegada de turistas. Las más comunes tienen que ver con precios, paquetes, bonificaciones y propuestas para que las personas terminen de decidirse por nuestra provincia.

A esta altura de la temporada, cuando buena parte de la población hizo planes para sus vacaciones y –para colmo- una muy alta planificó viajar a Chile o a Brasil con monedas devaluadas y precios tentadores; los prestadores locales apuntan por los “indecisos”. Es decir, por quienes no pudieron o no quisieron viajar a dichos destinos ni tampoco cuentan con la opción –por días o dinero- de tomarse una semana en la costa atlántica. Así lo explicó Adrián González, director ejecutivo de la Asociación Empresaria de Hoteleros, Gastronómicos y Afines (Aehega). El dirigente relató que en una reunión de la Asociación la semana anterior, la mayoría de los socios buscaba promocionar a Mendoza y, más allá de las acciones de largo plazo, la apuesta tiene que ver con impulsar lo más que se pueda la temporada en danza.

“El que tenía la opción ya se fue por lo que como organización y cada uno por su lado, buscarán fortalecer campañas con influencers o en redes”, relató González. El fin es poder captar por tres o cuatro días a aquellos que aún no salen o no definen sus vacaciones con el fin de engordar un poco este verano que se anticipa flaco. “Salimos a buscar al turista nacional, al que no le dio para irse a Brasil o el que cree que la costa está cara y puede encontrar en Mendoza tres o cuatro días de esparcimiento”, precisó el referente de Aehega. Se trata de turistas, por otro lado, que en función de las tendencias de consumo y previsión también deciden su descanso a último momento en lugar de reservar con tiempo como solía hacerse.

En una entrevista ofrecida recientemente a Los Andes, la presidenta del Ente Mendocino de Turismo (Emetur), Gabriela Testa, concedió que 2024 cerrará con menos cantidad de turistas que el año anterior. Sin embargo, la funcionaria hizo hincapié en que la caída no fue estrepitosa y que –dado el complejo contexto económico- los 7 u 8 puntos menos de ocupación que se estiman muestran la solidez y versatilidad del destino. “A pesar de este contexto adverso, la provincia mostró signos de recuperación”, expresaron desde el Emetur en un comunicado oficial. Aquí se detalló que en octubre, Mendoza registró un aumento interanual de 1,79% en el turismo internacional, mientras que el promedio nacional sufrió una caída de 29%.

Para Adrián González, el 2024 va a terminar relativamente bien dado el contexto. “No son los resultados que queríamos, pero es cierto que a principios de año no sabíamos qué podía pasar”, expresó el dirigente empresarial. Sin embargo, subrayó que el 2025 es un “signo de pregunta gigante” ya que al estar tan caros muchas empresas no saben cómo van a resolver la situación. En este sentido, Testa había anticipado dificultades hacia adentro de las compañías que deben hacer cuadrar dicha suba de costos con menos turistas. En este marco, Diego Stortini, empresario turístico y vicepresidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), coincidió en parte con esta mirada, pero destacó que hay grandes diferencias entre la zona metropolitana y los departamentos más alejados.

Foto: Los Andes

En función de datos publicados por el Indec con relación a la ocupación hotelera, Stortini destacó que las proyecciones para este enero muestran cierta estabilidad con relación al enero de 2024. Así, se espera una contracción del 5,7% y, en palabras del empresario, “si bien no mejora, muestra estabilidad frente a las caídas del interior”. Es que a partir de la información del organismo nacional de estadísticas, Stortini hizo foco en las caídas proyectadas para este primer mes del año. En este marco, se anticipa que San Rafael tenga 28,32% menos de ocupación, el Valle de Uco una caída de 29% y Malargüe una de 35%. “Las regiones del interior muestran contracciones severas y ninguna señal de reactivación”, alertó el vicepresidente de la FEM.

Agregó que en su mayoría se trata de un turismo motorizado por pymes y pequeños prestadores, quienes sostienen una red económica local que incluye proveedores de alimentos, bebidas y servicios. “Mientras el Gran Mendoza se estabiliza, el interior de la provincia profundiza su crisis”, puntualizó Stortini quien advirtió sobre la sostenibilidad económica de estas regiones y de comunidades que dependen del turismo. En una línea similar, Mercedes –al frente de una agencia de turismo receptivo- coincidió con la fuerte baja de pasajeros para enero y agregó: “La caída del turismo en Mendoza es grave debido a que muchas personas dependen de esta actividad”.

El aeropuerto El Plumerillo y la terminal de Mendoza son –junto con el Paso Internacional Cristo Redentor- los puntos principales de ingreso de turistas. Omar Olmos es el jefe de Operaciones de la Terminal provincial y relató que con una frecuencia de unos 1.700 colectivos diarios, en temporada alta pasan unas 50.000 personas por este lugar (20.000 más que en el resto de los meses). En líneas generales, quienes trabajan allí perciben una baja en la cantidad de turistas que llegan pese a que el movimiento durante enero –y con fuerte crecimiento del destino Chile- es incesante. “Hay menos brasileños y no se ven tantos turistas de montaña como otros años”, detalló Olmos con relación a los que visitan Mendoza para escalar el Aconcagua.

Cecilia, quien trabaja en la Terminal, sumó que el turismo nacional también ha sido más bajo y, como ejemplo puso que mientras algunos años las reservas en Cacheuta explotaban a esta altura del año, hasta el momento los lugares abundan para una semana hacia adelante. Pablo Araya, de la agencia de Turismo de Andesmar, relató que en 2024 la venta de boletos para Mendoza bajó en torno a un 15% en relación con el año anterior. Si se mide diciembre contra diciembre hubo un aumento general de venta de pasajes, tal vez porque el último mes de 2023 la devaluación frenó cualquier idea de paseo. “Los clientes que vinieron en bus a Mendoza han elegido quedarse en la casa de un familiar o en alojamientos más económicos”, detalló Araya.

Costos ajustados

En un marco en el que es muy probable que lleguen menos turistas para este verano, con la incertidumbre que eso implica para eventos como la Vendimia o el Carnaval, las compañías no se resignan y salen a buscar turistas. La ecuación es compleja debido a que la opción más sencilla para captar pasajeros pasa por una baja en los precios o por promociones relativamente agresivas. Sin embargo, para la mayoría –en especial para las empresas pequeñas- los costos aprietan y las promos pueden generar desequilibrios altos. Es el caso de Mercedes quien relató que esta temporada tendrá que salir más como chofer debido a que se le complica cada vez más pagar a un tercero como lo venía haciendo. “Así y todo, no nos cierran los valores”, remarcó esta dueña de agencia que prefirió no dar su apellido.

Los city tour y otras experiencias se bonifican

En una línea similar, Adrián González expresó que si bien se han salido a hacer promociones, el objetivo es que esos descuentos afecten los costos. “Los números están bastante finos y si bien buscamos impactar y hemos salido a ofertar, no es posible bajar tanto los precios”, apuntó el director ejecutivo de Aehga. Para este verano, por otra parte, los empresarios no gastarán en promociones para los turistas brasileños que desde hace tiempo vienen menos a la provincia. Es que los vuelos directos o indirectos hacia aquel país están plagados de argentinos tanto de ida como de vuelta, por lo que no vale apostar por este público al menos hasta que baje la espuma de locales en las playas brasileñas.

“Cada empresa ha trabajado en eso y para este momento un punto clave tiene que ver con las campañas en redes vía influencers”, contó González. Lo cierto es que los paquetes, bonificaciones y descuentos son lo que más incentiva a venir en un contexto de crisis económica y costos en alza. En esta línea, Diego Stortini de la FEM comentó que cada empresa busca su propio beneficio y optimiza los recursos que posee para atraer visitantes. De este modo, el segmento de cabañas –en donde los costos fijos son menores- la estrategia principal tiene que ver con no haber realizado aumentos.

Con una inflación anual en torno al 165%, muchas de estas propuestas han optado por no mover los valores que tuvieron en enero de 2023. Sin embargo, a eso hay que sumarle los costos y ahí es donde se trabaja el precio. “Por ejemplo, algunos hoteles hacen promoción con tarifas que incluyen cenas o experiencias en bodegas”, detalló Stortini. En este caso, los hospedajes que pueden o están más integrados ofrecen otras posibilidades, buscan alianzas y que las promociones den algo más “gratis” para tentar al pasajero.

Desde las agencias de viajes, según explicó Mercedes, lo que hacen es primero preguntar de qué dispone el turista para gastar para, luego, armar las propuestas. Entre otras cosas, han buscado sumar a bodegas en donde no hay chefs famosos o que también han readaptado sus propuesats con picnics, opciones saludables o sándwiches. Aquí la idea es que puedan visitar una bodega, pero con opciones más económicas en donde combinan un establecimiento vitivinícola con el dique potrerillos, una cervecería artesanal o una picada para que multiplicar propuestas para todos los bolsillos y los gustos. “Desde la pandemia las agencias nos acostumbramos a reinventarnos y continuamos en ese camino”, apuntó Mercedes.

En esta línea, Pablo Araya de la empresa de turismo que posee la empresa Andesmar, contó que debido a que poseen boleterías en todo el país ofrecen diversas propuestas para atraer pasajeros a la provincia. Una de ellas es la llamada “butaca turística” que tiene que ver con bajar hasta un 50% el valor del boleto normal si se contrata un hotel a través de la compañía. “Esta promoción fue nuestro caballito de batalla en la temporada baja, pero hemos decidido mantenerla”, relató Araya. Ahora, cuando el movimiento de turistas crece en líneas generales, la butaca turística persiste aunque con capacidades algo menores. Por otra parte, desde Andesmar también ofrecen promociones por tres noches en un hotel céntrico con valores competitivos en los que además se agrega una bonificación o para el bus turístico o la lancha del lago del parque. “En general, lo primero que nos consulta el cliente es por el paquete de bus más hotel”, precisó el ejecutivo. Agregó que desde que en pandemia la agencia migró a un formato virtual, las promociones que realiza a través de todas las redes sociales son importantes y se acentúan en esta época del año.

La promoción de Mendoza

Fuera o dentro de micrófono, distintos empresarios del sector relataron que lo que más impacto tiene es buscar bajar precios o promocionar por el lado del bolsillo. Esto debido a que el turista nacional es el preponderante en la provincia y a que aunque las variables macro son mejores, la situación general todavía no se estabiliza. Entre otros factores, el salario aún rezagado y la incertidumbre con relación a algunos puntos inciden o en la retracción de gente que viaja o en la precaución de los que están justos y podrían hacerlo. “Varios hoteles con los que trabajamos han sostenido sus precios y hasta hecho algunas bajas, pero no han vendido más”, observó Mercedes.

Ella, al igual que otras agencias, tiene poco reservado para este enero. Sin embargo, coincidió en que la mayoría de los pasajeros que ha tenido en lo que va de la temporada consulta una vez que llegó a Mendoza cuando antes las reservas se hacían con mayor antelación. Esto en parte por el cambio de tendencia, los viajes de último momento y debido a que hay lugar en la mayoría de las excursiones o restaurantes así se contrate de un día para otro. “De todas maneras, la mayoría solo hace –con suerte- una actividad de las tres o cuatro que nos piden presupuestar”, expresó la empresaria quien ve con preocupación el futuro.

En esta línea, Diego Stortini expresó que hay promociones activas, pero que –por más precios o actividades que se propongan- no es fácil hacerlas. Es que la suba de costos (fuerte en tarifas de servicios públicos) se acompaña con una baja en la intensidad de la demanda. “La gente no está buscando Mendoza, no hay volumen y no hay clics porque la percepción es que somos un lugar caro”, sintetizó Stortini. Para Mercedes, este también es el principal limitante para el sector: “La gente cree que Mendoza está cara y es difícil promocionarse en este contexto”, destacó. De este modo, muchos no se enteran de las ofertas que pueda brindar los prestadores menedocinos porque los consumidores “masivos” no buscan dicha experiencia por una cuestión de prejuicio con los precios. “Y los que pretenden solo la vivencia sin mirar el valor son muy pocos”, sostuvo Stortini.

Con relación a la promoción que realiza la provincia del turismo en Mendoza, hay coincidencia en que es una apuesta de largo plazo más allá de lo puntual de la temporada. Hay que recordar que, por Ley provincial, una parte del pago de Ingresos Brutos de hoteles y prestadores formales del sector debe destinarse a promoción turística. Con la idea de que eso “nunca se gasta todo” y de que los spots tienen un alto nivel, algunos plantean dudas de cuánto se viralizan en los medios y redes adecuados. Este año, como otros, uno de los puntos principales de promoción fue la participación de la Feria Internacional de Turismo (FIT) que se realiza en Buenos Aires. Aunque esto se valora, la sensación es que no alcanza en medio del cambio de contexto nacional y regional.

“Más allá de todo, para nosotros es muy importante que el sector privado se pueda sentar a dialogar con la ministra del área y plantearle diversas problemáticas”, apuntó el director ejecutivo de Aehega. Agregó que eso no sucede en todas las provincias y que dicho trabajo conjunto tiende a apuntalar los esfuerzos individuales. “Lo que vemos es que siempre ha habido buena la disposición de representantes de los departamentos o regiones para poder trabajar de manera conjunta”, sumó Pablo Araya de Andesmar y agregó que con relación a promoción “necesitamos ayudarnos entre nosotros”. En este marco, Stortini opinó que “no existe una promoción estratégica” mientras que para Mercedes luego de la pandemia la provincia no se logró adaptar a la reconfiguración de los turistas en el mundo..

Desde el Gobierno, la última información oficial publicada expresó: “El programa de promoción turística e inteligencia de mercados que lleva adelante el Emetur, consensuado con la actividad privada, incluye más de un centenar de acciones en el país”. Agregó que esto se lleva adelante en los principales mercados nacionales y extranjeros, de manera presencial, virtual, con campañas de posicionamiento que superan las 25 millones de visitas a nuestros videos publicitarios y los 17 millones de minutos visto por los públicos referidos. “Sorprende el número de que más del 80% del público ve la totalidad de los videos, lo que son factores que ubican a Mendoza como un destino de preferencia entre los de la región”, sintetizó la información publicada en la página de prensa.