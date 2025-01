Qué restaurantes, bodegas, hoteles y vinos mendocinos fueron premiados en 2024

Los premios no sólo representan un “mimo” y un reconocimiento al esfuerzo que realiza una persona o un equipo para posicionarse entre los mejores (porque puede haber genialidad, pero se necesita trabajar incansablemente para destacarse). También posicionan al lugar en el que esas personas logran entrar en la mira de las organizaciones que entregan las distinciones.

En 2024 fueron varios los restaurantes, bodegas y alojamientos que atrajeron el interés de reconocidas entidades y fueron premiados. Y, de esta manera, contribuyen a afianzar al destino Mendoza como uno en el que se puede encontrar gastronomía, hotelería y vinos de excelencia. La Nación realizó un repaso de todos los ganadores en el país y en esta nota te mencionamos los mendocinos.

Sebastián Weigandt, del restaurante Azafrán, fue uno de los seis chefs argentinos que recibieron un One Knife en los premios globales Best Chef Awards 2024, que se entregaron en Dubái y destacan la superioridad culinaria y los toques de autor con ingredientes autóctonos. También hubo cinco que obtuvieron Two Knives (una distinción superior).

Sebastián Weigandt, uno de los argentinos premiados

Vinos

El crítico californiano James Suckling evaluó más de 40.000 botellas para elaborar su lista de los Top 100 Wines World 2024. El vino argentino más destacado fue Catena Zapata Adrianna Vineyard White Bones 2022, con una calificación de 100 puntos, que lo deja en el puesto 17 del ranking mundial. Suckling le otorgó a este Chardonnay el puntaje perfecto por segunda vez (ya lo obtuvo en 2020). Jardín de Hormigas Los Amantes Malbec 2021 resultó ser el tinto favorito del crítico este año.

Catena Zapata Chardonnay Adrianna Vineyard White Bones 2022.

Entre más de 1500 vinos de 30 países, Trapiche Tesoro Malbec 2022 fue reconocido en el concurso internacional Sommelier’s Choice Awards 2024 con la medalla de oro. Además, se convirtió en la Bodega Oficial del Inter Miami CF, club en el que juega Lionel Messi.

Por su parte, Gran Dante Malbec 2021 obtuvo 96 puntos en el International Wine Challenge, otro de los certámenes más prestigiosos. Esto le valió el International Malbec Trophy, que distinguió como el Mejor Malbec del Mundo a este ejemplar de la bodega Dante Robino.

Para el prestigioso crítico inglés Tim Atkin, el vino tinto argentino del año fue Piedra Infinita Supercal Malbec. Este año, Atkin le otorgó 100 puntos en su informe anual Argentina Special Report 2024.

Bodegas

Son seis las bodegas argentinas que aparecen en el World’s Best Vineyards, con grandes nombres de Mendoza y de Salta a la cabeza. La argentina mejor posicionada es Finca Victoria - Durigutti Family Winemakers (10), en el Top 10 de los mejores viñedos del mundo. Esta bodega, fundada por Héctor y Pablo Durigutti, ubica a Las Compuertas en el mapa del mundo del vino como un lugar único para gozar de una enoexperiencia suprema.

Durigutti Family Winemakers cierra el año bien arriba, porque también ha sido distinguida en los premios Best of Mendoza’s Wine Tourism, gracias a sus prácticas sustentables y a la cocina de finca de su restaurante 5 suelos.

Las otras bodegas argentinas que quedaron dentro de la reconocida premiación internacional World’s Best Vineyards, celebrada en Reino Unido, fueron: Salentein (18), Matías Riccitelli (26), El Enemigo (29), Diamandes (39) y Colomé (40).

Hoteles

En los Travel + Leisure World’s Best Awards, los premios a los mejores hoteles del mundo -que tienen en cuenta ubicación, servicios, habitaciones, instalaciones y alimento-, el mendocino Cavas Wine Lodge, propiedad de Relais & Chateaux en el corazón de la región vitivinícola, obtuvo el tercer puesto de Sudamérica.