Los salarios subieron 2,5% en enero, pero perdieron contra la inflación

El índice de salarios registró un aumento del 2,5% en enero , pero volvió a ubicarse por debajo de la inflación mensual , que alcanzó el 2,9% . El resultado surge de los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ).

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El dato confirma que, pese a las subas nominales, el poder adquisitivo sigue sin consolidar una recuperación sostenida en el arranque de 2026.

El incremento general estuvo impulsado por subas desiguales entre los distintos segmentos del mercado laboral:

En este escenario, solo el sector informal logró superar la inflación de enero , mientras que los salarios registrados volvieron a quedar rezagados frente al avance de los precios.

El índice de salarios del sector registrado —que incluye tanto al ámbito público como al privado formal— subió 2% en enero , acumulando cinco meses consecutivos por debajo de la inflación , una tendencia que se arrastra desde septiembre del año pasado.

Los salarios crecieron 2,5% en enero, pero se mantienen por debajo de la inflación.

Los salarios crecieron 2,5% en enero, pero se mantienen por debajo de la inflación

En detalle:

El sector privado registrado quedó 0,8 puntos porcentuales por debajo del IPC

quedó El sector público se ubicó 1,1 puntos por debajo

Estos datos reflejan una persistente pérdida del salario real en los segmentos formales de la economía.

El dato interanual y la recuperación pendiente

En términos interanuales, el índice salarial mostró una suba del 37,7%, ubicándose 5,3 puntos por encima de la inflación (32,4%).

El desglose por sector muestra:

Privado registrado: 28,5%

28,5% Sector público: 30%

30% Privado no registrado: 80,6%

Sin embargo, especialistas advierten que esta mejora aún no alcanza para compensar la pérdida acumulada de los últimos años.

“Estos valores se ubican por debajo de la inflación interanual de enero, que se situó en torno al 32%, lo que confirma que la recuperación del salario real, aunque en curso, aún no logra compensar la pérdida acumulada de los últimos años”, señaló el economista Tomás Amerio.