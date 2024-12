Observatorio turístico: qué es y qué proyecta para esta temporada en Mendoza

El Observatorio Turístico de Mendoza es una herramienta que desde hace varios años se utiliza para mejorar la información y las campañas en torno al turismo que llega a la provincia. Aquí, el Ente Mendoza Turismo (Emetur) no solo recaba datos de distinta índole sino que transparenta toda la oferta formal del sector. Entre otros objetivos, se busca medir las principales áreas del sector para poder mejorar la promoción, las políticas públicas así como los recursos que el Estado destina a incentivar la llegada de visitantes.

En palabras de Gabriela Testa, directora del Emetur, Mendoza es la única provincia que posee un Observatorio formado por un equipo técnico y especializado que se nutre con datos propios así como con información externa. El turismo en la provincia es diverso no solo con relación a los departamentos sino también a las actividades que se pueden experimentar así como a los tipos de público que la visitan. Esto implica una complejidad mayor a la hora de realizar estadísticas y mediciones, pero al mismo tiempo es una fortaleza que hace que la provincia pueda mantener una ocupación relativamente estable más allá de los periodos de vacaciones o fines de semana largos.

Gabriela Testa presente en la reunión del Observatorio turístico. Foto: Los Andes

En un año en el que el turismo salió desfavorecido por razones varias entre las que se destacan la recesión económica, el encarecimiento de Argentina y el abaratamiento por devaluación de Brasil y Chile, los empresarios del sector miran con preocupación el futuro. Aunque concedió la baja y las dificultades, Testa expresó que el 2024 finalizará con una cantidad promedio de turistas relativamente estable. El asesor de la presidencia del Emetur, Marcelo Montenegro, apuntó que luego de un comienzo de año con las peores perspectivas, el turismo se restringió –como lo hizo toda la economía-, pero que en general se ha sostenido y que en ese contexto ha sido “bueno”.

En función de las estadísticas recabadas en los últimos años, los funcionarios del Emetur explicaron que más allá de los picos de temporada y de años que han sido extraordinarios, Mendoza tiene un promedio de capacidad ocupada en torno al 50%. Luego de un 2022 y de un 2023 atípicos y con gran expansión turística por la salida de la pandemia primero, el previaje y el dólar barato después, las plazas locales terminarán 2024 en torno a la ocupación histórica promedio. “No negamos que vaya a terminar con una disminución, pero no será mayor a los 8 puntos”, calculó Testa y remarcó que la caída se debe a factores exógenos al destino. En este sentido también concedió que en función de los costos y un menor flujo de personas, los empresarios del sector pueden haber visto resentida su rentabilidad en líneas generales.

Tanto la provincia como el país han sido afectados por la recesión económica nacional y por la diferencia cambiaria que este año impactó fuerte en los precios locales. Al tiempo que el peso se apreció, tanto el chileno como el real se depreciaron y eso acrecentó la diferencia a la hora de elegir. De hecho, según cálculos realizados por los técnicos del Emtur, Mendoza está 115% más cara para chilenos y brasileños de lo que estaba hace un año. Pese a esta situación que podría ser coyuntural, Mendoza tiene mucho para ofrecer a los turistas nacionales (mayoría) e internacionales.

“Este año han inaugurado varios hoteles en la provincia y creemos que los inversores que apuestan por la provincia, han realizado sus cuentas y sus deberes”, expresó Montenegro. Las recientes aperturas son vistas por los funcionarios como apuestas por el destino que es diferente a la de la inversión en agencias de viaje, turismo aventura o transporte, con barreras de entrada más bajas. Dentro de estas nuevas apuestas, el turismo de alta gama es una fortaleza para la responsable del Emetur debido a que, entre otras cosas, se ha medido que gastan un 30% más que el resto de los visitantes. Sin embargo, Testa destacó que Mendoza posee turismo de naturaleza con la montaña como principal atractivo así como es fuerte en el segmento de eventos y congresos (la provincia se lució en septiembre, octubre y noviembre).

Datos para mejorar

Gabriela Testa, Marcelo Montenegro y parte del equipo técnico del Observatorio turístico, mostraron a Los Andes el trabajo que realizan para recabar y elaborar datos fiables en un área de gran complejidad. De este modo, a nivel nacional se trabaja con los datos de la Encuesta de Hogares del Indec y la de ingreso de turistas internacionales de este mismo organismo. Además, el Ente se nutre con información aportada por migraciones no solo en el aeropuerto El Plumerillo sino en el Paso Internacional Cristo Redentor al tiempo que trabajan en colaboración con algunos municipios. Por otra parte, los profesionales del área realizan proyecciones y cálculos en función de los datos de plataformas virtuales como tripadvisor o booking así como de las reservas hoteleras locales.

Así, el Observatorio puede realizar proyecciones y anticipaciones bastante cercanas a lo que sucede en la realidad. Cada seis meses, en tanto, se publica una encuesta consolidada en función de lo que realmente pasó con datos que se obtienen a través de encuestas a 100 establecimientos de distintos puntos, tamaños y segmentos de la provincia. “Para conseguir la información contamos con un sistema colaborativo en el que aportan los municipios y también las organizaciones”, apuntaron los funcionarios del Emetur.

Debido a que “Mendoza no tiene una sola foto” con relación al turismo y que hay varias patas que aportan al sector, desde el Gobierno explicaron que más allá de la estacionalidad de las vacaciones, la provincia tiene una temporada extendida y que al turismo de verano, montaña y bodegas se suma el de fiestas, eventos y deportes entre otros. Así el objetivo del Observatorio es no estar a ciegas ni dejarse llevar solo por interpretaciones sino elaborar datos lo más objetivos posibles para aportar al sector. Por este motivo, este año elaborarán el segundo anuario y el área se apresta a realizar durante este temporada una caracterización de los turistas que se van de Mendoza con el fin de saber qué hacen, que comen, cuánto se quedan, con quién viajan, etc.