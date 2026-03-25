Exportaciones: superaron los US$13.200 millones y crecieron en el arranque del año frente al 2025

Las exportaciones de la Argentina mostraron un arranque positivo en 2026 y superaron los US$13.200 millones durante el primer bimestre del año. El dato refleja una mejora respecto al mismo período del año pasado, en un contexto de mayor dinamismo comercial.

Comercio exterior: exportaciones e importaciones cayeron y el superávit tocó mínimo en ocho meses

El tratado Mercosur-Unión Europea entra en vigencia: qué pasará con las exportaciones mendocinas

El avance no solo respondió a un incremento en los envíos al exterior, sino también a una suba en los valores internacionales de los productos exportados. Este doble impulso permitió consolidar una variación interanual cercana a los dos dígitos.

De acuerdo al relevamiento de la consultora Politikon Chaco, elaborado en base a datos del Indec , las ventas al exterior totalizaron US$13.208 millones entre enero y febrero, representando un crecimiento del 9,6% frente al mismo lapso de 2025 .

En términos de volumen físico, el país exportó 23 millones de toneladas, lo que equivale a un crecimiento del 6,8% interanual. Por su parte, los precios promedio de exportación experimentaron un alza del 2,6% respecto al año anterior.

A nivel regional, el reporte expuso que aunque la Región Pampeana continúa siendo el motor exportador del país al explicar el 65,9% del valor total (US$8.706 millones), fue la única región que creció por debajo del promedio nacional, con apenas un 1,2% de incremento.

En contraste, la región del NOA se destacó como la de mayor expansión relativa, con un salto del 52,5% interanual. Le siguieron en desempeño Cuyo con una suba del 18,6%, la Patagonia con un alza del 15,0% y el NEA que avanzó 11,6%.

El podio de las provincias

La concentración de las ventas al exterior sigue siendo marcada: solo seis provincias generaron el 76,7% del total de las exportaciones argentinas en este bimestre.

Buenos Aires: US$4.233 millones (32,0% del total).

Santa Fe: US$2.416 millones (18,3%).

Córdoba: US$1.475 millones (11,2%).

Santa Cruz: US$792 millones (6,0%).

Chubut: US$612 millones (4,6%).

Neuquén: US$598 millones (4,5%).

En el extremo opuesto, Chaco (US$45 millones), La Rioja (US$16 millones) y Formosa (US$4 millones) registraron los niveles más bajos de ventas al exterior, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

En términos de variación porcentual, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) lideró el crecimiento nacional con un incremento del 140,1%, traccionado principalmente por manufacturas industriales. También se destacaron los avances de Santa Cruz (+101,7%) y Jujuy (+87,1%).

Por el contrario, ocho distritos sufrieron retrocesos en sus montos exportados. La caída más profunda se dio en Tierra del Fuego (-17,2%), afectada por menores ventas de combustible y energía, seguida de Formosa (-16,0%) y San Luis (-13,2%).

Análisis por rubros: auge industrial y caída energética

El informe detalla un comportamiento dispar según el tipo de producto exportado: