22 de octubre de 2025

Tras el récord, a cuánto se vende el dólar hoy en la previa de las elecciones

Las cotizaciones de la divisa estadounidense este miércoles 22 de octubre, antepenúltima rueda antes de los comicios legislativos.

Dólar hoy, 22 de octubre

Dólar hoy, 22 de octubre

Foto:

Imagen ilustrativa
Los Andes
Redacción Economía

Dólar hoy, 21 de octubre 

El dólar superó los $1.500 y el Banco Central intervino al vender U$D 45,5 millones para evitar la escalada

Por Redacción Economía
Dólar

Pese al anuncio formal del swap, el dólar quedó al borde de los $ 1.500

Por Redacción Economía

En tanto, el dólar blue o paralelo figura al alza y se consigue a $1.535 (+0,65%) en las llamadas "cuevas".

Por su parte, el dólar mayorista vuelve a subir y se vende a $1.490,50 (+1,05%), a tan solo un peso de distancia de los $1.491,56 como techo de la banda de flotación que fijó el Banco Central.

En la jornada del martes, el BCRA intervino y vendió USD 45,5 millones de sus reservas, para contener la escalada del dólar mayorista en una semana compleja por la incertidumbre del resultado en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre.

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

  • Venta: $1.969,50 (BNA)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar mayorista

  • Compra: $1.481,50
  • Venta: $1.490,50

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

  • Compra: $1.535
  • Venta: $1.555
Dólar blue (Imagen ilustrativa / Web)
A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

  • Compra: $ 1.587,57
  • Venta: $1.588,22

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

  • Compra: $ 1.602,30
  • Venta: $ 1.609,95

Aclaración: los ahorristas que compren dólares oficiales quedan imposibilitados de operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, en el marco de una medida del BCRA para desalentar el famoso "rulo".

