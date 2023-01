Trabajadores autoconvocados vitivinícolas reclamaron por sus salarios

A pesar de haber logrado una paritaria que incluyó dos revisiones en 2022, y con ello alcanzar básico bruto para empleados de viña $ 70.223 bruto más refrigerio y premio por asistencia que eleva la suma bruta a $ 93.711, en tanto, el empleado de bodega el bruto es de $ 73.888 más refrigerio lo que da un total de $ 94.291 de bruto, un grupo de trabajadores autoconvocados marchó el lunes por las calles de Mendoza para hacer sentir su reclamo.

Ángel Colque, quien fue uno de los trabajadores que hicieron sentir su voz sostuvo a Los Andes, que “hoy estamos reclamando un sueldo digno para todas nuestras familias, porque estamos por debajo de la línea de pobreza. Y no es un capricho salir a la calle a pelear, la verdad es que no nos alcanza para comer ni menos para comprarle un par de zapatillas a nuestros hijos. Es una realidad que hoy está pasando”.

Angel Colque, líder de los trabajadores vitivinícolas autoconvocados. Foto: Orlando Pelichotti

“Es injusto el salario que tenemos hoy. Lo que pedimos es que el gobernador que nos llame a nosotros los trabajadores. Nosotros necesitamos que nos ayude”, agregó.

Para Colque este año se necesita lograr un arreglo paritario del 150% y que este monto se de en un solo tramo “eso que te dan pagar en cuotas y no se puede hacer porque no nos alcanza”. Llamó la atención que entre los carteles de la protesta se pudo ver unos que decían “sindicato vendido” y en ese sentido, Colque admitió que el sindicato no los representa y de alguna forma se mostró disconforme con los acuerdos a los que ha llegado.

Vale recordar, que del histórico paro que se realizó en bodegas en 2021, fue este grupo de autoconvocados los más radicalizados del conflicto y quienes tuvieron una posición más dura, ante los reclamos.