Todo listo para el próximo encuentro de Pilares sobre Infraestructura.

El próximo jueves 30 de marzo tendrá lugar un nuevo encuentro del ciclo Pilares. Esta vez, el programa estará enfocado en la infraestructura y como esta cumple un papel fundamental para el desarrollo sustentable de nuestra región. Con el fin de aportar diversas miradas, Los Andes convocó a personalidades políticas, académicos y especialistas en la materia.

Si bien esta temática se puede abordar desde varias aristas, en este caso, el programa girará en torno a la infraestructura aplicada a la conectividad; al aprovechamiento de los recursos hídricos y a la planificación de rutas y caminos.

El encuentro se transmitirá por la web y el canal de YouTube de este medio a partir de las 10:00.

QUIÉNES PARTICIPARÁN

En el primer bloque, la editora de la sección de Economía de Los Andes, María Soledad González, tendrá un mano a mano con el ministro de Planificación e Infraestructura Pública de la provincia de Mendoza, Mario Isgró.

El segundo bloque hablará sobre la infraestructura aplicada a la planificación de rutas y caminos. Este será moderado por Mauricio Manini, jefe de la sección de Economía de este medio, y participarán: Osvaldo Romagnoli, actual administrador de la Dirección Provincial de Vialidad; Mauricio Badaloni, emprendedor y presidente de la fundación Andesmar y Carlos Abihaggle, economista.

En la tercera parte del encuentro, se tocará un tema central: los recursos hídricos provinciales. Aquí escucharemos a Alejandro Gennari (ingeniero agrónomo y doctor en economía. Además, se desempeña como profesor de economía agrícola y es consejero del Río Mendoza); a Santiago Ruiz (investigador a cargo del Centro Regional Andino del Instituto Nacional del Agua, organismo de ciencia y técnica del Ministerio de Obras Públicas de la Nación); y a Nicolás González del Solar (doctor en derecho, especializado en recursos hídricos).

Por último, el cuarto bloque, contará con la participación de Roberto Nobile, CEO de Telecom Argentina. La entrevista girará en torno a la importancia de la conectividad y cómo esta cumple un factor clave para el desarrollo sustentable de una región estratégica como Mendoza. También se hablará sobre el presente y futuro de la inteligencia artificial; sobre cómo está Argentina con respecto a otros países en cuanto al acceso a la red; y cómo es posible achicar la brecha digital.

POR QUÉ HABLAR SOBRE INFRAESTRUCTURA

Para responder a este interrogante, el ministro Mario Isgró, adelantó a Los Andes: “Es fundamental hablar en los medios sobre infraestructura porque quienes los consumen son los principales beneficiados de la obra pública. Compartir las distintas etapas de la obra pública a la sociedad es hacerles conocer el proyecto desde su concepción. Siempre hay que escuchar y darle participación a la gente, la infraestructura no puede no ser sociabilizada”.

Rutas y caminos

Además, este medio, pidió a los disertantes dar su punto de vista sobre la importancia de hablar sobre la infraestructura aplicada a las rutas y caminos provinciales.

Carlos Abihaggle, señaló: “Salvo excepciones, los gobiernos priorizan gastos corrientes más que obras públicas. El cortoplacismo se impone por sobre las estrategias de largo plazo. La inversión en infraestructura es uno de los pilares del desarrollo económico/social de cualquier sociedad que se precie de tener un proyecto común de progreso”.

Osvaldo Romagnoli, de Vialidad, consignó: “La infraestructura de rutas y caminos ha canalizado el progreso en Mendoza y en todo el mundo. Sin caminos no se podría explotar una mina, ni extraer petróleo, ni sacar las producciones agrícolas. Sin caminos no podría haber turismo. Por esto, la infraestructura de caminos es fundamental para pensar el crecimiento hacia el futuro, como así también la calidad de la misma que nos garantizará que nuestra producción llegue en condiciones óptimas, de forma rápida y segura”.

Mauricio Badaloni, presidente de la fundación Andesmar, explicó: “Creo que las agendas de trabajo y la política se hacen también en conjunto con los medios de comunicación. La ponderación de las agendas tienen que ver con las necesidades. Un medio de comunicación como Los Andes puede difundir mejor estas problemáticas que estamos atravesando. Las rutas mendocinas y las que atraviesan la provincia a nivel nacional están en una situación bastante deplorables. Lo que uno ve es que siempre hay una política que hace cosmética y no atiende la problemática en si”.

“Muchos mendocinos viven de la logística fundamentalmente y nuestras rutas dejan mucho que desear. Por ejemplo, en el paso Cristo Redentor, los camiones tardan casi 30 horas en promedio para hacer un desaduane. Esa demora representa un costo extra aparejado por la falta de gestión de órganos nacionales. En muchos de los casos, hay que insistir para que el gobierno provincial genere las agendas correctivas a nivel nacional y para que realice acciones internacionales con países limítrofes, en este caso con Chile”, finalizó Badaloni.

Infraestructura aplicada a los recursos hídricos.

Infraestructura aplicada a los recursos hídricos

Tal como se mencionó, otro punto central que se abordará en este encuentro de Pilares es sobre el agua. Aquí los especialista debatirán sobre estudios académicos, legislación actual y obras públicas destinadas al aprovechamiento de los recursos hídricos.

“La administración, la planificación y la gestión de los recursos hídricos son medios necesarios para materializar la política hídrica. La política hídrica por tanto es un acto de gobierno y como tal merece y debe ser transparente y público. A mayor visibilidad en los medios mayor será la transparencia y mejor será la información para los administrados”, adelantó a Los Andes, Nicolás González del Solar, doctor en derecho especializado en recursos hídricos.

Por su parte, Alejandro Gennari, indicó: “Los medios de comunicación cumplen un rol central en informar y también en formar a la población en todos los temas de interés general. Los recursos hídricos han adquirido cada vez mas importancia en todo el mundo y particularmente en Mendoza, donde nuestra dependencia de los mismos para la vida es central”.

Por otro lado, Santiago Ruiz, investigador a cargo del Centro Regional Andino del Instituto Nacional del Agua (INA), señaló a este medio: “Es importante que los medios de comunicación se involucren en la difusión de información vinculada a la infraestructura hídrica. Es una necesidad no demandada por la sociedad porque no está visibilizada. No se ven los diques, canales o plantas de agua potable o de tratamiento de residuos. Y son obras necesariamente imprescindibles, tanto como tener luz, gas, agua corriente, o la recolección de la basura domiciliaria. Solo aparece esta realidad cuando hay un problema o colapso de la red o un daño ambiental”.

Al mismo tiempo, Ruiz, explicó: “En la medida que la ciudadanía conoce estas realidades, fundamentalmente por la tarea de los medios, es cuando se involucra y exige a los gobiernos y responsables de la gestión, la atención necesaria de esta problemática, y la implementación de una agenda de política pública sobre el tema, convirtiéndose así en un circulo virtuoso porque la política entonces presta atención a esta demanda. Los medios ayudan a instalar estas necesidades para convertirse en demandas sociales.

“En Mendoza hay una larga trayectoria de inversión pública en infraestructura durante los 100 años. Pero se advierte una desinversión importante después de Potrerillos y el recrecimiento del Carrizal hace unos años, justamente en la actualidad, cuando la sequía y el impacto del cambio climático hacen estragos en nuestros recursos hídricos”, destacó Santiago Ruiz.