Tiene 70 años, se certificó en programación y cuenta cómo sumarse a la carrera del futuro con “grupos de estudio”

Miguel Ángel Trubiano tiene 70 años, dos hijos es “abuelo y bisabuelo” y asegura que estudiar lo mantiene activo. Después de su retiro, decidió alcanzar un nuevo objetivo, convertirse en programador, y ya tiene un proyecto en mente y después de haber certificado sus conocimientos en python (lenguaje de programación de propósito general), continuará con el desarrollo web Front-end, que consiste en la conversión de datos en una interfaz gráfica para que el usuario pueda interactuar.

Suena difícil y de hecho, no es sencillo aprender algo tan nuevo para muchos, pero Trubiano asegura que no se dará por vencido porque, esta no es la primera vez que se le presenta un desafío en el mundo de la informática: como Licenciado en Higiene y Seguridad, trabajó 20 años en el Banco de Previsión, en el centro de cómputos, y se enfrentó a las primeras computadoras, cuando la forma en la que ingresaban datos en los equipos era a través de “tarjetas perforadas” (con códigos binarios). Años después, continúa con la misma pasión y en cuanto se dieron a conocer los programas nacionales como Argentina Programa y provinciales como, Programación Web Full Stack, decidió inscribirse y obtener las certificaciones correspondientes en cada caso.

Luego de su paso por el Banco de Previsión, Tubiano también trabajó en el área de otorgamiento de bonos de puntaje de la Dirección General de Escuelas, antes de cambiar al sector de emprendedurismo en las escuelas técnicas, y considera que la programación será el nuevo desafío.

“Ahora el 7 empiezo el curso de Argentina Programa 4, y quiero seguir estudiando para poder insertarme laboralmente porque a los 70 años, siendo jubilado, dicen que soy viejo para trabajar, pero en programación no se ve eso, solo los conocimientos”, le contó Trubiano a Los Andes.

“La idea es poder desarrollar un programa que incluya mis conocimientos como Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo”, agregó.

La clave para avanzar: su grupo de estudio

Trubiano contó que, a pesar de los certificados obtenidos, se requiere de mucha preparación para poder atender los requerimientos de los potenciales clientes, y por eso necesita seguir estudiando.

“Estoy en un grupo de estudio que se conformó con Argentina Programa en donde nos ayudan desde 0 y hasta que se sube al servidor. Además suben videos en YouTube como “Programa TK” que permite repasar y entender los conceptos para aprenderlos.

Asimismo, el grupo de estudio insta a los participantes a aportar a la sociedad con las páginas que crean, al tiempo en que obtienen prácticas profesionales.

Sueldos que superan los $120.000

Además de “saltar la barrera de la edad” que muchas veces ponen los reclutadores, trabajar por proyectos, y vender sus servicios en el mundo entero, Miguel Ángel explica que los atractivos salarios del sector también fueron un fuerte incentivo para empezar los cursos y continuar hasta el día de hoy.

Asimismo, Trubiano explicó que el Argentina Programa 1 le permitió obtener los recursos (una computadora adecuada) para formarse, y lo aprendido se completa con los cursos provinciales, por lo que instó a todos quienes quieran seguir sus pasos a mantenerse informados y aprovechar todas estas oportunidades que se dan para el público en general.

Es que, mientras que una jubilación mínima asciende a $50.124, más un bono de $10.000; y la jubilación máxima en $337.288,80; según el sitio Glassdoor (en el que los empleados suben información de manera anónima sobre las empresas y los salarios), el sueldo promedio de Programador es $120.028 por mes en Mendoza, en base a 41 participantes, pero según la especialidad que se requiera, superan los $330 mil en categorías junior.

Más de 2.600 beneficiarios en un año en Mendoza

En este año que acaba de concluir, Mendoza capacitó a 2.624 mendocinos y mendocinas a través de programas vinculados a la economía del conocimiento.

Con el objetivo de generar mejoras en la empleabilidad y nuevos puestos de empleo, desde la cartera económica provincial se brindaron cursos en tecnologías de la información como Python, Java, análisis y gestión de datos, marketing de servicios, power BI e instalación de redes de fibra óptica y cursos de programación Full Stack.

Según un informe elaborado desde la Dirección a cargo de Emilce Vega Espinoza, del total de alumnos (2.624), 411 adquirieron conocimientos en lenguaje de programación Python, 102 en Java, 269 en Análisis y Gestión de Datos y 330 en Marketing de Servicios, mediante la Fundación Santísima Trinidad. Esta primera tanda corresponde a quienes formaron parte del Programa de Capacitación Intensiva en Tecnologías de la Información (CITI)

A su vez, a través del Programa Habilidades Digitales aplicadas a las Ciencias Económicas, iniciativa impulsada de manera conjunta con la Facultad de Ciencias Económica de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), recibieron sus correspondientes certificados otros 45 mendocinos que adquirieron conocimientos en lenguaje de programación Python (15), Java (15) y Power BI (15).

Desde la cartera a cargo del ministro Vaquié añadieron que se está en proceso de construcción de capacitaciones orientadas a la infraestructura, comenzando por la instalación de redes de fibra óptica. La prueba piloto se realizó de manera articulada con el Polo TIC y certificaron 23 personas.

Por último, la cifra se completa con los 1.444 egresados a través de la institución educativa Egg en el marco de los cursos de programación Full Stack.