Supermercado Coto vende un robot de cocina multifunción por menos de $500.000 y con 12 cuotas

El supermercado Coto lanzó su robot de cocina multifunción TOP HOUSE Rc-3002 por $487.499,25 , con la posibilidad de pagarlo en 12 cuotas sin interés. El equipo incluye 18 programas , 10 velocidades y un bowl de acero inoxidable de 3 litros, ideal para quienes buscan cocinar de manera práctica y eficiente en casa.

Carrefour se va de Argentina: el dueño de un supermercado mendocino quiere quedarse con 700 sucursales

Carrefour se va de Argentina: los 3 fuertes jugadores que quedan y qué falta para la oferta final

El robot de cocina TOP HOUSE permite preparar desde batidos y guisos hasta yogur, con acceso a recetas en la nube paso a paso, integración de la balanza y una aplicación para controlar todas sus funciones desde el celular. Es una opción accesible para quienes quieren incorporar tecnología a la cocina sin gastar más de $500.000 .

En Coto se encuentra disponible el robot de cocina multifunción , con 18 programas , 10 velocidades, capacidad de 3 litros y bowl de acero inoxidable. Tiene potencia de 550 W para mezclar y 1200 W para calentar.

Su precio regular es de $649.999, pero pagando con Comunidad Coto se consigue por $487.499,25 . Además, se puede pagar en 12 cuotas sin interés de $54.166,58 cada una , haciendo que este electrodoméstico sea accesible para los hogares argentinos.

Entre los programas se destacan batido, guisar, picar, saltear, amasar y preparación de yogur. Su sistema permite acceder a recetas en la nube con instrucciones paso a paso, integración de la balanza y una aplicación móvil para controlar todas las funciones desde el celular.

Con la balanza integrada y la app móvil, controlar cada receta es simple y práctico desde el celular.

Otros robots de cocina disponibles y reseñas de usuarios

En Argentina, además de TOP HOUSE, el mercado incluye opciones como Thermomix TM7 y Essen Rein. La Thermomix TM7 combina unas 30 funciones y acceso a más de 100.000 recetas, con un precio local de alrededor de 3,1 millones de pesos. Essen Rein ofrece 16 programas automáticos, jarra de acero inoxidable de 3 litros y venta con financiación y promociones de utensilios incluidos.

Una reseña reciente de @modoximi en TikTok destaca los detalles del robot de Coto: todos los accesorios como el batidor mariposa, cuchilla de amasado, cuchilla de salteado y multifunción, colador y espátula. La vaporera incluye tapa, bandeja y base. En la reseña se muestran algunos de los programas y cómo se pueden seleccionar recetas en la nube, muchas con opciones veganas, con balanza integrada y la app móvil para controlar todo desde el celular.