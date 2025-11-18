18 de noviembre de 2025 - 21:55

Cerró un supermercado mayorista por el mal estado de una ruta nacional: 60 empleados afectados

La empresa mayorista argumentó que las ventas se desplomaron por culpa del “estado de abandono de las rutas nacionales” de ingreso. La decisión fue comunicada sin previo aviso.

El supermercado mayorista Yaguar cierra sus puertas en Bahía Blanca por mal estado de rutas.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El cierre inesperado de un supermercado mayorista en Bahía Blanca generó preocupación entre trabajadores y clientes, que se encontraron con la noticia sin previo aviso. La decisión impactó de lleno en decenas de familias y rápidamente se trasladó a las redes sociales.

La empresa de la familia Paulmann implementa un plan estratégico para optimizar procesos y mejorar la rentabilidad.

El importante impulso que le dio Argentina a Cencosud para aumentar sus ganancias en un 26%

Por Redacción Economía
Clientes de Banco Comafi pueden ahorrar cada lunes con el 25% de reintegro en compras en Jumbo.

Supermercado Jumbo ofrece reintegro de hasta $24.000 con este banco: cómo aprovechar el beneficio

Por Melisa Sbrocco

Tras ello, comenzaron a circular mensajes y reacciones sobre los motivos detrás del cierre. El caso involucra a Yaguar, una de las cadenas mayoristas más conocidas del país, que interrumpió su actividad en esa ciudad bonaerense. En X, una usuaria publicó un mensaje que se volvió viral de inmediato.

“URGENTE - cierra Yaguar Bahía Blanca, más de 60 personas quedan en la calle. Desde la empresa indicaron que uno de los motivos del desplome de las ventas es el estado de abandono de las rutas nacionales de ingreso”, escribió Soledad Giménez (@gisoleok).

Paso Urbano, la obra inconclusa en Bahía Blanca.
Según supo Noticias Argentinas, tanto empleados como clientes quedaron sorprendidos por la medida, que comenzó a afectar su actividad desde el domingo.

Reacción de los usuarios en X

Luego de la publicación de Soledad, que generó sorpresa en empleados y clientes, la noticia también generó un fuerte debate entre los usuarios que dieron su punto de vista. “¡Ay, Soledad! Qué oportuno culpar a Milei por el cierre de Yaguar Bahía Blanca y el abandono de rutas”, escribió una internauta.

En otro comentario, otra persona aseguró que el gobierno anterior “ya los venía castigando” y así, las opiniones a favor y en contra fueron sumándose al posteo principal.

Y entre tantos, a favor del cierre de la firma, otro internauta apoyó la medida al decir: “Muy buena noticia para supermercados, almacenes y quioscos, porque no nos olvidemos que Yaguar hace un tiempo dejó de ser solamente mayorista, dando la posibilidad de hacer compras minoristas”.

