18 de noviembre de 2025 - 22:15

La Corte Suprema confimó la condena a un ex agente de la AFIP y su hijo por cobrar coimas para eliminar deudas

El máximo tribunal rechazó un recurso de la defensa y confirmó las penas en suspenso por maniobras ilegales para alterar registros fiscales de contribuyentes.

El fallo del máximo tribunal dejó firme la sentencia que había sido dictada por la justicia federal de San Juan.

El fallo del máximo tribunal dejó firme la sentencia que había sido dictada por la justicia federal de San Juan.

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a una ex agente de la AFIP y a su hijo, acusados de cobrar coimas para modificar registros fiscales de contribuyentes que mantenían deudas con el organismo recaudador, según surge del fallo del máximo tribunal.

Leé además

Jesús Moyano (37) fue brutalmente golpeado a la salida de un boliche en Tunuyán y está grave. 

"Pato" y "Pancho", los dos detenidos por la brutal golpiza a un hombre en Tunuyán: arriesgan duras penas

Por Redacción Policiales
Allegados de Norberto Martín Salzmann -asesinado en su lubricentro de Guaymallén- se movilizaron a la Legislatura tras el crimen. Archivo Los Andes.

Cuatro condenados por el "crimen del lubricentro": el tirador recibió una pena de 22 años de prisión

Por Oscar Guillén
afip2
Caballero y su hijo fueron condenados por cobrar dinero para modificar registros fiscales y beneficiar a contribuyentes.

Caballero y su hijo fueron condenados por cobrar dinero para modificar registros fiscales y beneficiar a contribuyentes.

Según la investigación, entre 2007 y 2015 Caballero, quien se desempeñaba en el área de Servicios al Contribuyente de la AFIP en San Juan, tomó contacto con monotributistas para ofrecerles, a cambio de dinero, la regularización de su situación fiscal, lo que les permitía mantener contratos laborales con el Estado provincial como porteros del Ministerio de Educación. Su hijo colaboró en las maniobras pese a no ser funcionario público.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan condenó a Caballero a un año y seis meses de prisión en suspenso y a inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, mientras que para Martín impuso un año de prisión en suspenso.

Corte Suprema de Justicia. Los jueces Lorenzetti, Rosenkrantz y Rossi junto al nuevo integrante, Manuel García-Mansilla.
Corte Suprema de Justicia. Los jueces Lorenzetti, Rosenkrantz y Rossi junto al nuevo integrante, Manuel García-Mansilla.

Corte Suprema de Justicia. Los jueces Lorenzetti, Rosenkrantz y Rossi junto al nuevo integrante, Manuel García-Mansilla.

En el juicio, un testigo declaró que durante años recurrió a Caballero para que le realizara los trámites necesarios del monotributo para renovar su contrato laboral. Otra contribuyente relató que, tras darse de baja su inscripción por falta de pago, la ex funcionaria le entregó un número telefónico y la dirección de su domicilio para coordinar un encuentro y allí la atendieron tanto ella como su hijo.

Además, una empleada de la AFIP sostuvo que compañeros de trabajo le comentaron que Caballero atendía trámites que no le correspondían y que contribuyentes la buscaban específicamente para que les gestionara documentación fuera de los canales formales del organismo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La ex presidenta Cristina Kirchner

Causa Vialidad: la Corte Suprema administrará y subastará el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner

Por Redacción Política
La senadora del kirchnerismo Anabel Fernández Sagasti no iría a la Corte Suprema.

Milei negó que exista una negociación con el kirchnerismo por las vacantes de la Corte Suprema

Por Redacción Política
Liberaron al cóndor andino que fue hallado en el techo de una casa y ahora regresó a su hábitat

Liberaron al cóndor andino que fue hallado en el techo de una casa y ahora regresó a su hábitat

Por Gisel Guajardo
El supermercado mayorista Yaguar cierra sus puertas en Bahía Blanca por mal estado de rutas.

Cerró un supermercado mayorista por el mal estado de una ruta nacional: 60 empleados afectados

Por Redacción Sociedad