La Corte Suprema confimó la condena a un ex agente de la AFIP y su hijo por cobrar coimas para eliminar deudas

LaCorte Suprema de Justicia dejó firme la condena a una ex agente de laAFIP y a su hijo, acusados de cobrar coimas para modificar registros fiscales de contribuyentes que manteníandeudas con el organismo recaudador, según surge del fallo del máximo tribunal.
Según la investigación, entre 2007 y 2015 Caballero, quien se desempeñaba en el área de Servicios al Contribuyente de la AFIP en San Juan, tomó contacto con monotributistas para ofrecerles, a cambio de dinero, la regularización de su situación fiscal, lo que les permitía mantener contratos laborales con el Estado provincial como porteros del Ministerio de Educación. Su hijo colaboró en las maniobras pese a no ser funcionario público.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan condenó a Caballero a un año y seis meses de prisión en suspenso y a inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, mientras que para Martín impuso un año de prisión en suspenso.
En el juicio, un testigo declaró que durante años recurrió a Caballero para que le realizara los trámites necesarios del monotributo para renovar su contrato laboral. Otra contribuyente relató que, tras darse de baja su inscripción por falta de pago, la ex funcionaria le entregó un número telefónico y la dirección de su domicilio para coordinar un encuentro y allí la atendieron tanto ella como su hijo.
Además, una empleada de la AFIP sostuvo que compañeros de trabajo le comentaron que Caballero atendía trámites que no le correspondían y que contribuyentes la buscaban específicamente para que les gestionara documentación fuera de los canales formales del organismo.