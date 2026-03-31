Sacerdotes de la obra Don Orione advierten sobre el abandono estatal a las personas con discapacidad.

Sacerdotes mendocinos de la obra de Don Orione advirtieron sobre la grave situación que atraviesan las instituciones que trabajan con personas con discapacidad y denunciaron un escenario de abandono por parte del Estado frente a los problemas de financiamiento que afectan al sector.

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El planteo fue realizado en un documento firmado por los sacerdotes Damián Picone , Juan Ramón Molina y Leonardo R. Moreno , responsables de la obra en Mendoza, en el que describen una crisis que compromete la continuidad de servicios esenciales.

En ese marco, anunciaron que el próximo Jueves Santo se realizará una colecta especial durante la misa de la Cena del Señor en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen , en Godoy Cruz, que s erá presidida por el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo . La celebración comenzará a las 21 y lo recaudado será destinado a sostener el funcionamiento del Hogarcito Don Orione , institución que este año cumple 60 años de atención ininterrumpida a personas con discapacidad en la provincia.

Para colaborar con el Hogar Don Orione de Mendoza , además de la colecta en la misa, se puede hacerlo a través del alias: ATADO.LLUVIA.CASO

Según explicaron los sacerdotes, la situación económica de las instituciones se volvió cada vez más crítica debido a los atrasos en los pagos de prestaciones y al desfasaje en los aranceles que abonan los financiadores del sistema.

Gran parte de los servicios se sostienen a través de convenios con organismos nacionales como PAMI, el programa Incluir Salud y diversas obras sociales. Sin embargo, los pagos se realizan con fuertes demoras y los valores de las prestaciones quedaron muy por debajo de los costos reales.

En el documento señalan que la falta de respuesta frente a los reclamos por pagos adeudados y fuera de término está generando dificultades para sostener el funcionamiento cotidiano de las instituciones. Entre los gastos comprometidos se encuentran los salarios del personal, la alimentación de los residentes, el transporte adaptado, los servicios básicos y otros costos indispensables para garantizar la atención.

A esto se suma otro problema: las demoras en los pagos impiden que las instituciones puedan cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales y previsionales. Según explicaron, esto genera deudas ante ARCA y el cobro de intereses que terminan reduciendo los recursos disponibles para la atención de las personas con discapacidad.

Aranceles atrasados y servicios en riesgo

Además de los pagos demorados, los responsables de la obra Don Orione señalaron que los aranceles que se abonan por las prestaciones presentan un atraso cercano al 40 por ciento.

Aunque en enero se aplicó un incremento aproximado del 5,7 por ciento, sostienen que la actualización resulta claramente insuficiente frente al aumento de los costos de funcionamiento.

En consecuencia, incluso cuando los pagos se concretan, los montos no alcanzan para cubrir los gastos operativos. “Los aranceles no solo son insuficientes, sino que además se abonan con demoras”, advierten.

Este escenario, sostienen, pone en riesgo la continuidad de numerosas instituciones que brindan servicios esenciales, como centros de día, hogares, servicios educativos y terapéuticos.

Si la situación no se resuelve con urgencia, alertan, muchas organizaciones podrían verse empujadas al cierre o a procesos de quiebra, lo que impactaría directamente en los derechos de las personas con discapacidad, especialmente en el acceso a la salud, la educación y la rehabilitación.

Un problema que también afecta a las familias

La crisis no se limita al funcionamiento de las instituciones. También golpea a miles de familias que dependen de estos servicios para el cuidado y la atención de un integrante con discapacidad.

“Numerosas familias asumen el cuidado de un ser querido con discapacidad y necesitan de la asistencia del Estado”, señalaron los sacerdotes, quienes pidieron una mayor conciencia social sobre la gravedad del problema.

En ese sentido, remarcaron que la continuidad de los servicios depende tanto de decisiones administrativas como del compromiso de la sociedad para visibilizar la situación y exigir respuestas.

parroquia Sacerdotes de la obra Don Orione advierten sobre el abandono estatal a las personas con discapacidad.

Reclamo del sector

El planteo de la obra Don Orione se suma a un reclamo más amplio que ya había sido formulado días atrás por la Cámara de Discapacidad de Mendoza Asociada (CADIMA), que nuclea a instituciones y prestadores del sector.

En una nota dirigida al gobernador Alfredo Cornejo y a legisladores provinciales y nacionales, la entidad pidió medidas urgentes frente a la emergencia que atraviesa el área de discapacidad.

Entre otras acciones, solicitaron declarar la emergencia local en discapacidad, conformar un comité de seguimiento con organizaciones y profesionales del área y fortalecer las políticas de inclusión en la provincia.

Desde CADIMA también advirtieron que la crisis tiene origen en atrasos de hasta ocho meses en los pagos a prestadores, recortes en tratamientos esenciales y dificultades en el acceso a servicios básicos como el transporte adaptado.

Un gesto solidario en Semana Santa

Frente a este escenario, la comunidad de la obra Don Orione convocó a la sociedad mendocina a acompañar el reclamo y colaborar con las instituciones que trabajan con personas con discapacidad.

Por ese motivo, la colecta que se realizará durante la misa del Jueves Santo en la Parroquia del Carmen estará destinada íntegramente al Hogarcito Don Orione.

“Que esta Semana Santa despierte nuestros oídos y nos permita escuchar el grito de quienes sufren”, señalaron los sacerdotes en el mensaje difundido en Godoy Cruz, con la esperanza de que el gesto solidario contribuya a visibilizar la situación y sostener el trabajo que desde hace seis décadas realiza la institución.

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