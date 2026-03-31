Mendoza lanzó su agenda 2026 en género y diversidad con foco en asistencias gratuitas

En la Legislatura de Mendoza se realizó el primer encuentro del año sobre género y diversidad, donde el Gobierno provincial junto a los municipios definió los principales lineamientos de trabajo para 2026, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas y mejorar la atención a víctimas de violencia.

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La reunión, encabezada por la Dirección de Género y Diversidad, contó con la participación de equipos técnicos del Ministerio Público Fiscal de Mendoza y del Ministerio Público de la Defensa, además de representantes de todas las comunas.

Durante el encuentro se abordaron tres ejes centrales: la reactivación del patrocinio jurídico, el incremento de transferencias económicas a los municipios y la federalización de programas. Estas medidas buscan mejorar la asistencia, garantizar financiamiento y fortalecer la articulación territorial.

Uno de los anuncios destacados fue la reactivación del cuerpo de patrocinio jurídico , un servicio clave que brinda asesoramiento y acompañamiento legal gratuito a mujeres y personas de la comunidad que atraviesan situaciones de violencia de género.

Además, se analizó la Resolución 146/26, que establece un protocolo de actuación para el abordaje integral en tres etapas: ingreso, estadía y egreso de las personas asistidas. Este procedimiento apunta a garantizar el acceso claro y efectivo a los dispositivos de protección, tanto en casos de demanda formal como espontánea.

En paralelo, se confirmó el fortalecimiento financiero a los municipios, con el objetivo de asegurar que la asistencia llegue de manera oportuna en todo el territorio provincial.

Otro de los puntos clave fue la federalización de los programas, promoviendo que todos los municipios trabajen bajo lineamientos comunes, unificando criterios de intervención y consolidando el vínculo entre Provincia y comunas.

La directora de Género y Diversidad, Fernanda Urquiza, destacó que “el rol de la Provincia es acompañar, asistir y fortalecer a los municipios en tareas de promoción, prevención y concientización”, y subrayó que el compromiso incluye recursos concretos y atención profesional, confidencial y con absoluta reserva.

Del encuentro también participaron funcionarias como Belén González, Rosana Dottori, Emiliana Lilloy y Cecilia Saint-André, quienes integran áreas clave en la implementación de estas políticas.