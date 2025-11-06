Supermercado Coto ofrece 30% de reintegro y $100.000 de ahorro con tarjetas Macro

Obtené hasta $100.000 de reintegro en Coto con Banco Macro. Todos los miércoles, 30% de ahorro pagando con tarjeta desde la App MODO.

Los clientes de Banco Macro Selecta pueden acceder al 30% de reintegro en supermercados Coto.

Coto ofrece un 30% de reintegro en compras presenciales todos los miércoles para clientes que paguen con tarjetas de crédito Visa o Mastercard Macro Selecta a través de la App de MODO o App de Banco Macro.

El beneficio tiene un tope de $25.000 por marca de tarjeta por mes y se acreditará hasta 30 días después de la compra. La promoción es válida hasta el 28 de febrero de 2026 en sucursales físicas adheridas.

Reintegro en Coto: cómo funciona y cuándo comprar Para acceder al beneficio, los clientes deben realizar la compra en un pago con QR usando la App de MODO o la App de Banco Macro. Según explicaron los voceros de Banco Macro: “el reintegro lo verás acreditado en tu cuenta de Banco Macro hasta 30 días posteriores a la compra”.

Macro MODO La promoción se aplica solo los miércoles en compras presenciales con QR. La promoción aplica solo los miércoles en locales adheridos de Coto y está limitada a clientes registrados en MODO, con tarjetas de crédito Visa o Mastercard Macro Selecta. No aplica para:

Compras online o telefónicas

Productos de Precios Cuidados / Esenciales

Cortes de carne: novillo, novillito, ternera, menudencias, carnes elaboradas

Pollo entero o trozado, fresco o congelado

Leches infantiles etapas 1 y 2, harinas y azúcares en todas sus presentaciones

Aceites de girasol y mezcla girasol-soja

Bebidas de marcas excluidas: Coca Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, Aquarius, Hi-C, Monster, Ades, Powerade, Smartwater, Cepita, Benedictino

Electrodomésticos, neumáticos y rodados

Vinos de bodegas premium y productos de ciertas marcas específicas (Catena Zapata, Chandon, Terrrazas de los Andes, etc.)

Champañas y espumantes de marcas de alta gama

Compras en Coto Express, Coto Bar, patios de comida, estacionamiento y zonas de juegos

Pagos con tarjetas empresariales o tarjetas extranjeras, pagos con Mercado Pago o similares

Compras en cuotas, pagos en euros o dólares

Productos incluidos en programas gubernamentales Supermercados mayoristas acordaron lanzar la "Black Week" con descuentos de hasta 40%. El beneficio tiene un tope mensual de $25.000 por marca de tarjeta y se acredita en la cuenta del banco. Foto: Imagen ilustrativa / Pexels El reintegro no aplica para compras online, telefónicas ni para ciertos productos como cortes seleccionados de carne, electrodomésticos o bebidas alcohólicas de bodegas premium. Está destinado exclusivamente a consumo personal-familiar y no se acumula con otras promociones, ofreciendo así una oportunidad concreta de ahorrar en compras de uso diario.