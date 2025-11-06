6 de noviembre de 2025 - 13:35

Supermercado Coto ofrece 30% de reintegro y $100.000 de ahorro con tarjetas Macro

Obtené hasta $100.000 de reintegro en Coto con Banco Macro. Todos los miércoles, 30% de ahorro pagando con tarjeta desde la App MODO.

Los clientes de Banco Macro Selecta pueden acceder al 30% de reintegro en supermercados Coto.

Foto:

Freepik
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Coto ofrece un 30% de reintegro en compras presenciales todos los miércoles para clientes que paguen con tarjetas de crédito Visa o Mastercard Macro Selecta a través de la App de MODO o App de Banco Macro.

El beneficio aplica solo los miércoles y se acredita hasta 30 días después de la compra.

Vuelve el reintegro a supermercado Coto: qué días comprar para ahorrar $100.000

Por Melisa Sbrocco

El beneficio tiene un tope de $25.000 por marca de tarjeta por mes y se acreditará hasta 30 días después de la compra. La promoción es válida hasta el 28 de febrero de 2026 en sucursales físicas adheridas.

Reintegro en Coto: cómo funciona y cuándo comprar

Para acceder al beneficio, los clientes deben realizar la compra en un pago con QR usando la App de MODO o la App de Banco Macro. Según explicaron los voceros de Banco Macro: “el reintegro lo verás acreditado en tu cuenta de Banco Macro hasta 30 días posteriores a la compra”.

Macro MODO
La promoci&oacute;n se aplica solo los mi&eacute;rcoles en compras presenciales con QR.

La promoción aplica solo los miércoles en locales adheridos de Coto y está limitada a clientes registrados en MODO, con tarjetas de crédito Visa o Mastercard Macro Selecta. No aplica para:

  • Compras online o telefónicas
  • Productos de Precios Cuidados / Esenciales
  • Cortes de carne: novillo, novillito, ternera, menudencias, carnes elaboradas
  • Pollo entero o trozado, fresco o congelado
  • Leches infantiles etapas 1 y 2, harinas y azúcares en todas sus presentaciones
  • Aceites de girasol y mezcla girasol-soja
  • Bebidas de marcas excluidas: Coca Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, Aquarius, Hi-C, Monster, Ades, Powerade, Smartwater, Cepita, Benedictino
  • Electrodomésticos, neumáticos y rodados
  • Vinos de bodegas premium y productos de ciertas marcas específicas (Catena Zapata, Chandon, Terrrazas de los Andes, etc.)
  • Champañas y espumantes de marcas de alta gama
  • Compras en Coto Express, Coto Bar, patios de comida, estacionamiento y zonas de juegos
  • Pagos con tarjetas empresariales o tarjetas extranjeras, pagos con Mercado Pago o similares
  • Compras en cuotas, pagos en euros o dólares
  • Productos incluidos en programas gubernamentales
Supermercados mayoristas acordaron lanzar la "Black Week" con descuentos de hasta 40%.
El beneficio tiene un tope mensual de $25.000 por marca de tarjeta y se acredita en la cuenta del banco.

El reintegro no aplica para compras online, telefónicas ni para ciertos productos como cortes seleccionados de carne, electrodomésticos o bebidas alcohólicas de bodegas premium. Está destinado exclusivamente a consumo personal-familiar y no se acumula con otras promociones, ofreciendo así una oportunidad concreta de ahorrar en compras de uso diario.

Cómo duplicar el reintegro y planificar tus compras

Para sacar el máximo provecho del tope de $25.000 de reintegro por mes, es necesario calcular el gasto mensual. Con un 30% de devolución, alcanzar el máximo requiere gastar aproximadamente $83.333 por mes en productos que entren en la promoción.

Si dos personas de la misma familia tienen tarjetas adheridas, podrían ahorrar hasta $100.000 en los cuatro meses de vigencia, comprando todos los miércoles.

