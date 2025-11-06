Supermercado Coto ofrece 30% de reintegro y $100.000 de ahorro con tarjetas Macro

Coto ofrece un 30% de reintegro en compras presenciales todos los miércoles para clientes que paguen con tarjetas de crédito Visa o Mastercard Macro Selecta a través de la App de MODO o App de Banco Macro.
Coto ofrece un 30% de reintegro en compras presenciales todos los miércoles para clientes que paguen con tarjetas de crédito Visa o Mastercard Macro Selecta a través de la App de MODO o App de Banco Macro.
El beneficio tiene un tope de $25.000 por marca de tarjeta por mes y se acreditará hasta 30 días después de la compra. La promoción es válida hasta el 28 de febrero de 2026 en sucursales físicas adheridas.
Para acceder al beneficio, los clientes deben realizar la compra en un pago con QR usando la App de MODO o la App de Banco Macro. Según explicaron los voceros de Banco Macro: “el reintegro lo verás acreditado en tu cuenta de Banco Macro hasta 30 días posteriores a la compra”.
La promoción aplica solo los miércoles en locales adheridos de Coto y está limitada a clientes registrados en MODO, con tarjetas de crédito Visa o Mastercard Macro Selecta. No aplica para:
El reintegro no aplica para compras online, telefónicas ni para ciertos productos como cortes seleccionados de carne, electrodomésticos o bebidas alcohólicas de bodegas premium. Está destinado exclusivamente a consumo personal-familiar y no se acumula con otras promociones, ofreciendo así una oportunidad concreta de ahorrar en compras de uso diario.
Para sacar el máximo provecho del tope de $25.000 de reintegro por mes, es necesario calcular el gasto mensual. Con un 30% de devolución, alcanzar el máximo requiere gastar aproximadamente $83.333 por mes en productos que entren en la promoción.
Si dos personas de la misma familia tienen tarjetas adheridas, podrían ahorrar hasta $100.000 en los cuatro meses de vigencia, comprando todos los miércoles.