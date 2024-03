Subió el dólar como consecuencia de la baja de tasas que anunció el Banco Central

El dólar subió en todas las versiones este martes como reacción a la baja de la tasa de interés que decidió el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La dinámica de aumento se expresó desde el inicio de las operaciones y se observó con mayor fuerza en las opciones financieras. El blue cerró a $ 990 para la compra y $ 1.020 para la venta con un incremento de $ 30 con relación al cierre del lunes.

En tanto, el MEP saltó 5,4% a $ 1.036,19, mientras que el Contado con Liquidación avanzó 4,5% a $ 1.067,23. De esta forma, las cotizaciones bursátiles se consolidaron por encima del paralelo.

El ajuste del Banco Central sobre el dólar oficial mayorista fue de 0,12% en línea con el crawling peg de 2% establecido y quedó en $ 849. En consecuencia, la brecha se ubicó en 20%.

El operador bursátil Gustavo Quintana, destacó que “hubo una caída vertical en el volumen operado en la rueda mayorista del dólar, que fue el menor registro desde el 19 de febrero pasado”. La razón puede estar vinculada especulaciones sobre la evolución del tipo de cambio en los próximos días.

Fue diferente el comportamiento de la divisa en los mercados de futuro, donde a fin de marzo se pactaron negocios a la baja a un precio de $ 866 y a fines de abril se cerraron a $ 908.

En tanto, por su operación en el mercado de cambios, el Banco Central compró U$S 90 millones, con lo cual en lo que va de marzo acumuló adquirió US$ 1.460 millones y desde el 13 de diciembre totaliza US$ 9.952 millones.

La decisión del BCRA también favoreció a las acciones y el MERVAL mejoró 7,2%. Las estrellas fueron los bancos Galicia (10.1%), BBVA (9,1%) y Macro (8,5%). El aumento de la cotización del dólar y de las acciones está vinculado a la baja de la tasa de interés que anoche dispuso la autoridad monetaria.

La entidad dirigida por Santiago Bausili dispuso rebajar la tasa de política monetaria a 80% y liberó la tasa de plazo fijo para que los bancos fijen el rendimiento que quieran ofrecerles a sus ahorristas. Esto provocó que en las pizarras de las entidades se verifique una caída la oferta de tasa para los ahorristas a la zona entre 70/76%.

Dado que esto se traduce en una tasa de interés mensual del orden de 6%, se reavivó la presión sobre el tipo de cambio bajo el supuesto de una salida de depósitos hacia la moneda americana porque ese retorno se ubica muy por debajo de la inflación.

Si bien hay expectativas en una desaceleración de la suba de precios, se estima que recién para el segundo semestre se consolidaría una tasa de un dígito y muy difícilmente se acerque al 6% que es lo que rinde el plazo fijo.

De acuerdo a la información del Banco Central, Bibank y Crédito Regional Compañía Financiera son los que están proponiendo a sus clientes la tasa más alta, 76%.

Los rendimientos más bajos los ofrecen Bancor, Santander Río, Banco Galicia, BBVA, HSBC, Credicoop, ICBC, Dino y Masventas, que devuelven al 70% anual.

En medio aparecen Banco Ciudad (75%) Banco de Corrientes (75%), Banco de Chubut (75%), del Sol (75%), Hipotecario (75%), Meridian (75%), COMAFI (73,5%), Bica (72%) y CMF (72%).

Rosatti y la emisión

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, envió un mensaje claro al sostener que “existe inseguridad jurídica, cuando se emite en forma incontrolada y no se cumple con la Constitución, que establece la defensa del valor de la moneda”.

De esta forma, Rosatti respaldó uno de los pilares básicos de la política económica del gobierno y dejó una señal sobre eventuales planteos que lleguen al máximo tribunal como queja de la actual política económica.