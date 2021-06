Servicio doméstico: preparan un aumento y adicionales

El Ministerio de Trabajo, organismo encargado de legislar la relación laboral y, entre otras cosas, fijar los incrementos acorde a la escala salarial de los trabajadores domésticos, convocó mediante la Resolución 1/2021 a la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares.

En dicha comisión, representantes del Estado, de los empleadores, y de los gremios del sector establecerán un nuevo piso sobre el que se posicionarán todas las remuneraciones que perciban los empleados del sector, de forma que nadie cobre menos que ese valor.

Además, desde el gremio que nuclea a los trabajadores del sector, buscan negociar un adicional por zona desfavorable, y otro por antigüedad.

El último incremento salarial se otorgó entre diciembre y abril de este año, y alcanzó el 28% en 3 cuotas. Gentileza

A nivel nacional, esa decisión afecta a 1.3 millones de trabajadores, y las expectativas son altas, teniendo en cuenta, que la recomposición de los salarios del sector suele ir en línea con lo fijado por el Consejo del Salario.

Este año, se definió un 35% para el salario mínimo, y el mismo podría trasladarse a los sueldos del servicio doméstico, pero al igual que el primero, se espera que se otorgue en cuotas. El último incremento salarial se otorgó entre diciembre y abril de este año, y alcanzó el 28% en 3 cuotas.

Trabajadores de casas particulares en Mendoza

De acuerdo con el informe difundido en el informe que se elaboró a partir de la última Encuesta Nacional a Trabajadores sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad (ECETSS), esta fuerza de trabajo representa el 5,6 por ciento del empleo, el 17,4 por ciento de las mujeres ocupadas y el 22 por ciento de las mujeres asalariadas del país.

No obstante, se estima que 3 de cada 4 trabajadores no está registrado, y por lo tanto, no acceden a derechos laborales ni a protección social de ningún tipo. Y a pesar de que la registración en blanco no implica la pérdida de beneficios como la AUH, todavía existe mucha desinformación al respecto.

En la provincia, de acuerdo con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, al mes de febrero, se registraron 20.395 empleadores, y un total 22.284 de empleados; y a nivel país, 521.334 empleadores de servicio doméstico, y un total de 624.144 empleados. Estos números reflejan únicamente al personal registrado.