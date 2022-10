Sergio Massa: “Es el segundo mes consecutivo en el que baja la inflación, pero es un número que todavía no me conforma”

El ministro de Economía, Sergio Massa, estuvo en una entrevista en Washington DC, ciudad a la que llegó el miércoles para participar de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial desde Estados Unidos habló sobre la inflación en Argentina y expresó su disconformidad con las cifras.

El ex jefe de Diputados dijo que la desaceleración de la inflación que se registró en septiembre y que se conoció este viernes “todavía no me conforma”.

Además, el funcionario que hace poco tomó las riendas del ministerio de Economía aseguró: “Es el segundo mes consecutivo en el que baja la inflación, pero es un número que todavía no me conforma”.

Toda la charla que brindó en la sede del Atlantic Council, en la capital norteamericana se dio mientras en Argentina el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informara esta tarde que la inflación de septiembre fue de 6,2% y que desaceleró respecto de agosto, cuando alcanzó el 7%.