Semáforo en rojo: el sector productivo no rompe la tendencia

Las buenas noticias no abundan. Viene todo turbulento y enrarecido, tal vez, en consonancia con el clima que se vive en el país. Si bien, por ahora, no se han registrado eventos climáticos similares al año pasado, es decir, con una afectación generalizada sin distinguir cultivo y complicando la producción. Lo cierto es que el fenómeno del Niño es un acertijo, pero más incógnita aún es cómo resultará la rentabilidad para varios sectores en este contexto de alta inflación e incertidumbre. Enero, febrero y marzo de 2024 parecen muy lejanos y, por ahora, no hay respuestas ni referencias válidas.

Esta semana, Coninagro arrojó luz sobre la situación de las economías regionales del país. Así, en su informe mensual que contiene un semáforo que refleja las luces de alerta y las oportunidades en el sector rural, advirtió que 14 producciones mostraron en rojo, cuatro en amarillo y solo una en verde. De hecho, el reporte señala que no se cambia la tendencia y que es uno de los meses con mayores rojos de la serie.

Los industriales aun no tienen un panorama completo del sector. Fotos: Los Andes

De los 19 sectores que evalúan en la entidad, los que se desarrollan en Mendoza muestran serios problemas. El caso del vino y mosto asegura que la menor producción y la baja del consumo están afectando al mercado. Los números del INV dan cuenta todos los meses de la situación compleja que atraviesan.

Las hortalizas, que Mendoza tiene desarrollado un amplio sector, también muestra claros signos de alerta, principalmente advierten sobre el exceso de volatilidad. En la ganadería, en específico, el sector de bovinos también está con valores de referencia por debajo de la inflación.

Para el sector de la fruta en Mendoza, tanto en fresco como para la industria, el panorama no pinta mucho mejor y los productores, que tienen solo una franja de tiempo para vender, saben que esta será una temporada inquietante.

¿A qué valor se puede vender? ¿Las fábricas van a ofrecer contado o financiado? y si el precio es muy bajo, ¿conviene levantar la cosecha? Son algunas de las preguntas que hoy se plantean quienes tienen que producir y generar en un contexto que no acompaña.

Al parecer, noviembre y diciembre seguirán mostrando rojos para las economías regionales que no tienen mucho margen de maniobra y que deben, sí o sí, entregar un producto que es perecedero y no se puede acopiar.