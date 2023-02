Sebastián Halpern: “Para copiar el modelo israelí tenemos que contar toda el agua que se usa”

La arena del desierto vuelve a ser hoy uno de sus objetivos y concentra todos sus pensamientos. El teléfono está en modo avión, en pausa camino a Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Allí el piloto y empresario, de 43 años, irá en busca de una victoria en la nueva fecha del campeonato mundial de cross country.

En enero, Sebastián Halpern cerró una destacada actuación con el 9º puesto en la general de autos del raid más importante a nivel internacional. “La verdad que el deporte me ha abierto muchas puertas, sobre todo el Dakar. Creo que el deporte es una gran base para conocer gente y establecer relaciones sanas”, sostiene. Justamente, lograr el podio en 2011 en esa competencia implicó luego un mayor crecimiento de su imagen y su negocio.

Diez firmas mendocinas, desde los laterales del Mini, del equipo oficial X-Raid, comparten esta aventura. Entre ellas, Halpern Argentina, que en diciembre cumplió sus primeros 20 años de trayectoria. La empresa mayorista, de insumos para la conducción, control y filtrado del agua, nació de la determinación de un joven que había quedado desempleado.

“La compañía nació a finales del 2002, en plena crisis argentina. Yo trabajaba en una empresa de riego y en un recorte de personal, me tocó a mí. Comencé dando servicios y atendiendo a los clientes que habían quedado desamparados”, recuerda.

Su vida está signada por los desafíos, por la fe en la planificación. Es una persona callada, pero su voz denota autoridad. Como cuando logró convencer a las tripulaciones de 20 veleros de 8 metros de largo (la navegación es una de sus pasiones) para que desde distintas provincias llegaran hasta el dique Potrerillos en febrero de 2015 para darle forma a un campeonato de vela sin precedentes. Mendoza es uno de sus temas recurrentes y el agua una preocupación que comparte entre pares.

-¿Qué aspectos no debería dejar de lado Mendoza para elaborar un Master plan hídrico?

-Creo que Mendoza lo primero que tendría que tener en cuenta, para diagramar un Master plan, es revisar la Ley de agua y modificarla. La legislación tiene más de 100 años y hoy es obsoleta, se tendría que tener en cuenta el crecimiento demográfico y productivo de la provincia para los próximos 50 o 100 años.

El Master plan debería contemplar el crecimiento en diques y cómo usar a favor esa energía para tener una sistema más eficiente, porque cada metro de altura son 100 gramos de presión de agua y hoy Potrerillos, que está 200 metros más alto que la cuenca que riega, por presión podría facilitar un ahorro significativo de energía.

Así, el plan tendría que tener en cuenta el aprovechamiento de la altura de los diques, para abastecer aguas abajo, para el crecimiento de la población y de la agricultura que se viene.

-¿Sobre qué terreno se debería avanzar para aprovechar mejor nuestro recurso hídrico?

-En materia legislativa lo que tenemos que cambiar fundamentalmente es la ley de agua, tenemos que empezar a pagar por metro cúbico que consumimos y no por la superficie que ocupamos como hasta ahora. De esa manera, tanto los productores como los usuarios de agua potable domiciliarios empezaremos a cuidar verdaderamente el agua. En los países en los que se paga por el consumo en metros cúbicos se ha logrado un ahorro de más de un 20% en el consumo.

-Vivimos en un desierto, ¿cómo podemos replicar el modelo de distribución de agua israelí?

-Está claro que vivimos en un desierto y tenemos que tomar real conciencia de eso. Para poder replicar el modelo israelí de conducción necesitamos tuberías que recorran toda la provincia con agua presurizada y empezar a trabajar en el rehuso del agua. Hoy en ese sentido prácticamente no se hace nada. Para copiar el modelo de Israel tenemos que contar toda el agua que se usa y reutilizar toda el agua que se pueda. Destinar a la agricultura el agua de rehuso y entregarles agua presurizada a los productores en la puerta de su finca.

-¿La minería es una oportunidad para invertir en tecnificación del uso del agua?

-La minería es una necesidad urgente para la provincia para poder desarrollar todas las obras que se tienen que hacer en materia hídrica, también viales y de otro tipo que faciliten poder continuar con el crecimiento, para generar más empleo y riqueza.

Para cambiar la matriz productiva; si miramos el San Juan minero, la actividad genera ingresos por más de 1.000 millones de dólares y más de 12 mil puestos de trabajo. La cordillera que tenemos es rica en minerales y tenemos que ir por una actividad minera controlada y sustentable como ocurre en otros países del mundo. Pero ese cambio es ya… porque las obras que necesita la provincia se pueden financiar con esta actividad, es mucho el dinero que es necesario para resolver el problema del agua y esas obras hay que hacerlas ahora para el desarrollo de la provincia de los próximos 50 o 100 años.

-¿Podemos pensar en tener una actividad minera responsable y controlada?

-Por supuesto, tenemos que pensar en una minería controlada. Con un organismo privado con participación pública, que sea sustentable y con un plan definido. Cumpliendo estas condiciones es totalmente viable.

-Disfrutas navegar vela, del medio ambiente ¿Cómo se puede explotar el agua como un atractivo turístico en el desierto?

-Para mi la navegación a vela es uno de los deportes más lindos que hago y la verdad es que navegar en Mendoza, en este desierto, es increíble... porque lugares como Potrerillos o El Nihuil ofrecen entornos de montaña únicos. El turismo hay que explotarlo, darle más velocidad a las decisiones para poder desarrollar los perilagos, para reglamentar cómo cuidar el medio ambiente y el entorno. La verdad es que tenemos un lugar increíble, una provincia para disfrutar.

-¿La autodeterminación es una de tus capacidades principales?

-Puede ser que sea una de mis principales cualidades, además del esfuerzo y el sacrificio. Me caracteriza el hacer foco en las cosas y tener un plan a largo plazo para crecer y desarrollarme como padre, como empresario y también como deportista. Creo que son las virtudes que me han llevado al lugar que ocupo hoy. Es bueno no bajar nunca los brazos y pelear por cada sueño que he tenido.

-¿En qué consisten las nuevas inversiones que estás realizando?

-Estamos invirtiendo para crecer en la provincia que tanto queremos y seguir desarrollando la empresa. Son obras que apuestan por el crecimiento y la generación de empleo. Construimos dos galpones, dos naves para almacenamiento logístico. Son naves con paneles de poliuretano, pisos de hormigón, sistemas contra incendio y un desarrollo de esa calidad poco visto en Mendoza.

-¿Cuál es el Master plan de Sebastián Halpern?

-Es seguir aprendiendo y construyendo buenas bases para la empresa, poder crecer profesionalmente y profesionalizar la empresa, desarrollar nuevos emprendimientos. Es un plan que tenemos pensado a 10 años y lo venimos cumpliendo. En lo personal, poder seguir mejorando como deportista en lo que estamos haciendo ahora y cuidar la familia que es lo más lindo e importante que tengo.

-¿Cuál es el futuro de Mendoza?

-El futuro de Mendoza para mí sin duda es una matriz productiva más amplia con minería, turismo, agricultura e industria. Pero con un plan de desarrollo pensado para los próximos 50 años y que más allá del gobierno que esté, se pueda continuar con este plan, como política de Estado. Creo que Mendoza es una gran provincia, con mucha riqueza, con muy buena gente y con una belleza increíble.