Las inversiones en hidrocarburos comprometidas hasta 2028 rondan los U$S 170 millones

Hasta agosto de 2022, las empresas del sector petrolero habían concretado inversiones por U$S 120 millones, lo que permitía anticipar que se iba a cerrar el año con unos U$S 200 millones e implicaba un leve crecimiento con respecto al 2021. Sin embargo, en el último cuatrimestre, la ejecución de proyectos se aceleró y se alcanzaron los U$S 300 millones, que significaron un incremento interanual del 80%.

Aunque aún es pronto para saber cuánto invertirán las empresas en 2023, sí han comprometido inversiones hasta 2028. De hecho, algunas tienen planes de un plazo superior, que llega a los 7 o incluso 10 años. Pero cuando sólo se consideran los próximos 5 años, las petroleras ya han anticipado que destinarán unos U$S 170 millones a la concreción de diversos proyectos.

YPF comenzará en los próximos días la perforación que permitirá explorar el potencial de la Vaca Muerta mendocina. Para hacerlo, destinará U$S 17 millones en 2023, que se suman a los U$S 50 millones que la compañía estatal invertirá en los próximos dos a tres años en el proyecto de crudo extrapesado que desarrolla en Llancanelo, U$S 17 millones en la recuperación terciaria en Malargüe y otros U$S 17 millones más que utilizará en áreas del sur: Chihuido de la Salina, Chihuido de la Salina Sur y Paso de las Bardas Norte.

El año pasado, la provincia le otorgó la prórroga por 10 años de la concesión del área El Sosneado a Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) y la empresa comprometió inversiones por U$S 18,95 millones en los próximos cuatro años, destinadas a la perforación de 6 nuevos pozos de desarrollo, la reparación de 12 pozos existentes, la perforación de 1 pozo exploratorio, e inversiones en medio ambiente y facilidades de superficie.

Por otra parte, Aconcagua tiene compromisos vigentes en Atuel Norte, Chañares Herrados y puesto pozo Cercado Oriental, que pueden traducirse en inversiones de alrededor de U$S 50 millones en los próximos cinco años.

El director de Hidrocarburos de la provincia, Estanislao Schilardi, resaltó que el balance de 2022 fue muy positivo y que, si bien es difícil estimar cuánto se invertirá efectivamente este año, hay diversos proyectos que permiten anticipar que habrá buenas inversiones en 2023. Y que, además, se podría incrementar el nivel de producción de petróleo.

El funcionario comentó que en los últimos dos años la extracción ha estado bastante estable, pero entre enero de 2022 y 2023 la caída fue de menos del 2%, cuando venía siendo del 4% al 5%. En cuanto a los motivos de este “repunte”, mencionó que Mendoza Activa permitió viabilizar pozos que las empresas tenían dudas de reactivar, pero que lo hicieron gracias a ese incentivo.

Se debe recordar que en la última convocatoria en que la línea de Hidrocarburos estuvo vigente en el programa, en diciembre de 2022, las petroleras presentaron proyectos por $14.800 millones, cuando en todos los llamados anteriores el monto total a invertir alcanzó los $10 mil millones.

Pero también señaló que mejoró la situación general de la industria y, luego de la caída que trajo la pandemia, en 2021 las empresas estuvieron expectantes a lo que podía suceder, por lo que recién se empezó a notar una mejoría en el precio y las condiciones para producir en 2022, lo que favoreció que las petroleras volvieran a pensar en nuevos proyectos.

Y se suma la llegada de nuevos jugadores a la provincia, que se hicieron cargo de activos a los que no se les estaba dando importancia. Así, mientras en Estados Unidos el modelo del sector petrolero se basa en muchas empresas pequeñas y medianas, detalló Schilardi, en Argentina siempre hubo cinco muy grandes, que concentraron el 98% de la producción, mientras otras 50 se repartían el 2% restante.

El director de Hidrocarburos añadió que, cuando le extendieron la concesión a PCR de El Sosneado, se acordó una regalía variable en función del precio -del 12% si el valor es bajo, pero un porcentaje superior si sube-, lo que favoreció que el año pasado invirtiera más de U$S 19 millones en el área.

Hidrocarburos; el 2022 cerro con otra baja en la producción, pero menor que 2021.

Nuevas licitaciones y empresas

Este año, se licitarán 12 áreas, 11 de las cuales se encuentran en Malargüe, y una, en la Cuenca Cuyana. Se trata de permisos de exploración para Boleadero, Bajada del Chachahuén, Chachahuén Norte, CN V, Loma El Divisadero, Malargüe, Payún Oeste, Ranquil Norte, Zampal, Calmuco y Sierra Azul Sur. Además, una concesión de explotación en Puesto Molina Norte. Para estas licitaciones, se suprimirá el canon por renta extraordinaria y el concepto de canon extraordinario de producción, y dejará el 12% establecido por la Ley de Hidrocarburos.

Por otra parte, la semana pasada, PCR anunció la adquisición al grupo Phoenix Global Resources de cinco nuevas áreas petroleras en Mendoza y que planea invertir U$S 20 millones en los próximos años para incrementar la producción y alcanzar los 1.500 barriles de petróleo por día. Los bloques son: Puesto Rojas, Cerro Mollar Oeste, Cerro Mollar Norte y La Brea, ubicados en Malargüe; y La Paloma-Cerro Alquitrán, en San Rafael.

“Nuestra compañía cuenta con experiencia en la zona sur de Mendoza y entendemos que hay muy buenas oportunidades aún para desarrollar estructuras convencionales presentes en la zona. Adicionalmente, nuestra presencia de más de 30 años en el sur mendocino significa una ventaja significativa al momento de conocer no sólo las características de los reservorios, sino también a la comunidad, proveedores locales y otras características de la región”, plantearon desde la empresa.

Y sumaron que la región sur norte de la cuenca neuquina, que se encuentra en Mendoza, hoy está subexplotada y consideran que existe muy buen potencial para aumentar la producción en varias estructuras allí identificadas. “Si bien el ritmo de las inversiones está determinado por el éxito que se vaya alcanzando, estimamos que una inversión inicial del orden de los U$S 20 millones para la optimización y evaluación de las nuevas áreas adquiridas a Phoenix para los próximos 3 a 4 años puede ser un valor base”, indicaron.

En cuanto a lo planificado para 2023, detallaron que se focalizarán en la optimización de pozos existentes y la reactivación de los que se encuentran parados, que consideran podrían estar produciendo petróleo.

En tanto, Aconcagua Energía, que opera las áreas de Chañares Herrados -donde, a partir de un proceso de optimización productiva, pasaron de 85 m3 diarios a 220-, Puesto Pozo Cercado, Atuel Norte, Confluencia Sur, Catriel Oeste, Catriel Viejo y Loma Guadalosa, obtuvo a fines del año pasado la extensión de la concesión, por 10 años, del bloque Confluencia Sur. Schilardi indicó que, si bien la compañía opera en la provincia desde 2018, no habían hecho nuevas perforaciones, sino que se habían concentrado en mejorar la productividad de las existentes, pero en 2023 realizarán nuevos pozos.