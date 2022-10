Aumenta el superávit de turistas aéreos internacionales en Mendoza

En agosto, 7.500 turistas llegaron al aeropuerto Francisco Gabrielli desde el extranjero y sólo 5.500 argentinos o residentes volaron al exterior, según el relevamiento de turismo internacional del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos). El dato adquiere relevancia cuando se observa que en el resto de las aeroestaciones del país sucede lo contrario.

De hecho, 154.600 visitantes extranjeros llegaron a la Argentina por vía aérea en agosto, mientras que salieron con destino internacional 233.600 viajeros. Aún más, cuando se toma el acumulado de los ocho primeros meses de 2022, se observa que ingresaron 41.500 pasajeros a Mendoza y partieron 38.600, mientras que, al considerar todos los aeropuertos del país, arribaron 1.230.500 turistas desde el exterior y fueron 1.503.100 los argentinos o residentes que volaron a otros países; con lo que el saldo fue negativo.

Aunque Mendoza es una provincia que desde hace un buen tiempo atrae a los visitantes internacionales, la pandemia cambió el escenario, debido a que se perdieron casi todas las conexiones, lo que hizo que el retorno de turistas de otras partes del mundo se diera de modo paulatino, a medida que se iban recuperando rutas.

En este sentido, la ministra de Cultura y Turismo de Mendoza, Nora Vicario, detalló que la provincia ha recuperado todas las rutas, tanto de cabotaje como internacionales. Con el retorno del vuelo a Lima, que iba a comenzar el 3 de noviembre y lo hará el 30 de octubre, Mendoza vuelve a tener todas las rutas que lo vinculan con destinos internacionales. Incluso, se sumó la conexión directa con Río de Janeiro, que no existía hasta ahora porque las aerolíneas brasileñas planteaban que tienen buena conectividad aérea en el país y concentraban los vuelos a Argentina en San Pablo.

No obstante, las rutas con destino internacional y las de cabotaje suman 155 vuelos semanales, lo que aún está por debajo de la frecuencia prepandemia. Vicario acotó que la provincia cuenta con un 79% de los vuelos internacionales que tenía en setiembre de 2019 -con Panamá han hablado de aumentar a un vuelo diario- y un 84% de los nacionales. Además, el factor de ocupación de los vuelos es alto y, en el caso de los que tienen como destino otros países, están rompiendo la estacionalidad.

La ministra explicó que, en lo que respecta al turismo internacional, están trabajando en conjunto con las compañías aéreas y operadores privados. En la reciente misión a Brasil replicaron el modelo del viaje que se hizo a Panamá, con representantes de distintas áreas del gobierno, incluido el Ministerio de Economía y Energía, para promocionar de modo integral el destino y favorecer el intercambio comercial.

Las estimaciones del Ministerio de Cultura y Turismo apuntan a que se cerraría 2022 con la llegada de unos 3.600.000 turistas, cifra muy similar a la de 2019, cuando se recibieron 3.800.000 (tanto por vía aérea como terrestre). Pero este año ha habido mayor preponderancia del visitante nacional y muchos brasileños. En cambio, los chilenos aún no llegan como la hacían antes; probablemente porque las medidas por el Covid se sostuvieron hasta días antes de Semana Santa y por el cierre del paso internacional por cuestiones climáticas.

El presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, Arturo González, confirmó que el mercado brasileño sigue creciendo, pero el chileno no está respondiendo como se esperaba. Para las Fiestas Patrias del país trasandino, el mes pasado, llegó un buen número de visitantes, pero no se trató del “aluvión” que solía darse antes de la pandemia. El empresario estima que eso respondió a que, como el feriado es el 18, pero por decreto se extendió al 17 y el 19, fueron varios los días no laborales y algunos pueden haber optado por destinos más lejanos, como Caribe o Brasil.

En el último fin de semana largo, cuando también anticipaban un buen flujo de viajeros del otro lado de la cordillera, con el anuncio del temporal en alta montaña y la intermitencia entre apertura y cierre del paso, tampoco se dio un buen resultado (aunque el movimiento fue extraordinario, pero por el mercado nacional y brasileño). “Si bien la gastronomía y el alojamiento en la provincia son económicos para los chilenos, hay muchas cosas todavía conviene comprarlas en el vecino país”, observó González.

Efecto dólar Qatar

A horas de haberse anunciado un nuevo tipo de dólar para los viajes al exterior y compras por encima de U$S 300, que hace que se sume un 100% a la cotización oficial -30% de impuesto PAIS, 45% de adelanto de Ganancias y, ahora, un 25% a cuenta de Bienes Personales-, desde la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (Aehga) plantearon la inquietud de lo que pueda suceder con los vuelos, ya que las aerolíneas piden que las rutas tengan un cierto equilibrio entre quienes arriban y salen de un destino.

Vicario señaló que en la ruta San Pablo-Mendoza los vuelos llevan un 90% de brasileños y apenas un 10% de mendocinos, y que se completan por quienes vienen desde Brasil y regresan a su país. Sumó que esto se ha dado por el gran interés de los turistas de ese destino de visitar la provincia, al punto que tienen pensado fortalecer la ruta. Si bien el Ministerio realiza promociones en Panamá y en Chile, se ha puesto el foco en Brasil, porque es el destino de cercanía más grande.

En cuanto al efecto que podría tener la medida del Gobierno nacional, la ministra comentó que, en las primeras conversaciones que han mantenido con el sector privado, algunos consideran que, al salir menos argentinos al exterior, se podría generar más espacio para los turistas internacionales que llegan. Pese a eso, planteó que es una medida muy desfavorable para la actividad turística y, para ilustrarlo, detalló que en la provincia hay 80 agencias de viaje emisivas y sólo 38 receptivas.

González consideró que implementar un dólar Qatar en una decisión desacertada, porque va a desalentar los viajes al exterior y las agencias emisivas van a tener que despedir gente o incluso cerrar. Esto, porque el sector aún no logra terminar de recuperarse de la pandemia. También compartió la preocupación de que, si los argentinos no salen y sólo queda el mercado receptivo, a las líneas aéreas no les va a cerrar la ecuación y empezarán a dar de baja ciertas rutas, con lo que también se verá afectado el mercado receptivo.