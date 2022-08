El turismo aéreo dejó un saldo negativo de U$S 5 millones para Mendoza

El turismo internacional por vía aérea dejó un saldo negativo de U$S 5 millones para la provincia de Mendoza en el segundo trimestre de 2022. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) con las estadísticas de turismo internacional. Sin embargo, el panorama se equilibra y hasta da un resultado positivo si se suma la actividad registrada por el Paso Internacional Cristo Redentor, donde la ecuación termina dando alrededor de U$S 1 millón a favor de los mendocinos.

Conforme a lo publicado por el Indec, entre abril y junio de 2022, del total del turismo receptivo del país, el 4,3% ingresó por Mendoza, siendo el destino del interior del país que más personas recibió. En tanto, en el turismo emisivo el porcentaje se reduce al 2,5%, quedando detrás de Córdoba (5%). En el Aeropuerto Internacional El Plumerillo se registró el ingreso de 13.000 personas y un gasto de turismo receptivo de U$S 11.941.800, mientras que los argentinos que viajaron al exterior fueron 13.500 y gastaron unos U$S 17.020.100, es decir que el turismo aéreo ha dejado un saldo negativo en la provincia de U$S 5.078.300.

Por su parte, en el Paso Internacional Cristo Redentor, se estimaron 32.900 llegadas de turistas no residentes, mientras que se registraron 39.300 salidas al exterior de turistas residentes. Si bien el saldo fue negativo en 6.400 turistas, en los gastos el resultado es inverso. Los turistas no residentes gastaron en Mendoza U$S 18,6 millones, mientras que los mendocinos que salieron del país por esa vía desembolsaron U$S 12,5 millones. Eso da un saldo favorable de U$S 6,1 millones, lo que, si se promedia con el turismo aéreo, todavía da una ganancia de U$S 1,1 millones para Mendoza.

Quién nos visita

El 42,9% de los turistas extranjeros que llegaron a Mendoza por vía aérea en el segundo trimestre del año, fueron brasileños. Le siguieron en participación Chile, con 23,6%; el “resto de América”, con 13%; y Estados Unidos y Canadá, con un 11,6%. El 8,9% restante fueron turistas de Europa y el resto del mundo.

En tanto, del total de personas que realizaron su viaje a través del paso terrestre, el 79,4% fueron de residencia chilena y el otro 20,6% correspondió a turistas del resto del mundo.

Pasando a las cifras del turismo emisivo, durante el mencionado periodo, el 32,2% de los viajeros que partieron desde El Plumerillo eligieron el bloque compuesto por “México y Caribe” como destino principal de su viaje; le siguió Chile, con 28,9%. Estados Unidos y Canadá se llevó el 16,2%, el resto de América el 12,4%, Europa y resto del mundo un 5,3% y Brasil el 5%. Por el Cristo Redentor, el 97,7% de los turistas eligió como destino principal de su viaje Chile.

En busca de la recuperación

Si bien con las cifras del Indec no se puede hacer una comparación interanual, ya que durante 2021 se discontinuaron estos registros (casi no hubo actividad), desde el Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza entienden que todavía no se llegan a los niveles que tenía la provincia previos a la pandemia de coronavirus.

“Tenemos una discusión con Nación respecto al movimiento turístico. Nosotros decimos que estamos recuperando respecto a las cifras de 2019, mientras que ellos hablan de un crecimiento. Sostenemos que con la conectividad que tenemos en Mendoza hemos alcanzado una recuperación del 92% de lo que teníamos en 2019, mientras que Nación habla de un crecimiento del 17%”, sostuvo Nora Vicario, ministra de Cultura y Turismo de la provincia.

Para poder comenzar a crecer, la funcionaria resaltó que es fundamental acompañar todas las acciones de promoción de Mendoza como destino con un incremento en las frecuencias aéreas. “En la provincia se han recuperado todas las rutas, pero no las frecuencias. Es la conectividad la que nos va ayudar a recuperar el turismo internacional”, argumentó.

Buenas perspectivas

Las expectativas para la segunda mitad del año son alentadoras en la provincia. Un ejemplo de esto es lo que se pudo percibir el pasado fin de semana largo, donde hubo un flujo importante de turistas nacionales e internacionales. De hecho, Mendoza se colocó como el tercer destino del interior del país.

Entre el 12 y el 16 de agosto, conforme a las cifras aportadas por el Ministerio de Cultura y Turismo, ingresaron a Mendoza 60.515 turistas tanto nacionales como internacionales. El promedio de pernocte fue de cuatro noches y el gasto diario promedio de $ 6.900. Eso generó $1.715 millones para la provincia.

“Estimamos que el turismo receptivo va a seguir creciendo”, apuntó Arturo González, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza. Esto lo atribuye a algo respaldado por las cifras del Indec: la creciente llegada de los turistas brasileños a la provincia. “Desde que recuperamos la conectividad directa retomamos este mercado, que es muy importante desde lo económico. Se va a seguir recuperando y esperamos en algún momento volver a tenerlo a pleno, como era previo a la pandemia”, agregó.

González también espera un crecimiento en la llegada de turistas chilenos en esta parte del año, sobre todo por la normalización de la situación con el paso Cristo Redentor. “Es fundamentalmente un mercado que se maneja en auto, pero consume gastronomía, productos y alojamiento. Estimamos que crecerá a partir de septiembre y creemos que va a funcionar muy bien hasta Semana Santa del próximo año”, añadió.

Se mostró de acuerdo Nora Vicario. “Esperamos que el turista de Chile vuelva a entrar de a poco y para el fin de semana de sus fiestas patrias, en septiembre, esperamos que retomen sus visitas a Mendoza. Ellos tuvieron restricciones y protocolos más duros en la pandemia y el cambio de autoridades llevó a que los chilenos no volvieran como pensábamos. Hay un tráfico de 900 personas diarias, algo muy por debajo de lo que estábamos acostumbrados y lo que esperábamos”, reconoció.

La Ministra de Cultura y Turismo de Mendoza argumentó que el turismo receptivo puede seguir creciendo por otros dos factores que se acrecientan en esta parte del año: “Para septiembre se vuelve a recuperar de forma exponencial el turismo de reuniones, congresos y el turismo deportivo. Es tremenda la cantidad de reservas que tenemos para los meses de septiembre y octubre”, sostuvo.

Para cerrar, Vicario agregó: “Las bodas de destino son otra de las propuestas que están cada vez más fuertes en Mendoza. Incluso, la provincia será sede del “Primer Encuentro Nacional de Bodas Destino”, donde llegarán organizadores de bodas de todo el país y distintas partes del mundo.