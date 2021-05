Se extiende el paro del campo y peligra el abastecimiento de carne

Los representantes de los productores agropecuarios aguardaban señales del Gobierno para anunciar la continuidad, o el cese de la medida de fuerza que debía finalizar este viernes, como medida de protesta ante el cierre de las exportaciones de carne vacuna por 30 días. No obstante, decidieron que continuarán con el paro del campo, al menos hasta el miércoles.

A pocos días de iniciado el paro, algunos abastecedores de carne locales advirtieron que ya no contaban con stock, y esta medida agravaría la situación para el mercado interno.

El conflicto

Se estima que la decisión del Ejecutivo, de impedir la salida de carnes argentinas al exterior le costaría al sector 250 millones de dólares (en ventas potenciales), y si avanzan con otras medidas restrictivas, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) anticipa la pérdida de 100 mil puestos de trabajo, relacionados con el circuito exportador.

Prohibición para exportar: el campo llamó al paro y ya comienza a faltar carne. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes Ignacio Blanco | Los Andes

Ayer, sobre el final del día, el Presidente se refirió al conflicto en una entrevista, y señaló que no se levantarán las restricciones hasta “resolver el tema”, ya que “exportando el 30% de lo que se produce”, se generan problemas en los precios internos. El mandatario nacional reconoció que no es una buena medida, porque se pierden ingresos en dólares, pero le pidió a los formadores de precios que no intenten que los argentinos paguen por la carne el mismo precio que se paga afuera.

Por su parte, la industria frigorífica exportadora propuso trasladar mas toneladas de carne al mercado interno, para ampliar el acuerdo de carnes (11 cortes populares a precios accesibles), pero no hubo una respuesta aún que ayude a destrabar el conflicto. La opción que proponen sería pasar de 8.000 toneladas mensuales a 13.000 toneladas.

En este escenario, la Mesa de Enlace adelantó que no aceptará ningún acuerdo que signifique una perdida para el productor.