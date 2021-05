Algunos abastecedores de carne ya se han quedado sin stock por el paro

Aunque apenas se anunció el paro de la carne, como una medida de protesta a la decisión del gobierno nacional de suspender las exportaciones de cortes vacunos por 30 días, para favorecer un descenso del precio, desde el sector habían asegurado que no iba a haber faltantes. Sin embargo, algunos abastecedores ya se han quedado sin productos y estiman que el próximo fin de semana podría faltar carne en las góndolas.

Daniel Micheli, de José Micheli e Hijos, explicó que el paro termina a las 23.59 del viernes por lo que, de no sostenerse, empezarían a faenar vacas el fin de semana y recién empezaría a llegar producto a partir del lunes. Pero ahora ya no tienen media res, ni cuarto de res para abastecer a los mayoristas y minoristas, por lo que consideró que podría faltar carne en los próximos días.

“Nosotros estamos al 100% desabastecidos”, planteó y sumó que, aunque empiecen a faenar el sábado, no cree que puedan abastecer a todos los mercados, lo que va a generar especulación con los precios. Pese a eso, afirmó que la medida de los productores es totalmente razonable.

Micheli comentó que hay frigoríficos de Buenos Aires, con cerca de 800 empleados, que han suspendido a 50% del personal durante estos días de paro porque tienen el ciclo 2 –de faena- ocioso. Y sumó que los que tienen el negocio dividido entre mercado interno y exportación probablemente vuelquen a consumo dentro de la Argentina toda la producción, pero a un precio mayor, para compensar los ingresos que pierden de ventas en el exterior.

Asimismo, estimó que podría empezar a comercializarse la vaca de refugo o de descarte (vieja o infértil), que normalmente se exporta a China, con lo que los argentinos consumirán carne de menor calidad como una opción más accesible al novillo, que subirá de precio.

De todos modos, señaló que la calidad ha estado disminuyendo porque, debido al alto costo del maíz y otros granos, no es rentable llevar un novillo a los 420 o 430 kilos y se sacan antes, por lo que la media res no tiene un buen tenor graso y no es tan blanda. Micheli recordó que el 90% del ganado vacuno se cría en campo abierto y se termina en feed lot, con alimento balanceado.

En cuanto a los motivos del incremento de 70% en el último año, en el precio que pagan los consumidores, señaló que no sólo incide el valor del alimento, sino que el combustible ha aumentado 14 veces en lo que va de 2021. Así, el flete de Buenos Aires a Mendoza costaba $ 71 mil en mayo de 2020 y ahora, $ 98 mil. Esa diferencia, planteó, se debe trasladar a precio.

Micheli agregó que, si bien antes del viernes estarán sin carne para abastecer al mercado mayorista -y duda de que las carnicerías tengan mucho stock-, sí tienen pollo, aunque, debido a este posible faltante de vaca, ya ha tenido un mínimo incremento.

Antes que comenzara la medida del campo, desde la Cámara de Industriales Abastecedores de Carne de Mendoza habían asegurado que no faltaría carne en la provincia, porque el stock que tienen suele ser de entre 7 y 8 días. Pero algunos comercios ya han agotado bastante antes sus reservas.