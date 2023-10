Se agrava la falta de combustibles y esperan un fin de semana complejo

Los automovilistas de Mendoza, y todo el país, se están encontrando con cada vez más problemas para cargar nafta, y es posible que se extiendan más allá de los primeros días de noviembre. El principal motivo es que se produjo un desequilibrio en los precios que dejó al mercado mayorista más caro que al minorista, entonces, los camioneros hoy cargan en las estaciones de servicio y producen “quiebres en los surtidores durante horas”.

Esto se extendería al menos hasta los primeros días de noviembre, y esperan un fin de semana complejo.

Así lo explicaron fuentes del sector, pero no se trata del único motivo: YPF tiene los precios más bajos que sus competidoras y toda la demanda se vuelca a esas estaciones de servicio, dejando de lado a la competencia.

Y existe una tercera causa, vinculada a la anterior, y tiene que ver con la escasez de dólares, en el puerto de Buenos Aires, hay un cargamento retenido que tiene un volumen de 120 mil metros cúbicos, es decir un 7% de las ventas mensuales de la gasolina en todo el país (u$s150 millones), y ese combustible iría a abastecer a las estaciones de servicio que no pertenecen a la red de YPF, pero no llega, entonces, se suma como otra razón de peso para explicar el desabastecimiento.

Desequilibrios en los precios

Un día después de las elecciones nacionales generales, en las que Sergio Massa fue el candidato más votado y peleará la presidencia con Javier Milei en una segunda vuelta, YPF decidió aumentar el precio de los combustibles, el martes, Axion se sumó con su propia actualización para la mayoría de los combustibles, con la excepción del GNC (a $165,90), que no fue hasta este miércoles que se modificaron los valores en las pizarras.

Entonces, la lista de precios de YPF quedó así:

En Mendoza, la suba fue del 3% y los nuevos valores son los siguientes:

Súper : pasó de $271 a $279 el litro

Infinia : pasó de $343,8 a $354 el litro

Infinia Diesel : pasó de $374,7 a $386 el litro

Ultra Diesel: pasó de $293 a $302 el litro

En cambio, en las estaciones de servicio del sector privado, la nafta súper supera los $300, y el Diesel premium se vende en $412.

Un día después de las elecciones, YPF aumentó la nafta: cuáles son los nuevos valores Foto: Orlando Pelichotti

Desabastecimiento total en Alvear

El desabastecimiento de combustible en General Alvear llegó a un extremo y hay quiebres totales de stock en todos los tipos de combustible al punto tal que todas las estaciones de bandera de YPF comenzaron la jornada cerradas.

La situación se agravó en el transcurso de la semana y llegó a este viernes en donde los automovilistas hacen colas eternas y esperan horas y horas con la esperanza que llegue el camión de reposición y puedan cargar unos litros para continuar con el trajinar diario.

En el caso de la Policía, lo mismo que la Salud, tienen prioridad y los estacioneros les avisan cuando hay combustible para que carguen, sin embargo algunos móviles de la seccional 14 tuvieron que viajar a San Rafael para llenar los tanques, porque el desabastecimiento fue total.

En el caso específico de Alvear, el problema se tornó más crítico ya que el 99% de las estaciones de servicio están bajo la bandera de la petrolera estatal.

Desde la Cámara de Comercio alvearense emitieron un duro comunicado en el que solicitaron la intervención de las autoridades en la búsqueda de una solución “urgente” ya que el “faltante generalizado en el departamento con quiebres de stock permanentes en todos los tipos de combustibles, conlleva inexorablemente a un perjuicio social y económico, en todos los niveles, de suma gravedad”, indicaron.

Además, explicitaron que tal “situación provoca, un malestar generalizado en la comunidad que está escalando a cada instante, y a pasos agigantados” porque además “así como se paralizan las actividades económicas, también se pone en riesgo la prestación de servicios básicos”.

“En Alvear nos vemos doblemente afectado teniendo en cuenta que contamos con solo una marca de una sola bandera que es YPF entonces se acentúa más el problema que en otros lugares”, afirmó Ramiro Labay, nuevo presidente de la Cámara de Comercio local.

El dirigente también remarcó que “hay una boca menos de expendio en Alvear (por el cierre de una estación que acaparaba alrededor del 30% de mercado) y ese cupo no se ha redistribuido en las otras estaciones. Estamos haciendo gestiones para ver si podemos mitigar un poco la problemática de los combustibles y que ese cupo de combustible se redistribuya entre las otras YPF del departamento”.

Según comentó Labay “el faltante es general y no se va a resolver en el corto plazo” por lo que se solicitó buscar la forma de “mitigar acá en el departamento esta problemática porque no solo incide económicamente sino que también socialmente, porque se ve en el mal humor de la gente todos los días”.

Los reclamos se repiten en octubre

Durante los primeros días de octubre, Los Andes mostraba los efectos de esta situación que se repite: las colas en ciertas estaciones de servicio, los carteles que informaban de faltantes y los cupos de entrega de las petroleras.

Entonces, Isabelino Rodríguez, presidente de Amena (Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines), detalló por qué se da esta situación, teniendo en cuenta que, Argentina depende de las importaciones, ya que el 32% del combustible que se utiliza en el país viene de afuera. De ese total, el 20% corresponde a gasoil y el 12% a nafta.

Sin embargo, además de la falta de dólares para pagar esas importaciones, las petroleras se encuentran con que el barril Brett tiene un precio que ronda los US$ 90 y el criollo, uno de US$ 58, mientras que en el país los valores están congelados, lo que provoca un diferencial que hace que las empresas deban importar a pérdida para abastecer al mercado local. Para entenderlo, por un barco de 40 millones de litros, pueden llegar a perder US$ 10 millones.

Por otra parte, Rodríguez detalló que el programa Precios Justos sólo se aplica al sector minorista, mientras que el transporte de carga, el agro y otras empresas que tienen flota de vehículos (y cuentan con surtidor propio) deben pagar un 20 a 25% más por ese combustible mayorista. Por eso, están cargando en las estaciones de servicio, lo que refuerza los faltantes.

La situación de los camioneros

Anteriormente, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) había advertido sobre esta situación, con una solicitud para la urgente intervención de la Secretaría de Energía de la Nación para “normalizar el abastecimiento de gasoil”.

“La situación, que comenzó a agudizarse a partir de la fuerte suba en el precio del gasoil a granel respecto del que se abona en surtidor (mientras que en agosto el aumento del combustible mayorista fue de 35% en las estaciones de servicio el incremento promedió el 18%), produjo primero, un desvío natural en la modalidad de repostaje, y luego, aumentos injustificados, cupos y maniobras espúreas de diferente naturaleza”, dicen en el documento.

El reclamo político

La ex candidata a presidenta, Patricia Bullrich, aprovechó la situación para culpar directamente al ministro de Economía, Sergio Massa, y aseguró que es la “falta de dólares para importar” la que “nos deja sin combustible”.

EL MINISTRO MASSA NOS DEJA SIN COMBUSTIBLE



En la Argentina rica de recursos naturales de petróleo y gas, el ministro Massa nos deja sin combustible.



Esto se tienen que terminar. Necesitamos un cambio profundo y para siempre.

