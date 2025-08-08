San Juan también rechaza el aumento de Coviar

El Gobierno de San Juan se sumó al creciente rechazo que generó la decisión de la Corporación Vitivinícola Argentina ( Coviar ) de aumentar un 45% las contribuciones obligatorias que deben pagar los establecimientos vitivinícolas durante el año 2025. Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación , a cargo de Gustavo Fernández , manifestaron su disconformidad con la medida , que fue oficializada esta semana a través del Boletín Oficial.

La Nación y la Provincia se despegan del aumento del 45% de Coviar y anticipan acciones para frenarlo

“Se trata de una medida que impacta directamente a nuestros productores y a nuestras bodegas, lo cual afecta la producción local”, expresó Fernández tal como señala Diario de Cuyo .

El funcionario también cuestionó la falta de consenso en la definición del aumento : “No cuenta con ningún acuerdo y atenta contra la competitividad del sector”. En esa línea, recordó que la provincia de Mendoza , así como también el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y la Secretaría de Agricultura de la Nación , ya expresaron su rechazo y anunciaron que evaluarán medidas para revertirlo.

“Reafirmamos nuestro compromiso con una vitivinicultura sostenible, competitiva y basada en el consenso”, remarcaron desde Nación en un mensaje que ahora es acompañado por otras provincias productoras.

A nivel provincial, también la Cámara Vitivinícola de San Juan envió una nota formal al presidente de Coviar, Mario González , solicitando que se suspenda provisoria o definitivamente el incremento previsto en el aporte obligatorio que grava al sector. Cabe recordar, que esa cámara que forma parte Coviar, tiene una de las vicepresidencias de la entidad.

En la misiva, publicada por Diario de Cuyo, la entidad empresarial argumentó que no es posible absorber nuevos costos, dado que tanto la materia prima como los productos elaborados “han sufrido un deterioro interanual en sus precios”, en un contexto de escasa venta de stock y crisis estructural del sector.

“El sector se encuentra afectado por una crisis estructural y de mercado que nos ha llevado a una situación de análisis profundo sobre la continuidad de los productores primarios y, en la misma línea, de nuestra propia actividad”, advirtieron.

La carta también subraya que no han logrado colocar los volúmenes habituales para esta altura del año, lo que complica el pago a proveedores, así como el cumplimiento de otras obligaciones financieras asumidas durante la última vendimia.

Por todo esto, la Cámara pidió que se evalúen medidas de alivio financiero, como la suspensión del aumento del aporte, para “evitar incumplimientos, malestares y preservar la continuidad de la actividad de la Corporación”.