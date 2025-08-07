La Nación y la Provincia se despegan del aumento del 45% de Coviar y anticipan acciones para frenarlo

A un día de que la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) oficializara el aumento del 45% en las contribuciones obligatorias que deben abonar los establecimientos vitivinícolas durante 2025, tanto el Gobierno nacional como el de la provincia de Mendoza salieron a manifestar su rechazo a la medida y anticiparon que tomarán acciones para intentar revertirlo.

Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación cuestionaron en un comunicado la resolución aprobada por el directorio de Coviar, mientras que la cartera de Producción de Mendoza , encabezada por Rodolfo Vargas Arizu , expresó su “ preocupación por una decisión que impacta directamente en productores y bodegas ”.

En ese marco, través de un comunicado difundido este jueves, la cartera nacional rechazó la decisión adoptada por el Directorio de Coviar en su Acta N° 187/2025 , publicada el día anterior en el Boletín Oficial. Según señalaron, el incremento “se da en el marco de sus facultades establecidas por la Ley 25.849”, pero no cuenta con el aval del Gobierno nacional . Llama la atención este comunicado ya que fuentes de Coviar aseguraron ayer a este diario que esto se había "trabajado y estaba en acuerdo con la Nación", pero no fue así.

“La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación manifiesta su desacuerdo con la Resolución mediante la cual se incrementan en un 45% las alícuotas de las contribuciones obligatorias que gravan la producción vitivinícola”, expresa el documento oficial.

Desde el Gobierno recordaron que la Coviar es una persona jurídica de derecho público no estatal , cuyo directorio está compuesto por 18 miembros , de los cuales 13 pertenecen al sector privado , 3 al sector público provincial y 2 al sector público nacional . En ese contexto, aclararon que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) —representante del Gobierno nacional dentro del directorio— votó en contra del incremento y dejó constancia de su postura en el acta.

“El Instituto Nacional de Vitivinicultura que representa a la Secretaría de Agricultura dejó expresamente declarada su voluntad de no acompañar la decisión adoptada y tomará todas las medidas necesarias para frenar dicho aumento”, concluye el comunicado.

Desayuno de COVIAR. Gentileza

En tanto, desde la cartera, a cargo del Ministro Rodolfo Vargas Arizu, expresaron su preocupación por la reciente decisión de la entidad representativa del sector, de incrementar en un 45% las contribuciones obligatorias a sus asociados, medida que impacta directamente a productores y bodegas.

"Reafirmamos nuestro compromiso con una vitivinicultura sostenible, competitiva y basada en el consenso", señalaron las autoridades.

Bodegas de Argentina se suma al reclamo por Coviar

Esta medida también sumó el rechazo de Bodegas de Argentina, que cuestionó la legalidad de la contribución y apuntó contra el peso fiscal que recae sobre el sector. A través de un comunicado oficial, manifestó su “profunda preocupación y absoluto rechazo” a la resolución y cuestionó la legalidad del cobro de las contribuciones bajo el argumento de que el plan estratégico PEVI 2020 —base jurídica de la Coviar— ya expiró.

“Consideramos que a la fecha dicha institución no tiene competencias para cobrar, menos aún incrementar, alícuotas que expiraron con la finalización del plan que dio origen a su creación”, sostiene el comunicado de prensa.

La entidad además advirtió que, pese a haberse desvinculado institucionalmente en 2019, las empresas continúan obligadas por ley a abonar los aportes, “bajo la pena de inmovilización de sus operaciones por parte del INV en caso de incumplimiento o mora”.

Bodegas de Argentina señaló que en un contexto de crisis para el sector, el aumento representa una “carga adicional injustificada” y que la presión fiscal ya alcanza niveles alarmantes, con una carga total estimada del 43%. “El argumento de una ‘desinflación paulatina’ utilizado por Coviar resulta desafortunado frente a los indicadores reales del mercado”, concluyó el documento.

Un ajuste menor al técnico

Tal como informó este medio, el incremento aprobado por la Coviar implica una suba de las contribuciones que se aplican a la elaboración y comercialización de vinos, mostos y pasas. Si bien el informe técnico del Observatorio Vitivinícola sugería un ajuste del 71,4% en base al índice corrector previsto por el Decreto 1191/2004, el directorio optó por aplicar un aumento atenuado del 45%, teniendo en cuenta el contexto económico y las dificultades del sector.

Según argumentaron, en el Boletin Oficial, los directivos de Coviar tuvieron en cuenta el actual contexto macroeconómico, marcado por un “paulatino e incierto proceso de desinflación” y por las dificultades que atraviesa el sector, por lo que se decidió atenuar la aplicación del índice.