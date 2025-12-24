Salarios de empleados de comercio en enero 2026 con bono y aumento: cuánto ganan los cajeros por media jornada

Los empleados de comercio comienzan enero de 2026 con un incremento concreto en sus ingresos gracias al último acuerdo paritario . La actualización incluye sumas fijas no remunerativas que impactan directamente en el salario mensual de cada categoría.

Entre los aspectos más consultados están cuánto cobran en enero 2026 y, específicamente, cuánto cobran los cajeros por media jornada , modalidad habitual en supermercados y comercios minoristas, donde las horas trabajadas se calculan proporcionalmente al salario completo.

El acuerdo vigente fue firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) , Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) , bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 .

Desde el sindicato explicaron que “el incremento acordado se compone de una suma no remunerativa de $60.000, que se abonará durante los meses de enero, febrero y marzo del 2026, incorporándose en escalas básicas en el mes de abril del 2026”. A esto se suma la continuidad del bono de $40.000, que “se seguirá otorgando durante los meses de enero, febrero y marzo 2026 incorporándose a las escalas salariales básicas en abril”.

Las sumas fijas de $40.000 y $60.000 se pagarán hasta marzo de 2026 y se incorporarán al básico en abril.

El bono se entrega de forma mensual y no acumulativa: en enero de 2026, los empleados perciben $100.000 adicionales ($60.000 + $40.000) que se suman al salario básico, reforzando el ingreso frente a la inflación y el impacto económico de los últimos meses. En abril de 2026, estas sumas se incorporarán al sueldo básico, consolidando un aumento permanente para todas las categorías.

Las escalas salariales totales para enero de 2026 son:

Maestranza

Maestranza A: $1.155.795

$1.155.795 Maestranza B: $1.158.852

$1.158.852 Maestranza C: $1.169.560

Administrativo

Administrativo A: $1.167.268

$1.167.268 Administrativo B: $1.171.860

$1.171.860 Administrativo C: $1.176.448

$1.176.448 Administrativo D: $1.190.218

$1.190.218 Administrativo E: $1.201.690

$1.201.690 Administrativo F: $1.218.519

Cajeros

Cajeros A: $1.171.091

$1.171.091 Cajeros B: $1.176.448

$1.176.448 Cajeros C: $1.183.333

Billletes peso argentino Las escalas salariales de enero 2026 incluyen todas las categorías, desde maestranza hasta vendedores y administrativos. Web

Auxiliares

Auxiliar A: $1.171.091

$1.171.091 Auxiliar B: $1.178.740

$1.178.740 Auxiliar C: $1.203.985

$1.203.985 Auxiliar Especializado A: $1.180.274

$1.180.274 Auxiliar Especializado B: $1.194.041

Vendedores

Vendedor A: $1.171.091

$1.171.091 Vendedor B: $1.194.044

$1.194.044 Vendedor C: $1.201.690

$1.201.690 Vendedor D: $1.218.519

El acuerdo se aplica en todo el país, excepto en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, y fue homologado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social mediante la Disposición 2791/2025.

Cuánto cobran los cajeros por media jornada y cómo se calcula el salario mensual

Para los cajeros, categoría muy consultada, el salario de referencia en enero de 2026 para un Cajero A es de $1.171.091 por jornada completa. En el caso de quienes trabajan media jornada, el cálculo se realiza proporcionalmente a las horas trabajadas.

Una media jornada equivale a 4 horas diarias, 5 días a la semana (20 horas semanales), que representan el 50% de la jornada completa. Por lo tanto, en un período de 30 días, el salario mensual corresponde a aproximadamente $585.546, ya incluyendo las sumas fijas de $40.000 y $60.000 otorgadas como bono.