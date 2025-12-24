24 de diciembre de 2025 - 10:25

Salarios de empleados de comercio en enero 2026 con bono y aumento: cuánto ganan los cajeros por media jornada

Empleados de comercio arrancan enero 2026 con sumas fijas de $40.000 y $60.000. Conocé cuánto cobran por categoría y los cajeros por media jornada.

Los cajeros que trabajan media jornada cobran la mitad del salario completo, con los bonos ya incluidos.

Foto:

Freepik
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Los empleados de comercio comienzan enero de 2026 con un incremento concreto en sus ingresos gracias al último acuerdo paritario. La actualización incluye sumas fijas no remunerativas que impactan directamente en el salario mensual de cada categoría.

Entre los aspectos más consultados están cuánto cobran en enero 2026 y, específicamente, cuánto cobran los cajeros por media jornada, modalidad habitual en supermercados y comercios minoristas, donde las horas trabajadas se calculan proporcionalmente al salario completo.

Cuánto cobran los empleados de comercio en enero 2026 y cómo funciona el bono

El acuerdo vigente fue firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

Comercio - Empleados de comercio
Las sumas fijas de $40.000 y $60.000 se pagarán hasta marzo de 2026 y se incorporarán al básico en abril.

Desde el sindicato explicaron que “el incremento acordado se compone de una suma no remunerativa de $60.000, que se abonará durante los meses de enero, febrero y marzo del 2026, incorporándose en escalas básicas en el mes de abril del 2026”. A esto se suma la continuidad del bono de $40.000, que “se seguirá otorgando durante los meses de enero, febrero y marzo 2026 incorporándose a las escalas salariales básicas en abril”.

El bono se entrega de forma mensual y no acumulativa: en enero de 2026, los empleados perciben $100.000 adicionales ($60.000 + $40.000) que se suman al salario básico, reforzando el ingreso frente a la inflación y el impacto económico de los últimos meses. En abril de 2026, estas sumas se incorporarán al sueldo básico, consolidando un aumento permanente para todas las categorías.

Las escalas salariales totales para enero de 2026 son:

Maestranza

  • Maestranza A: $1.155.795
  • Maestranza B: $1.158.852
  • Maestranza C: $1.169.560

Administrativo

  • Administrativo A: $1.167.268
  • Administrativo B: $1.171.860
  • Administrativo C: $1.176.448
  • Administrativo D: $1.190.218
  • Administrativo E: $1.201.690
  • Administrativo F: $1.218.519

Cajeros

  • Cajeros A: $1.171.091
  • Cajeros B: $1.176.448
  • Cajeros C: $1.183.333
Billletes peso argentino
Las escalas salariales de enero 2026 incluyen todas las categorías, desde maestranza hasta vendedores y administrativos.

Auxiliares

  • Auxiliar A: $1.171.091
  • Auxiliar B: $1.178.740
  • Auxiliar C: $1.203.985
  • Auxiliar Especializado A: $1.180.274
  • Auxiliar Especializado B: $1.194.041

Vendedores

  • Vendedor A: $1.171.091
  • Vendedor B: $1.194.044
  • Vendedor C: $1.201.690
  • Vendedor D: $1.218.519

El acuerdo se aplica en todo el país, excepto en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, y fue homologado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social mediante la Disposición 2791/2025.

Cuánto cobran los cajeros por media jornada y cómo se calcula el salario mensual

Para los cajeros, categoría muy consultada, el salario de referencia en enero de 2026 para un Cajero A es de $1.171.091 por jornada completa. En el caso de quienes trabajan media jornada, el cálculo se realiza proporcionalmente a las horas trabajadas.

Una media jornada equivale a 4 horas diarias, 5 días a la semana (20 horas semanales), que representan el 50% de la jornada completa. Por lo tanto, en un período de 30 días, el salario mensual corresponde a aproximadamente $585.546, ya incluyendo las sumas fijas de $40.000 y $60.000 otorgadas como bono.

