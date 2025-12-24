El oro vive su mejor momento desde 1979 y la plata alcanza su récord histórico: cotizaciones en Navidad

El oro y la plata continúan en una escalada sin precedentes. Durante la madrugada de este miércoles, ambos metales marcaron nuevos máximos históricos .

Inocencia Fiscal: cómo es el proyecto que busca "dólares del colchón" y a partir de qué monto es evasión

Proyecciones del dólar 2026: estiman que el techo de la banda cambiaria podría acercarse a los $2.000

El precio del oro superó por primera vez los 4.500 dólares por onza, mientras que la plata se ubicó por encima de los 72 dólares , en un contexto global atravesado por tensiones geopolíticas, debilidad del dólar y expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos.

En el caso del metal dorado , el valor alcanzó los 4.524 dólares en las primeras horas del día, luego de rozar esa barrera el lunes cuando se ubicó en 4.497,7 dólares . Tras ese pico, el oro retrocedió levemente y se posicionó en 4.493,64 dólares, con una suba diaria del 0,17%. De esta manera, se encamina a cerrar su mejor año desde 1979, con una revalorización acumulada superior al 71% en 2025.

La plata acompañó la tendencia y también marcó un récord al trepar hasta los 72,70 dólares por onza, luego de superar los 71 dólares al cierre del mercado anterior. Más tarde, el precio se acomodó en torno a los 72,18 dólares, con un avance del 1,02%. La plata subió más de un 150% en lo que va de año.

Según analistas del mercado, el impulso responde a una combinación de factores estructurales y coyunturales.

P3ZESDVRYBAXVII6SGSOHXR5EE.png?quality=75&smart=true&auth=cb25e166fa207a1043be85512b3a0fbc89044c177797b1b6a8fe6fcd144daf48&width=980&height=640 Oro y plata: cómo invertir en activos más estables que el dólar de forma simple

“La falta de factores bajistas y el fuerte impulso, todo ello respaldado por unos fundamentos sólidos -que incluyen las continuas compras de los bancos centrales, la caída del dólar y cierto nivel de demanda de refugio- está apoyando al oro”, explicó Fawad Razaqzada, analista de City Index y FOREX.com.

En la misma línea, agregó que “otros metales básicos, como el cobre, han subido, lo que apoya a todo el complejo de materias primas en términos de metales”.

Los inversores también jugaron un rol clave en la suba, impulsados por la denominada operación de depreciación, que implica un alejamiento de los bonos soberanos y de las monedas ante el temor a una pérdida de valor por el aumento de la deuda.

Datos de Bloomberg indican que los ETF respaldados por oro registraron ingresos de capital durante cuatro semanas consecutivas, mientras que cifras del World Gold Council muestran que las tenencias totales crecieron en casi todos los meses del año, con la excepción de mayo.

El escenario alcista también se reflejó en otros metales preciosos. El paladio avanzó más de 4%, mientras que el platino encadenó su octava rueda consecutiva en alza y superó los 2.000 dólares por primera vez desde 2008, consolidando un clima favorable para el complejo de metales en los mercados internacionales.