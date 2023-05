Rob McEwen: “Los dólares gastados en minería tienen un efecto multiplicador”

El presidente y propietario principal de McEwen Mining Inc., empresa que tiene cuatro minas en producción y una está ubicada en Argentina, junto con el Proyecto Los Azules (San Juan) que es uno de los mayores activos de cobre sin desarrollar del mundo, habló acerca de la política económica nacional y la mirada que tiene el mundo inversor hacia el país.

Rob McEwen estuvo recientemente visitando Los Azules, a pocos días de que McEwen Copper -empresa creada por McEwen Mining para enfocarse en el cobre y dar impulso al proyecto emplazado en los Andes- entregara el Informe de Impacto Ambiental al Gobierno sanjuanino. Ese documento ambiental y social abre, tras un proceso de evaluación, la puerta a la construcción y posterior producción. Se estima que Los Azules requerirá una inversión de entre US$ 2.100 y 2.300 millones para producir de 100.000 a 150.000 toneladas de cátodos de cobre al año.

El presidente de McEwen Mining vino al país acompañado con una comitiva de directivos de la compañía y representantes de sus socios que son Nuton (invirtió US$ 55 millones), la empresa de tecnología de Río Tinto, y el Grupo Stellantis, el cuarto mayor fabricante de vehículos a nivel global que recientemente adquirió el 14.2% de McEwen Copper convirtiéndose en la primera automotriz que apostó por el cobre argentino. Este proyecto de metal rojo es precursor en la Argentina por tentar a un gigante mundial de la industria automotriz. Después de estar en San Juan por sexta vez, viajó a la Provincia de Santa Cruz donde posee el 49% de Mina San José, emprendimiento que produce oro y plata compartido con Hochschild.

-Se lo define como uno de los empresarios mineros más innovadores, originales y dinámicos de Canadá. ¿El desarrollo de Los Azules está impulsado por estos tres adjetivos?

-Bueno, ciertamente queremos usar las tecnologías más avanzadas que minimizarán el uso de agua, que serán más seguras y darán un mejor producto. Estamos mirando cómo construir la mina en el futuro, una mina que sea sustentable y que produzca mucho menos carbono. Es un activo importante, que tiene un gran potencial y podría ser una mina de larga vida generando mucho empleo y con buen retorno de la inversión. Contribuiría a la verdificación del mundo y a la electrificación.

- Conocido como el fundador, expresidente y director ejecutivo de Goldcorp, ¿qué contexto nacional y provincial hace falta para uno de los proyectos de cobre más grandes del mundo?

- Diría que hay un número de factores que conducirán al desarrollo de la mina. Algunos de ellos están más allá del propio control: el movimiento de los precios de los metales, la visión de los mercados de capital hacia la ubicación donde se construirá la mina y la habilidad de aumentar el capital. La mayor parte del dinero proviene de los mercados de capitales de todo el mundo. Entonces, cuando queremos construir la mina mucho está fuera de nuestra influencia. Por ende, miras al gobierno nacional, y dices ¿has hecho tu país atractivo para el capital extranjero?

Hay competencia para desarrollar activos alrededor del mundo. Hay consideraciones necesarias en el sentido de cuál gobierno es el más “acogedor” para los capitales extranjeros. Cuando miras alrededor del mundo dices ¿cuál es la tasa impositiva? Porque no puedes informar al inversor, una vez que el dinero fue puesto en el país, que no puede sacar ese dinero libremente o traer bienes de capital sin demora. Todos esos son factores que contribuyen a la decisión de invertir o no. Ningún inversionista extranjero quiere poner dinero en un país del que no puede sacarlo.

-En ese contexto que acaba de describir ¿en qué lugar pondría a la Argentina?

-En término de “atractivo”, el potencial de los recursos minerales/naturales es bastante alto. El gobierno es bastante débil en términos de atraer capitales extranjeros. Como sugerencia, diría al gobierno que trabajen para acelerar la devolución del IVA, que aceleren la importación de bienes de capital y que busquen promover la minería. La minería es una de las industrias mejor pagadas en la mayoría de los países. Cuando traen inversores extranjeros, se generan empleos bien remunerados y se crea una base impositiva que ayudaría a mitigar la inflación que hay en el país.

Hay un número de áreas que deberían ver de otros países como Arabia Saudita. Ese país está abriendo sus puertas a la minería y nunca se ha esperado eso en ese lugar. Como dije antes, las empresas extranjeras o cualquier inversionista que hace una inversión espera obtener una ganancia. Si no puede sacar su dinero de Argentina, ¿para qué quiere poner su dinero?

Rob McEwen, empresario canadiense minero.

-En febrero de 2016, el entonces presidente Mauricio Macri anunció la eliminación de las retenciones a las exportaciones mineras, pero después se implementaron de nuevo. ¿Qué opina del impuesto y de estas contramarchas?

-La implementación de los impuestos a la exportación castiga la industria. Niega a los inversores la capacidad de repatriar sus ganancias. Pienso que también ralentiza/detiene las inversiones en el país, lo cual pienso que es muy importante. Argentina trata de cuidar sus reservas, pero al hacerlo le está quitando a sus ciudadanos la posibilidad de más empleo.

- ¿Considera que la Argentina es un país asfixiado por el acuerdo con el FMI y la inflación?

- No importa a quién le pidas prestado. Si tienes una deuda, tienes que pagarla. Y la deuda es, a menudo, una forma en que los gobiernos gastan dinero que no tienen. Entonces, si el dinero es pedido al FMI o un banco internacional, o algún inversor internacional como Elliot Management tienes que pagarlo. Es como si le pidieras plata a un amigo. Él espera que le devuelvas ese dinero. Por ende, no hay diferencia entre si le pides plata a una empresa para construir una parte de Los Azules, la persona o el grupo que nos presta el dinero, lo quiere de vuelta.

- ¿Cree que la Ley de Glaciares ha sido un escollo para las inversiones mineras en Argentina?

-Es importante agregar que los glaciares se mantienen lejos. Se preservan y se protejan evitando acercarse. También es importante entender, estudiar en el lugar, para ver si lo que ha sido identificado por satélite es realmente un glaciar. El agua es un tema de suma importancia a nivel mundial, y especialmente en San Juan. Lo miras y dices, ¿Hay otras áreas donde conservamos agua? ¿Puedes hacer esfuerzos de conservación mientras el agua sale de la montaña? ¿Y puedes tapar los canales por donde sale el agua? ¿Se puede tener un uso agrícola más eficiente? He visto zanjas desbordándose y nos preguntamos si podríamos traer alguna tecnología que pudiera hacer que el agua alcance para más producción agrícola y más hogares.

No veo la Ley de Glaciares como un impedimento para la minería en Argentina. Probablemente hay minerales debajo de esos glaciares, pero permanecerán debajo de esos glaciares. Y posiblemente habrá proyectos que no saldrán adelante por la legislación sobre glaciares.

- ¿Al mundo inversor minero le preocupa la Ley de Humedales que propician los legisladores?

-Cuando subes a Los Azules en ciertas épocas del año, hay cientos de cabras que vienen de Chile y andan por todas las vegas, se las comen y defecan en ellas. En términos de calidad del agua, ellos estarían poniendo todo tipo de bacterias que fluye río abajo y podría afectar la salud de todas las personas que usan el agua. Queremos proteger los humedales y tratamos de encontrar una forma de compensación medioambiental. Creo que, si hay una ley de protección de humedales muy estricta, probablemente no habría industria del litio y tampoco la industria del cobre. Litio y cobre son parte del futuro. No se puede negar que una mina tendrá un impacto en el medio ambiente, pero queremos minimizar ese impacto.

- ¿Si Argentina no avanza para aumentar el atractivo de la nación para los inversionistas, podría perder el tren en los mercados de metales cíclicos?

-Veo que Argentina tiene una gran oportunidad y no dura para siempre. El dinero se mueve internacionalmente y ahora mismo el mundo está considerando cambiar su fuente de energía. Se van a construir baterías y vehículos eléctricos, y van a necesitar cobre, litio y níquel. Tengo esperanzas de que la gente que dirige Argentina reconozca la oportunidad que se les presenta no solo de aumentar su base impositiva a través de la inversión extranjera, sino de elevar el nivel de vida de muchas personas en el país y tener una base impositiva que eliminará, con el tiempo, el monto de la deuda que han tomado prestado, estabilizará la moneda y mejorará la vida para todos los argentinos.

De niño escuché la expresión “tan rico como un argentino” y me gustaría escuchar eso nuevo.