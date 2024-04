Reflota la idea de eliminar la lucha antigranizo en Mendoza

La motosierra a la mendocina también podría llegar a la lucha antigranizo con aviones. Esa posibilidad, si bien se lanza sobre la mesa un tanto sigilosamente o a la pasada, ha sido una constante desde que Rodolfo Vargas Arizu asumió al frente del ministerio de Producción.

La última charla en la que se abordó el tema, por arriba, fue en el encuentro que hubo en el Instituto Nacional de Vitivinicultura una semana atrás. Así lo confirmaron algunos referentes de las entidades que asistieron al cónclave.

La sola idea de dar por terminado el sistema de mitigación del granizo divide las aguas. Están los que siembran un manto de duda sobre la eficacia de la lucha y no ven con malos ojos buscar otros horizontes y aquellos que están convencidos que funciona.

En lo que hay 100% de unanimidad es, en el caso hipotético que avance la idea de mantener los aviones en tierra, de manera permanente, es el uso y destino que puedan tener los recursos que hoy tiene asignado el sistema.

“Si va a ir a la cuenta corriente esa plata, es preferible que siga funcionando el sistema”, lanzó un productor agrícola.

La propuesta de terminar con la lucha antigranizo con aviones y destinar esos fondos a la colocación de la tela antigranizo ya la había presentado Luis Petri cuando compitió en la Elecciones Primarias el año pasado y buscaba ser el candidato a gobernador por Cambia Mendoza.

Ya con Alfredo Cornejo como Gobernador y Vargas Arizu en el ministerio de Producción, el tema comenzó a fluir más asiduamente y aunque oficialmente digan que solamente es algo que “está en estudio” lo cierto es que cada vez que tienen la oportunidad lo tiran sobre la mesa.

“El ministro planteo en la reunión en el INV que se podía sacar la lucha antigranizo”, afirmó Edgardo Roby, presidente de la Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza (Aproem).

“Primero no hay que olvidar que es un sistema de mitigación, es decir que no va a salvar el 100% de la producción” pero igualmente “yo no la tengo claro, no hay nada científicamente que nos diga si sirve o no”, lanzó Roby.

“Ahora, hay algo fundamental a saber, qué van a hacer con el dinero porque está muy bonito, sacamos la lucha anti granizo ¿y después que? Van a dar créditos a tasas razonables para que la gente coloque tela antigranizo o esa plata va a quedar en la cuenta corriente. Además ¿cuántas hectáreas de tela se pueden colocar? remató el dirigente rural.

Mauricio Marín, presidente de la específica de Agricultura de la Cámara de San Rafael, es uno de los que considera que el sistema debe continuar. Si bien aclaró que a nivel institucional no se definió una postura, en su rol de productor agrícola aseguró que “yo no lo sacaría, trataría de perfeccionar el sistema”

Tanto Roby como Marín también pusieron sobre la mesa que la lucha antigranizo “no es solo para los agricultores o para las fincas”, coincidieron.

“Tiene una función social también, porque cuando se detiene una tormenta en el campo, eso significa que se salvaron autos, casas y tantas cosas en los que el granizo hace daño”, indicó el titular de Aproem.

En tanto el dirigente sanrafaelino consideró que “es un sistema transversal a todas las actividades, porque si precipita granizo todas se ven afectadas” incluso “hasta el turismo porque decir que en San Rafael cae mucho granizo eso es meter miedo”, remarcó.

Eduardo Córdoba, presidente de la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) dejó una opinión netamente personal ya que en la entidad el tema no está discutido a fondo y no hay una posición tomada.

“En lo personal creo que no hay nada científicamente que demuestre la efectividad” y luego agregó que “me parece que ese dinero afectado a financiar con tasas preferenciales malla antigranizo, con tasa cero y un plazo largo me parece que sería más efectivo”.

Porque “si cada productor tiene un 25% de su superficie cubierta con malla y progresivamente va ampliando un poco esa superficie cubierta, es mucho más positivo que este tema”, opinó.

Por su parte, Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi) consideró que “es un sistema que tiene una eficiencia determinada, hay muchas tormentas que si las puede frenar o minimizar y otras que no le puede hacer absolutamente nada, son tan grandes que no tiene posibilidades” igualmente “yo creo que hoy el sistema si sirve”.

“Ahora sí realmente está la información de que el sistema es inviable, que no tiene ninguna eficiencia, no hay ningún problema, pero hay que destruir por destruir. Hoy por hoy no cualquiera puede acceder al crédito, para colocar tela antigranizo, entonces no es así. Yo creo que tienen que fundamentar muy bien”, comentó Ruggeri.