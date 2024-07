San Rafael se retiró de la mesa de diálogo por la lucha antigranizo

Aunque parecía que se estaba avanzando en posibles alternativas para sostener la lucha antigranizo con aviones en el Sur, un cruce de declaraciones hizo que el intendente de San Rafael, Omar Félix, se retirara de la mesa de diálogo que se había creado para discutir estas opciones. Desde el Gobierno provincial insisten en que el sistema no es efectivo y que prefieren priorizar un seguro agrícola “robusto”.

Todo indica que la “gota que rebalsó el vaso” fue un comentario del gobernador Alfredo Cornejo sobre diferencias entre lo que los jefes comunales dicen en público y en privado, y Félix, además de asegurar que no se ha comunicado con él en forma particular por este tema, resaltó que los municipios no están en condiciones de sostener un sistema de lucha activa.

Cuando el Gobierno provincial anunció la disolución de Aemsa, la empresa aeronáutica estatal encargada de sembrar las nubes con yoduro de plata, los productores de San Rafael y General Alvear fueron los primeros en alzar su voz para defender el sistema de mitigación y plantear su preocupación de cara a la próxima temporada.

Entonces, el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, propuso que se sostuviera esta modalidad de lucha activa, con aportes públicos y privados, y la provincia se había comprometido a ceder los aviones. Félix se sumó a la propuesta, pero las diferencias, en particular sobre el sostenimiento económico, hicieron que anunciara su retiro de la mesa de diálogo esta mañana.

El intendente de San Rafael, Omar Félix, se retiró de la mesa de diálogo en la que se discutían alternativas para sostener el sistema de mitigación de las tormentas de granizo. Foto: Prensa de General Alvear

El director general de Asuntos Gubernamentales, Francisco Mondotte, comentó, luego de la presentación del Plan Pilares, que la actitud del intendente sanrafaelino equivalía “a llevarse la pelota a la casa, en lugar de seguir buscando alternativas”. Y resaltó que, si unos días atrás defendió la efectividad del sistema, “lo que tiene que hacer es justamente sentarse a una mesa de conversación, donde además la provincia está dispuesta a aportar los aviones, los radares y el ‘know how’”.

Asimismo, indicó que es muy importante que se empiece a debatir con datos y, en este sentido, ilustró que en la temporada 1997-1998, la última sin ningún tipo de lucha antigranizo, hubo 80 mil hectáreas afectadas en la provincia por heladas y por granizo, y en la 2021-2022 se llegó a 86 mil hectáreas con daño por estas mismas contingencias, por lo que se entiende que el sistema no funciona.

“Y cuando no funciona un sistema y se quiere hacer un uso eficiente y eficaz de los recursos, debemos modificar las políticas públicas”, lanzó. El funcionario insistió en que están convencidos de que lo que hace falta es un “seguro agrícola robusto” y líneas de crédito con tasas subsidiadas a los efectos de que los productores puedan tener riego subarbóreo para afrontar las heladas y colocar malla antigranizo.

El seguro, resaltó, debe permitir, sobre todo a los pequeños productores, que son los que vienen desapareciendo, afrontar la siguiente temporada. Detalló que hoy, por una hectárea con daño del 80%, reciben $250 mil, cuando lo que se necesita para volver a producir para el año siguiente ronda los US$ 1.200. El objetivo es redirigir los fondos públicos, para que quien tiene una finca de 4, 5 o 6 hectáreas y se ve afectado por las inclemencias cuente con el dinero suficiente para seguir trabajando.

Mondotte añadió que el principal problema en los últimos años han sido las heladas, por lo que los productores veían cómo el Estado invertía en la lucha antigranizo, que no resolvía la principal afectación que sufrían.

Por su parte, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, expresó que la mesa de diálogo se implementó apenas anunciaron que se dejaba de financiar a Aemsa, y que, en ese marco, de participación pública -Gobiernos provincial y municipales- y privada, se explicó que el Ejecutivo de Mendoza cree que lo mejor es asignar directamente los recursos a quien tiene un daño.

“Nosotros (en la provincia) tenemos muchos más problemas con la helada que con el granizo, por eso el tema del crédito para el riego subarbóreo, intrafinca. Tenemos que ser muy eficientes con los recursos de todos los mendocinos”, subrayó. Asimismo, señaló que, en la vitivinicultura, hace más de 30 años que la superficie cultivada se mantiene en las 150 mil hectáreas, pero cada vez se reduce más el número de productores. Por eso, la ayuda está enfocada de modo directo en ellos, para que permanezcan en la ruralidad.

De todos modos, el ministro señaló que, así como cada uno asegura su auto, el Gobierno de la provincia puede colaborar, y de hecho lo va a seguir haciendo -con dos aeronaves y el sistema de radares-, pero la operatoria debe ser de la actividad privada y pública.

En su cuenta de X (ex Twitter), el delegado del Ministerio de la Producción zona Sur, Andrés Vavrik, adelantó que “el seguro agrícola totalmente mejorado y renovado se presenta en los próximos días”.

Los números están sobre la mesa, el material disponible, falta que dos municipios se sienten con el sector interesado a poner en marcha el sistema de mitigación de granizo en el sur. Esta tarde nos reuniremos con productores e industriales, para poner manos s la obra.

Sigue ⬇️ — Andrés Vavrik (@andresvavrik) July 18, 2024

Los intendentes del Este mendocino se sumaron un poco después al reclamo, pero también manifestaron su inquietud por la eliminación del sistema de lucha activa. El jefe comunal de San Martín, Raúl Rufeil, manifestó que quieren conocer “la verdad objetiva, demostrable y con asidero científico” del por qué el Gobierno provincial llegó a esta decisión, porque no se les presentó esta información ni se les consultó previamente.

Sumó que, además, quieren conocer qué otro mecanismo va a existir para el pequeño y mediano productor, al que siempre se ha protegido y que hoy está desapareciendo, por múltiples factores. Rufeil confió en que se va a “llegar a un buen puerto” en una provincia que se distingue por su producción agrícola. En particular, en un complejo momento económico, en el que el costo de los insumos sube y el valor del producto no acompaña, por lo que es fundamental evitar que se siga monopolizando el sector productivo.