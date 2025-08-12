12 de agosto de 2025 - 10:09

Recategorización del monotributo: qué dice ARCA y cómo evitar multas

ARCA fijó plazos para la recategorización del monotributo. Quienes no cumplan enfrentan multas y ajustes retroactivos. Evitá sanciones actualizando tu categoría.

La recategorización del monotributo es obligatoria y actualiza la categoría según ingresos reales.

La recategorización del monotributo es obligatoria y actualiza la categoría según ingresos reales.

Foto:

M1
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

ARCA aplicó el ajuste con base en la inflación acumulada del semestre.

ARCA actualizó la escala del monotributo: cómo quedan las categorías desde agosto 2025

Por Redacción Economía
Una entidad reveló que el pago adelantado de Ingresos Brutos por parte de 28 empresas generó créditos a favor por $32 mil millones en un año

Ingresos Brutos: el pago adelantado de 28 empresas generó saldos de $32 mil millones

Por Redacción Economía

Esta recategorización permite actualizar la categoría según los ingresos y la actividad declarada, asegurando que el régimen simplificado refleje la realidad económica de cada monotributista.

El incumplimiento de esta obligación conlleva consecuencias económicas importantes, como multas y liquidaciones retroactivas. En este contexto, conocer las reglas y las escalas vigentes es clave para evitar sanciones y mantener la situación fiscal al día con ARCA.

ARCA
ARCA public&oacute; las nuevas escalas para que los monotributistas se ajusten sin problemas ni sanciones.

ARCA publicó las nuevas escalas para que los monotributistas se ajusten sin problemas ni sanciones.

Multas por no recategorizar: advertencias clave para monotributistas

Los contribuyentes que no cumplan con la recategorización del monotributo dentro de los plazos establecidos enfrentan multas equivalentes al 50% del impuesto integrado y de la cotización previsional correspondiente. Además, ARCA puede aplicar liquidaciones retroactivas por las diferencias no abonadas en períodos anteriores, lo que incrementa el monto adeudado.

En casos de recategorización de oficio, es fundamental regularizar la situación para evitar la acumulación de intereses y futuras sanciones. ARCA realiza estos ajustes automáticos cuando detecta inconsistencias en la declaración de ingresos o actividad, buscando garantizar que todos los monotributistas estén correctamente categorizados y cumpliendo con la normativa vigente.

Impuesto a las Ganancias.jpg

Escalas actualizadas del monotributo y cómo impactan en la recategorización

ARCA publicó los nuevos límites de ingresos para cada categoría del monotributo, información esencial para realizar la recategorización correctamente. Estos son los valores vigentes:

  • Categoría A: $8.992.597,87

  • Categoría B: $13.175.201,52

  • Categoría C: $18.473.166,15

  • Categoría D: $22.934.610,05

  • Categoría E: $26.977.793,60

  • Categoría F: $33.809.379,57

  • Categoría G: $40.431.835,35

  • Categoría H: $61.344.853,64

  • Categoría I: $68.664.410,05

  • Categoría J: $78.632.948,76

  • Categoría K: $94.805.682,90

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Votá en nuestra encuesta: para el Día de las Infancias, ¿compraste el regalo que querías o lo adaptaste a tu presupuesto?

Encuesta: para el Día de las Infancias, ¿compraste el regalo que querías o lo adaptaste a tu presupuesto?

Por Redacción Economía
La promo está vigente todos los miércoles hasta septiembre de 2025.

Vuelve el reintegro en supermercados y mayoristas: cómo ahorrar $168.000 con MODO y BNA+

Por Melisa Sbrocco
Descuentos en combustibles agosto 2025: todas las promociones para ahorrar hasta 30%.

Descuentos en combustibles agosto 2025: todas las promociones para ahorrar hasta un 30%

Por Redacción Economía
Consultá desde tu celular si podés acceder al crédito ANSES con el simulador de Banco Nación y Banco Provincia.

AUH, SUAF y jubilados de ANSES: cómo saber si accedés al crédito y cuánto podés pedir con cuotas de $98.831

Por Melisa Sbrocco