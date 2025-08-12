El Gobierno aprobó otro proyecto de energía renovable bajo el RIGI: parque eólico por US$250 millones

Así lo confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, en sus redes sociales. El parque tendrá una capacidad de 180MW, y se convierte en el séptimo proyecto validado.

El Gobierno informó que el Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó un proyecto conjunto de Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) y la productora de acero Acindar para instalar un parque eólico de gran escala en Olavarría, provincia de Buenos Aires.

Se trata del séptimo proyecto validado a nivel nacional bajo este régimen y prevé una capacidad de 180 megavatios (MW) para producir electricidad a partir del viento. La inversión es de más de US$250 millones, según confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales.

Cabe mencionar que dicha sociedad también está a cargo del otro parque eólico y solar: "San Luis Norte", situado en la localidad de Belgrano, provincia de San Luis. Este cuenta con una potencia total de 112,5 de megawatts (mw). En tanto, ambos poseen experiencia en la materia

Se suma el Parque eólico en Olavarría El nuevo proyecto contará con una capacidad de 180 mw para producir energía renovable, y estará ubicado en la localidad de Olavarría, provincia de Buenos Aires.

“El Comité Evaluador del RIGI aprobó el 7mo proyecto. Se trata del Parque Eólico Olavarría presentado por PCR y ACINDAR. La inversión será de más de USD 250 millones y el parque tendrá una capacidad de 180MW de energía renovable”, indicó Caputo en sus redes.