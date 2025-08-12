El Gobierno aprobó otro proyecto de energía renovable bajo el RIGI: parque eólico por US$250 millones

El Gobierno informó que el Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó un proyecto conjunto de Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) y la productora de acero Acindar para instalar un parque eólico de gran escala en Olavarría, provincia de Buenos Aires.
Se trata del séptimo proyecto validado a nivel nacional bajo este régimen y prevé una capacidad de 180 megavatios (MW) para producir electricidad a partir del viento. La inversión es de más de US$250 millones, según confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1955029349129744816&partner=&hide_thread=false
Cabe mencionar que dicha sociedad también está a cargo del otro parque eólico y solar: “San Luis Norte”, situado en la localidad de Belgrano, provincia de San Luis. Este cuenta con una potencia total de 112,5 de megawatts (mw). En tanto, ambos poseen experiencia en la materia
Se suma el Parque eólico en Olavarría
El nuevo proyecto contará con una capacidad de 180 mw para producir energía renovable, y estará ubicado en la localidad de Olavarría, provincia de Buenos Aires.
“El Comité Evaluador del RIGI aprobó el 7mo proyecto. Se trata del Parque Eólico Olavarría presentado por PCR y ACINDAR. La inversión será de más de USD 250 millones y el parque tendrá una capacidad de 180MW de energía renovable”, indicó Caputo en sus redes.
Con este nuevo anuncio por parte del titular del Palacio de Hacienda, ya son siete los proyectos aprobados por el Comité Evaluador, sobre un total de 14 presentados, y el monto total asciende a los US$12.835 millones.
- Parque Solar El Quemado (inversión por US$211 millones): creación de un parque solar fotovoltaico en Las Heras, provincia de Mendoza.
- Oleoducto Vaca Muerta Sur (inversión por US$2.486 millones): consiste en un oleoducto de 437 kilómetros de extensión que conectará Allen con Punta Colorada, en la provincia de Río Negro.
- Planta de licuefacción de GNL (inversión por US$6.878 millones): consiste en la licuefacción de gas natural en el Golfo de San Matías, provincia de Río Negro.
- Proyecto Río Tinto (inversión por US$2.724 millones): consiste en la extracción y procesamiento de litio en el salar de Rincón, provincia de Salta.
- Planta siderúrgica Sidersa (inversión por U$S286 millones): planta de aceros largos que incluye tanto la acería como la laminadora continua en tándem.
- Proyecto Galan Litio (inversión por US$217 millones): exportará cloruro de litio por US$180 millones anuales a partir de 2029, desde la provincia de Catamarca, en el Salar del Hombre Muerto.