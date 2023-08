Reacciones ante la sorpresa electoral

Aun habiendo consultado muchas encuestas, las Paso nos volvieron a sorprender. Consecuentemente, ayer lunes resultó bastante movido, destacándose la fuerte suba del dólar blue. Tratemos de explicar qué ha ocurrido.

¿Qué nos dicen los resultados de las Paso? Primero, no competirán dos partidos grandes, sino tres, y el tercero con buenas chances de ganar. Segundo, el oficialismo hará todo lo posible por entrar en el ballotage en las elecciones de Octubre, pero muy difícilmente gane. Y tercero, quien obtuvo más votos propone un cambio sustancial en la economía nacional. Es fuerte creyente en la actividad privada, y prioriza bajar la inflación. No obstante, la gran duda es cómo lo va a hacer, y no está claro quiénes lo ayudarán en esta titánica tarea.

Con este nuevo panorama, ¿cómo reaccionaron ayer los mercados? O de otra manera, ¿cómo ha reaccionado la gente ante la noticia de las Paso?

Comencemos con las decisiones privadas. Las primeras son de inversión financiera, qué hacemos con nuestros ahorros. Gente común, con algunos fondos disponibles, debe haber experimentado con las Paso mayor incertidumbre, motivándolos a comprar más dólares, y eso se explica el mayor valor del blue.

En cuanto a los inversores financieros, que cuentan con más instrumentos de ahorro, no les ha ido bien ayer con los bonos, cuyos precios se redujeron bastante. Hay inquietudes sobre el programa económico de Milei, al considerarlo extremista, que enfrentará posiblemente una fuerte oposición política. Ante esas dudas, disminuye la demanda de los bonos del gobierno, y así sus precios.

En acciones, quizá se hubiese esperado una situación distinta. Los dos partidos políticos con más chances de ganar las elecciones están más a favor de la actividad privada. Eso implica que las empresas podrían tener un mejor panorama en los próximos años. Sin embargo, hubo mejora en muy pocas acciones argentinas. Señal de que primó el temor, más que la esperanza.

Dejando de lado la parte financiera, veamos la parte de las inversiones reales. Con la inestabilidad existente, desde hace un buen tiempo, difícilmente se podía creer que hubiese inversiones en el país. Sin embargo, las ha habido, varias de las cuales han consistido en sustituir importaciones. Algo lógico, dadas las restricciones existentes para comprar bienes en el exterior, y que podía pensarse que continuarían ante la escasez de dólares en el Banco Central.

La buena elección de Milei es un indicio de que el cepo puede desaparecer en un futuro próximo. A eso se suma la posibilidad de abrir la economía, lo cual generará replanteos en varias de aquellas inversiones.

Ahora pasemos a las decisiones del sector público. Debido a los problemas políticos por todos conocidos, hace un buen tiempo estamos en presencia de un gobierno débil, que no puede hacer cambios sustanciales. En ese contexto, su principal rol es evitar que la inflación, que está alta, se descarrile.

La sorpresa electoral le ha jugado en contra, porque es muy difícil que la actual administración pueda retener el poder. Entonces, para evitar que muchos se vayan al dólar, se decidió incrementar las tasas de interés. Es una medida de corto plazo, porque esas mayores tasas hacen que las Leliqs generen más intereses, y se deba emitir más pesos, con más inflación, y volviendo a la necesidad de aumentar tasas. Un círculo vicioso.

Llamó la atención un “cierto” salto devaluatorio, un incremento en el dólar oficial, con la intención de incrementar las escasas reservas del Banco Central. Lo llamativo es que homogeneiza los dólares vinculados a las exportaciones. Es decir, no un dólar para cada sector (por ej., dólar soja o regional), sino que sea igual para todos los que exporten.

Concluyendo, en un contexto de inestabilidad económica, la sorpresa electoral ha generado otro susto a la población, y por eso varias decisiones financieras han estado más basadas en el temor (dólar blue, bonos). Ojalá lleguen tiempos más estables en este loco país.

