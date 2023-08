La economía mendocina se paralizó tras la devaluación: reajuste de precios, envíos cancelados y racionalización

El domingo hubo un movimiento telúrico pero en la política tras el resultado de las PASO, en cambio ayer el terremoto lo sintió todo el mundo, la devaluación del 22% pegó fuerte y por estas horas, aunque parezca una paradoja, lo único certero es la incertidumbre.

Por un lado hay proveedores en todos los rubros que cortaron los envíos de mercadería o productos y ya avisaron que habrá reacomodamiento de precios, alimentos que empezaron a racionarse en los supermercados para “evitar las avivadas” entre otros tantos mecanismos de protección.

Pero también hay otra realidad, los salarios no corren la misma suerte y la necesidad de vender es imperiosa porque los costos fijos en los comercios, grandes o pequeños, no esperan.

En síntesis “hay que esperar unos días, los precios seguramente se van a reacomodar a esto pero también es cierto que de nada sirve correr a aumentar todo como loco, si después no vendes. Es un lio porque hay que reponer la mercadería pero también tenés que vender porque tenemos que afrontar los costos. ¿Cómo hacemos?”, lanzó un comerciante mendocino.

A media mañana también en veterinarias y pet shops empezaron a recibir nuevas listas de precio que subas de hasta el 25% en los alimentos balanceados más populares.

Desayuno con devaluación incluida

El lunes todos los argentinos se desayunaron con un dólar oficial a $365 lo que marcó una devaluación del 22% con respecto a la cotización del viernes.

Como telón de fondo está la dura derrota que recibió el oficialismo en las elecciones primarias del domingo a manos de Javier Milei y La Libertad Avanza y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que implica, entre otras condiciones, avanzar con una política fiscal más austera y una política cambiaria que mantenga la competitividad del peso, al tiempo que incentive las exportaciones.

Mientras el Gobierno ajusta la política monetaria a la espera de la aprobación de un desembolso de U$S 7.500 millones que le de alivio a las alicaídas reservas del Banco Central, en el trajinar diario, la gente debe adaptarse a los nuevos condicionamientos, sin contar, al menos por ahora, con la invitada que llega todos los meses, la inflación.

Los precios ante la devaluación

Como primera medida, independientemente del rubro que se consulte, los proveedores cancelaron los envíos y uno de los más sensibles es el de los alimentos.

“La verdad que hoy está todo complicado, no tenemos respuesta desde Buenos Aires y los proveedores están con los pedidos suspendidos. No podemos hacer pedidos a algunas empresas por lo que estamos esperando a ver qué sucede”, dijo un supermercadista mendocino.

Mientras tanto “estamos vendiendo lo que tenemos con los precios que tenemos, algunos seguro se irán ajustar con esta devaluación y los importados sobre todo. Si vos evalúas 22%, los precios de los productos que son importados van a aumentar el 22% como mínimo, en eso no estoy descubriendo nada. Igualmente hay muchísima incertidumbre con lo que pueda suceder”, agregó.

Además, el titular del mayorista del Gran Mendoza admitió que inició la racionalización para limitar la cantidad de productos que lleva cada cliente.

“Estamos vendiendo pero tratando también de cuidar la mercadería para que no aparezcan los vivos de siempre queriendo comprar y sacarte toda la mercadería. Pretenden llevarse lo que nunca llevan y si no regulás la entrega no alcanza para todos. Hemos puesto límites de dos productos por persona. Esto es un problemón pero es lo mismo que ya hemos vivido y son situaciones en las que todos tenemos que colaborar”, afirmó.

Desde un mayorista del sur mendocino, describieron un panorama calcado y también confirmaron que pusieron en ojo en lo que podrían ser compras desmedidas.

“Estamos vendiendo con normalidad excepto que sean grandes compras fuera de lo normal. Además el 90% de los proveedores ha cortado las ventas y los pedidos los toman sin precio cerrado. Todavía es temprano para analizar el impacto de la devaluación pero estimo que el aumento de precios será del 15% en promedio como mínimo. Igualmente, esto cambia minuto a minuto”, comentaron.

El rubro de la construcción está muy atado al movimiento de dólar y si bien siguen vendiendo, la actualización de los valores de los productos fue inmediata.

“No se han parado las entregas, vender seguimos vendiendo pero obviamente con la variación que hemos tenido con el nuevo tipo de cambio que ha anunciado el Banco Central. Nuestros productos están dolarizados y a dólar oficial, entonces lo único que hemos hecho ha sido eso”, explicó José Luis Saldaña, integrante de la red Edificar.

El titular de Hierros Saldaña también aseguró que “alguna empresa como en el caso del cemento ya anunció que iba a haber un incremento de alrededor de 12 puntos en la lista de precios” y luego añadió: “Hoy seguimos vendiendo igual, pero con los nuevos precios. Eso es todo”.

En el caso de los autos, las concesionarias se quedaron sin precio ni entrega y de hecho, en una web de una concesionaria local multimarca en donde se puede señar autos, el lunes sacaron todas las unidades del repositorio de la web.

En lo que hace a ropa y calzado, las grandes marcas habían realizado ingresado a Precios Justos pero el acuerdo con el Gobierno culmina ahora.

Por el momento “en ropa y calzado no hay cambios en las listas de precios y las marcas venían entregando, dentro de las posibilidades, de manera normal. No así con todo lo que es accesorios que al ser importado si aumentó”, confió Jorge Noguerol, comerciante y presidente de la Cámara de Comercio de General Alvear.

El dirigente empresarial sureño sostuvo que “hasta hoy (por lunes) no llegó nada nuevo. Habrá que ver que pasa de ahora en adelante y más con el fin del acuerdo de precios”.

La venta de electrodomésticos y artículos de electrónica también sigue el ritmo del dólar oficial y si bien “hoy vendemos porque necesitamos de las ventas”, por otro lado “hay algunos proveedores que nos están solicitando que mandemos los pagos porque ellos también están necesitados de las ventas y otros que directamente nos tiraron los cheques para atrás”, comentaron desde una casa de electrodomésticos.

“Por ejemplo, continuó el comerciante, todo lo que es ventilación está comprado porque es el fuerte ahora que se viene el verano, si los proveedores van a respetar las entregas o no, ya lo veremos en el transcurso de estos días”.

Por otro lado “aumentar no es tan sencillo porque tenemos una estructura de costos fijos que hay que soportarla y no nos podemos darnos el lujo de aumentar porque si y no vender. Hay que ver la necesidad de cada uno. No es lo mismo ser uno solo que tener que pagar empleados, alquiler entre otros costos. Es más, estamos en vísperas de Día del Niño y vamos a vender con los precios que tenemos. Lo que ingrese con lista nueva, y veamos el porcentaje de aumento que va a tener, ya lo veremos, mientras tanto tenemos que seguir dando batalla”, sostuvo.

Ahora que se acerca el Día del Niño, los juguetes pueden llegar a tener en estos días aumentos iguales o superiores al índice devaluatorio, dependiendo si son nacionales o importados. Estos últimos tienen además una alícuota extra del 7,5% que impuso el Gobierno a las importaciones.

Gustavo Fernández, presidente de la Cámara de Librería y Juguetería de Mendoza aseguró que “hay proveedores que suspendieron y otros que respetan los pedidos tomados hasta el viernes pasado y el resto viene con precio nuevo. Se estima que va aumentar todo un 30% porque a la devaluación hay que sumarle el impuesto a los productos importados”.

Para el representante de los jugueteros todo se resume en que “es mucha la incertidumbre que hay y va a reinar durante unos días” y al final “cada uno hará lo que le parezca”.

“Hay gente que va a mantener los precios y otros que van a aumentar. Se va a dar una situación muy despareja y el mismo producto en un lado puede estar a un precio y al lado a otro. Están los que tienen la mercadería comprada y pagada pero después hay que ver como se repone. No te hablo de la utilidad de uno sino volver a tener mercadería para vender”.

Por último, Fernández recordó que “pasa siempre lo mismo cada vez que hay elecciones” y luego sentenció: “Lo cierto es que uno no sabe para dónde tirar y el hartazgo es acumulativo”.