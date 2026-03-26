Rafting en Mendoza: cuánto cuesta y qué incluye cada excursión para el próximo feriado

Con varios fines de semana largos en el calendario argentino, crece el interés por escapadas que combinan naturaleza y aventura. En 2026, abril arranca con un descanso extendido por la coincidencia del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas , con jueves Santo , lo que genera cuatro días seguidos. Además, el 1 de mayo, Día del Trabajador , cae viernes y suma otra oportunidad ideal para viajar.

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En ese contexto, el rafting en Mendoza aparece como una de las experiencias más elegidas por turistas de todo el país. Entre ríos de montaña, rápidos y paisajes imponentes, la provincia ofrece alternativas para todos los niveles. Con opciones accesibles y propuestas variadas, surge la consulta de cuánto sale hacer esta actividad en la tierra del sol y del buen vino .

El rafting es una actividad de turismo aventura que consiste en descender ríos de montaña en botes inflables, atravesando rápidos de distinta intensidad. Siempre se realiza con guías profesionales y equipamiento de seguridad.

Las excursiones de rafting en el río Mendoza ofrecen recorridos de aproximadamente 12 km , con rápidos de intensidad moderada y salidas organizadas durante todo el año, principalmente en la zona de Potrerillos y Luján de Cuyo .

Desde Argentina Rafting Expediciones explicaron: “el Rafting se puede realizar todo el año, lo que varía es el caudal, tenemos salidas diarias 11 y 15 horas, en semana santa realizamos bajadas a cada hora desde las 11 hasta las 16 horas”. Además, remarcaron que “es necesario reserva previa, se hace por medio de whatsapp”.

La propuesta tiene un valor de $60.000 por persona e incluye traje y botas de neoprene, casco, remo, chaleco salvavidas, guía profesional bilingüe, mini curso, charla de seguridad, kayak de apoyo y seguro contra accidentes personales. El recorrido es de 12 km, con una hora de navegación y una duración total de dos horas. Ofrecen traslados con el valor adicional de $42.000 desde zonas céntricas, Chacras de Coria y Luján de Cuyo. Los mendocinos tienen el 20% off pagando con efectivo o transferencia.

Rafting Argentina Rafting Expediciones Argentina Rafting Expediciones tiene salidas diarias en el río Mendoza con guías profesionales y opciones durante todo el año. Argentina Rafting Expediciones

Por su parte, Ikatu Viajes ofrece rafting en Potrerillos, también sobre el río Mendoza, con un precio de $60.000 por persona. Se trata de una actividad de medio día con navegación de aproximadamente una hora en un tramo de 12 km (reducido a 8 km en invierno).

El servicio incluye traje y botas de neoprene, casco, remo, chaleco salvavidas, guía profesional, mini curso, charla de seguridad, kayak de apoyo y seguro. No incluye traslado desde la Ciudad de Mendoza, aunque se puede gestionar con costo adicional.

Rafting Ikatu Viajes Ikatu Viajes hace rafting en Potrerillos con recorridos de 12 km y servicio completo de seguridad. Ikatu Viajes

Opciones más económicas en el sur de Mendoza

En el sur provincial, especialmente en San Rafael, el rafting se desarrolla en el río Atuel, con propuestas más económicas y paisajes característicos del Valle Grande.

Valle Grande Aventura ofrece una experiencia de rafting de 14 km por el río Atuel, con una duración aproximada de 90 minutos. La actividad tiene un costo de $24.000 por persona y se realiza todos los días en horarios fijos.

Incluye equipamiento de seguridad para el agua, instructor a bordo y charla técnica previa. No requiere experiencia previa y está orientada a quienes buscan una primera aproximación a la actividad en un entorno natural destacado.

Rafting Valle Grande Aventura Valle Grande Aventura ofrece una propuesta en el río Atuel con 14 km de recorrido y precios accesibles. Instagram Valle Grande Aventura

Por otro lado, Portal del Atuel propone una alternativa de menor dificultad, ideal para familias o grupos. La actividad dura alrededor de 90 minutos, con un nivel bajo a medio.

El precio es de $25.000 para menores y $30.000 para mayores. No incluye traslados, por lo que los participantes deben acercarse por sus propios medios a la base ubicada sobre la Ruta 173 km 35. Sin embargo, existe la opción de llegar en micro de línea de la empresa Iselín, que deja a los visitantes en la puerta de la base o en la zona del lago. Incluye la actividad de rafting con medidas de seguridad y equipamiento básico, sujeta a condiciones del caudal del río.