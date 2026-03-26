Crisis en Peugeot: avanzan los retiros voluntarios y la cancelación de turnos

La automotriz Peugeot , bajo el control del grupo Stellantis, avanza con una reestructuración en su planta de El Palomar que incluye cancelación de turnos, retiros voluntarios y una fuerte reducción de la producción . La decisión ya fue comunicada al gremio y marca un nuevo capítulo en el ajuste que atraviesa la industria automotriz local.

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El plan contempla el cierre de uno de los dos turnos de producción y la implementación de un esquema de reducción de personal desde mayo , en un contexto de caída de ventas y exportaciones. La medida impacta de lleno en la fabricación de modelos clave como el 208 y el 2008, en una planta que emplea a unos 2.500 trabajadores.

La decisión de Stellantis Argentina responde a un proceso de reacomodamiento del volumen productivo frente a la situación actual del mercado, especialmente por la dependencia de las exportaciones a Brasil. La compañía busca adaptar su estructura industrial a una demanda más baja, lo que deriva en la eliminación de un turno completo de producción.

En este marco, la empresa avanzará con un plan de retiros voluntarios para reducir la plantilla y operar con un solo turno, acorde al nivel de actividad previsto. Esta medida se suma a una serie de paradas de planta registradas en los últimos meses , con tres interrupciones solo en el inicio de 2026, además de suspensiones previas y adelanto de vacaciones durante 2025.

El ajuste también implica un recorte en la producción proyectada para este año , en línea con la caída de los patentamientos de Peugeot y el deterioro de las exportaciones. A pesar de este escenario, la automotriz asegura que la planta continuará operativa y que la reestructuración apunta a garantizar la sustentabilidad del negocio en el país.

Un contexto adverso para la industria automotriz en Argentina

La situación de Peugeot se explica por un escenario general complejo para el sector automotor, donde la caída de exportaciones y el cambio en la dinámica del mercado interno generan presión sobre la producción local. Según datos de ADEFA, la producción automotriz acumula meses de retroceso, con bajas tanto en exportaciones como en ventas mayoristas.

Peugeot arg (2) La caída de exportaciones a Brasil complica el nivel de producción local. Stellantis Argentina

A esto se suma un cambio estructural en el mercado: hoy cerca del 70% de los vehículos vendidos en Argentina son importados, lo que incrementa la competencia directa para modelos nacionales como el 208 y el 2008. Este fenómeno impacta en la planificación industrial de las terminales, que deben ajustar sus volúmenes ante una demanda más fragmentada.

Los indicadores del INDEC también reflejan esta situación, con niveles bajos de utilización de la capacidad instalada. En este contexto, el ajuste en El Palomar aparece como parte de una estrategia defensiva para sostener la operación, en medio de un mercado cada vez más exigente y competitivo.