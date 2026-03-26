ANSES confirma aumento en abril: nuevos montos para jubilados, pensionados y beneficiarios

La ANSES aplicará en abril de 2026 un aumento del 2,9% que impactará directamente en jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas prestaciones sociales. La actualización alcanza a haberes previsionales, asignaciones familiares y programas como la AUH.

El incremento responde a la fórmula de movilidad vigente basada en la inflación medida por el Indec. Con esta suba, se modifican los montos que millones de personas cobran mensualmente en todo el país.

El ajuste del 2,9% se aplica en base a la movilidad mensual establecida por el Decreto 274/2024, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec.

En abril, la jubilación mínima sube de $369.600,88 a $380.319,31 , lo que representa un incremento de $10.718,43. Por su parte, el haber máximo pasa de $2.487.063,95 a $2.559.188,80 , con una suba de $72.124,85.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) aumenta a $304.255,44 , mientras que las pensiones no contributivas (PNC) por discapacidad y por vejez se actualizan a $266.223,52. En tanto, la PNC para madres de siete hijos alcanza los $380.319,31.

Además, los jubilados y pensionados que cobran la mínima seguirán percibiendo el bono de $70.000, por lo que el ingreso total será de $450.319,31.

En cuanto a las asignaciones familiares del SUAF, la asignación por hijo (rango 1) sube a $68.341 y la asignación por hijo con discapacidad a $222.511. También se actualizan los pagos únicos: nacimiento ($79.660), adopción ($476.268) y matrimonio ($119.275).

AUH y otros beneficios: cómo impacta el aumento de ANSES en abril

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se incrementa a $136.666 por menor de edad y a $445.003 por hijo con discapacidad. En la Zona Austral, los montos ascienden a $177.667 y $578.504, respectivamente.

AUH y Tarjeta Alimentar.jpg Con el aumento de abril, la AUH alcanzará los $102.704 por hijo. Freepik - Canva

Como es habitual, la ANSES retiene el 20% de la AUH hasta la presentación de la Libreta, por lo que el pago directo será de $109.332,80 por menor y de $356.002,40 por hijo con discapacidad. Sin embargo, según la Resolución 1170/2025 y la Resolución 56/2026, se paga el 100% a niños de hasta 5 años si el Ministerio de Salud valida los controles.