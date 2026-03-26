ANSES confirma aumento en abril: nuevos montos para jubilados, pensionados y beneficiarios

La ANSES aplicará en abril de 2026 un aumento del 2,9% que impactará directamente en jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas prestaciones sociales. La actualización alcanza a haberes previsionales, asignaciones familiares y programas como la AUH.
El incremento responde a la fórmula de movilidad vigente basada en la inflación medida por el Indec. Con esta suba, se modifican los montos que millones de personas cobran mensualmente en todo el país.
ANSES: aumento en abril para jubilados, pensionados y beneficiarios
El ajuste del 2,9% se aplica en base a la movilidad mensual establecida por el Decreto 274/2024, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec.
En abril, la jubilación mínima sube de $369.600,88 a $380.319,31, lo que representa un incremento de $10.718,43. Por su parte, el haber máximo pasa de $2.487.063,95 a $2.559.188,80, con una suba de $72.124,85.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) aumenta a $304.255,44, mientras que las pensiones no contributivas (PNC) por discapacidad y por vejez se actualizan a $266.223,52. En tanto, la PNC para madres de siete hijos alcanza los $380.319,31.
Además, los jubilados y pensionados que cobran la mínima seguirán percibiendo el bono de $70.000, por lo que el ingreso total será de $450.319,31.
En cuanto a las asignaciones familiares del SUAF, la asignación por hijo (rango 1) sube a $68.341 y la asignación por hijo con discapacidad a $222.511. También se actualizan los pagos únicos: nacimiento ($79.660), adopción ($476.268) y matrimonio ($119.275).
AUH y otros beneficios: cómo impacta el aumento de ANSES en abril
La Asignación Universal por Hijo (AUH) se incrementa a $136.666 por menor de edad y a $445.003 por hijo con discapacidad. En la Zona Austral, los montos ascienden a $177.667 y $578.504, respectivamente.
Como es habitual, la ANSES retiene el 20% de la AUH hasta la presentación de la Libreta, por lo que el pago directo será de $109.332,80 por menor y de $356.002,40 por hijo con discapacidad. Sin embargo, según la Resolución 1170/2025 y la Resolución 56/2026, se paga el 100% a niños de hasta 5 años si el Ministerio de Salud valida los controles.