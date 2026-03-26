La Aldea Alta de Mendoza Norte: el desarrollo que redefine el concepto de vivir en conexión con la naturaleza

Mendoza Norte presenta La Aldea Alta : un desarrollo residencial de 20 unidades emplazado al pie de la montaña, concebido para quienes buscan vivir en equilibrio entre naturaleza, diseño y bienestar, el proyecto propone algo que escasea en la oferta local: una experiencia de vida donde el entorno es protagonista.

La Aldea Alta se ubica entre dos cerros y es la continuidad de la Etapa I, La Aldea, un éxito de venta donde ya viven 20 familias, ambas en pleno piedemonte mendocino rodeadas de flora y fauna autóctona. No es una localización circunstancial: es el argumento central del proyecto. La decisión de construir en ese corredor natural implica una integración armónica con el paisaje que exige un nivel de respeto y precisión poco habitual en el sector.

El piedemonte de Mendoza Norte concentra algunas de las vistas más privilegiadas: el valle extendido hacia el Norte y la ciudad que se despliega a los pies. Vivir ahí no es una elección estética, es un estilo de vida.

El proyecto está compuesto por 23 casas exclusivas de 170 m², diseñadas bajo altos estándares de calidad y con una arquitectura pensada específicamente para potenciar la conexión con el entorno. El responsable del diseño es el arquitecto Gustavo Álbera, cuya intervención logra algo técnicamente complejo: que la construcción se complemente con el paisaje, priorizando confort y calidad constructiva.

Cada unidad cuenta con amplios ambientes interiores, grandes ventanales que integran interior y paisaje, galería exterior con parrilla y vistas abiertas a los cerros que permiten a los propietarios tener privacidad y tranquilidad. La propuesta arquitectónica prioriza la luz natural, la amplitud y la continuidad entre espacios. El resultado es una experiencia de vida donde el adentro y el afuera se fusionan de manera deliberada: los ventanales no son ventanas grandes, son umbrales que disuelven el límite entre arquitectura y naturaleza.

Los materiales, las orientaciones, los niveles de cada unidad responden a esa misma lógica. No hay casa igual a otra en términos de vista y exposición solar, lo que convierte a cada unidad en una pieza singular dentro del conjunto.

Infraestructura del club

Aldea Alta La Aldea Alta se ubica entre dos cerros y es la continuidad de la Etapa I, La Aldea

Uno de los grandes diferenciales de La Aldea Alta es su ubicación estratégica dentro del ecosistema Mendoza Norte. A pocos pasos del desarrollo, los residentes acceden a una infraestructura deportiva y social completa que incluye dos canchas de tenis, dos canchas de pádel, cancha de fútbol, driving range, putting green y campo de golf, además de restaurante en el Club House, SUM para encuentros y eventos y Quick Scan & Go, un supermercado de autoservicio abierto las 24 horas.

Esta concentración de servicios no es accesoria: transforma la dinámica cotidiana de manera concreta. El residente de La Aldea Alta no necesita salir del entorno para resolver su día. Puede ir caminando a jugar un partido de pádel antes del desayuno, almorzar en el club, pasar por el supermercado a la vuelta y cerrar el día con una puesta de sol desde la galería. Es la diferencia entre un barrio cerrado con amenities y un verdadero ecosistema de vida.

En términos de producto inmobiliario, este modelo de integración entre residencia y club es el que mayor tracción tiene hoy en los mercados más maduros de la región.

Los desarrolladores detrás del proyecto

El desarrollo es liderado por Carlos Arroyo y Julián Arroyo, quienes llevan años construyendo el ecosistema Mendoza Norte con una visión de largo plazo poco común en el sector. No se trata de un proyecto aislado: La Aldea Alta es la expresión residencial más refinada de un master plan que integra deporte, naturaleza y comunidad en un mismo lugar.

La incorporación de Gustavo Álbera como arquitecto del proyecto no es un dato menor. Su trabajo en La Aldea Alta se distingue por la precisión con la que cada decisión de diseño responde al contexto natural, logrando una identidad arquitectónica contemporánea que no compite con el paisaje sino que lo enmarca.

El momento del mercado

La Aldea Alta llega en un momento en que el segmento ABC1 mendocino está dispuesto a elegir proyectos que ofrezcan algo genuinamente diferencial. No más metros cuadrados: más calidad de vida por metro cuadrado. Esa es exactamente la ecuación que propone este desarrollo.

LaAldea2 La Aldea Alta llega en un momento en que el segmento ABC1 mendocino está dispuesto a elegir proyectos que ofrezcan algo genuinamente diferencial.

Una invitación a vivir distinto

La Aldea Alta no es solo un desarrollo inmobiliario: es una invitación a revisar las prioridades de cómo y dónde se vive. Un espacio donde el paisaje, el diseño y la calidad de vida convergen para crear una propuesta que no tiene comparación en la oferta actual de Mendoza.

Para quienes priorizan el entorno natural La Aldea Alta representa una oportunidad concreta —y acotada, dado que son solo 23 unidades— de acceder a un estándar de vida que, hasta ahora, implicaba salir de la provincia para encontrarlo.