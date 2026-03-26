Mendoza pisa fuerte: Una firma local se posiciona en el radar de las grandes inversiones del RIGI

Una empresa de Mendoza participa en varios de los proyectos energéticos, mineros e industriales que comienzan a desarrollarse en el país bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , aportando soluciones de ingeniería y estructuras premoldeadas para obras de gran escala.

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Se trata de PREAR , compañía especializada en el diseño, fabricación y montaje de estructuras premoldeadas de hormigón, que actualmente trabaja junto a desarrolladores y empresas líderes en algunos de los proyectos más relevantes que comienzan a ponerse en marcha en la Argentina.

Entre los desarrollos energéticos se destaca el Parque Solar El Quemado , proyecto de YPF Luz ubicado en Mendoza. En esta iniciativa, PREAR participó en la construcción de los edificios de la estación transformadora, en las fundaciones de los centros de transformación y en la ejecución de muros parallamas asociados a la infraestructura eléctrica del parque.

La compañía también interviene en el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) , una de las obras energéticas más importantes actualmente en desarrollo en el país. Este proyecto contempla la construcción de un sistema de transporte de petróleo de más de 400 kilómetros que conectará la producción de Vaca Muerta con una terminal exportadora en la costa de Río Negro.

El proyecto es impulsado por el consorcio VMOS S.A. , integrado por compañías líderes del sector energético como YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Chevron Argentina, Pluspetrol y Shell Argentina , entre otras.

La firma de Mendoza , PREAR se posiciona en el radar de las grandes inversiones del RIGI.

En el marco de esta obra, PREAR participa en la construcción de casetas de instrumentación que se disponen a lo largo del trazado del oleoducto, además de la provisión de diversas estructuras premoldeadas destinadas a la cabecera del sistema ubicada en Allen, provincia de Río Negro.

Otro de los proyectos en los que la compañía participa es el Parque Eólico Olavarría, impulsado por PCR y Acindar, donde PREAR intervino en la fabricación de los elementos estructurales —postes y accesorios premoldeados— que conforman la línea eléctrica de transmisión de energía del parque.

A su vez, la empresa trabaja en el desarrollo de soluciones vinculadas al proyecto de licuefacción de gas natural (GNL) que se instalará frente a la costa de San Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro. La iniciativa es impulsada por SESA (Southern Energy S.A.), sociedad integrada por compañías energéticas como Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, que proyecta la instalación de buques de licuefacción para exportar gas natural proveniente de Vaca Muerta.

En este caso, PREAR diseñó una serie de elementos premoldeados destinados al gasoducto marítimo que conectará el continente con los buques de licuefacción de GNL, infraestructura clave para el funcionamiento del sistema.

La empresa también tiene una fuerte presencia en el sector minero a través de su división PREAR Mining, con base en San Juan, desde donde ha participado en algunos de los proyectos más relevantes de la minería argentina.

En el Proyecto Pachón, por ejemplo, la compañía se encargó de la fabricación y montaje de vigas y prelosas para los puentes sobre los ríos Los Patos y Colorado, infraestructura necesaria para el desarrollo del proyecto.

Asimismo, en el Proyecto Josemaría, impulsado por Vicuña Corp., PREAR instaló una planta de producción en la localidad de Rodeo para fabricar las alcantarillas premoldeadas destinadas al Corredor Norte, vía de acceso clave para la futura operación minera.

Obras emblemáticas en Mendoza

WhatsApp Image 2026-03-13 at 16.47.01 (1) Montaje de alcantarillas en el Proyecto Josemaría Vicuña.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, la compañía es conocida en el país por su participación en obras viales, especialmente en la construcción de estructuras premoldeadas para puentes y pasarelas peatonales presentes en numerosos corredores y rutas de la Argentina.

En Mendoza, la empresa participó en una de las obras de infraestructura más relevantes de los últimos años: la Ruta Provincial Nº 82, donde fabricó, transportó y montó los elementos estructurales premoldeados que conforman los puentes y viaductos de esta vía estratégica para la conectividad del Gran Mendoza.

Ingeniería y modelo de trabajo

En los últimos años la empresa amplió su participación hacia otras industrias estratégicas, acompañando proyectos vinculados a energía, minería, petróleo, infraestructura industrial y logística.

WhatsApp Image 2026-03-13 at 16.54.36 (1) Montaje de casetas de instrumentación para VMOS.

Actualmente cuenta con plantas industriales ubicadas en San Pedro (Buenos Aires), Mendoza y Río Negro, lo que le permite abastecer obras en distintas regiones del país y acompañar proyectos de gran escala.