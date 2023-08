Las entidades vitivinícolas esperan que se ponga en práctica la quita de retenciones de una vez

Las entidades vitivinícolas recibieron el anuncio, por segunda vez, de la quita de retenciones a las economías regionales a partir del 1 de septiembre con algo de cautela y al mismo tiempo volvieron aponer sobre el tapete el impuesto PAIS a las importaciones.

La quita total de los derechos de exportación (4,5%) forma parte del paquete de medidas económicas que el domingo por la noche dio a conocer Sergio Massa, titular del Palacio de Hacienda y también candidato a presidente por Unión por la Patria.

En el mensaje que se hizo público a través de redes sociales, el ministro candidato dijo que desde el viernes próximo “ponemos en marcha retenciones cero para las economías regionales con valor agregado”, lanzó Massa.

Esa decisión, que había sido anunciada el mes pasado durante la participación del Ministro de Economía en La Rural de Palermo, fue bien recibida por las entidades vitivinícolas, pero 30 días atrás, ahora lo único que piden es que se ponga en práctica de una vez con la idea de intentar revertir el magro año que han tenido las exportaciones vitivinícolas.

Según los datos de ProMendoza, en los primeros seis meses del 2023 las ventas de vino al exterior sufrieron una reducción del 31% en los volúmenes, lo que derivó en una retracción del 20% en el ingreso en dólares frescos a la provincia.

“Con el tema este, la verdad que es más de lo mismo, lo anunció, lo volvió a anunciar. Vamos a ver si realmente aplica, o no, a partir del 1 de septiembre la quita total de las retenciones”, lanzó Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi).

Por el otro lado “está el impuesto del 7,5% a las importaciones que viene a distorsionar todo un poco. Si bien no es aplicable sobre la actividad productiva que genera mejora, si está sobre los insumos que necesita esa actividad. No está sobre la maquinaria, pero si está sobre todo los repuestos que ingresan para esa maquinaria. En definitiva viene a perjudicar un poco más el tema de las exportaciones”, se lamentó Ruggeri.

“Hasta que no vea la resolución o bien el decreto para materializar el anuncio, me voy a reservar la opinión”, dijo en un tono algo irónico Mauro Sosa del Centro de viñateros y Bodegueros del Este.

Igualmente, el dirigente consideró que “el no tener que pagar un derecho de exportación indudablemente que va a sacar un problema. El problema que tenemos otros mucho más grandes sobre todo la inflación, los aumentos en los costos y a su vez el tipo de cambio que impacta sobre el tema de la rentabilidad de las exportaciones, y así seguimos hasta que damos la vuelta al sol y nos volvemos a encontrar con las mismas las mismas dificultades”, sentenció Sosa.

Por su parte, Milton Kuret de Bodegas de Argentina, también se enfocó en que más allá del anuncio de la quita de las retenciones “ha sido un reclamo largamente realizado” pero aún “desconocemos los alcances”.

Por el lado del impuesto PAIS del 7.5% a las importaciones “también hemos reclamado por su no aplicación. El decreto que los regula indica que no se aplicarían para los productos y los componentes de productos de la canasta básica, y ese es el caso del vino, pero aún no hemos tenido respuesta”, afirmó Kuret.

Además, de la alícuota extra para importar, el directivo de Bodegas de Argentina aseguró que están sumamente preocupados por las demoras del Gobierno nacional para aprobar precisamente las compras en el exterior de componentes indispensables para los procesos productivos.

“En el último mes estamos con serias dificultades que pueden afectar la compra de insumos y las relaciones con los clientes”, indicó.